 Decizie majoră luată de China după 16 ani: o nouă lege permite statului să folosească resursele cetățenilor în caz de război | adevarul.ro
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Decizie majoră luată de China după 16 ani: o nouă lege permite statului să folosească resursele cetățenilor în caz de război

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China a modificat pentru prima dată în ultimii 16 ani legea privind mobilizarea militară, acordând autorităților puteri mai largi în cazul unui război. Noile prevederi permit statului să folosească resursele cetățenilor și companiilor pentru nevoile militare, inclusiv vehicule, infrastructură și instalații energetice.

Armata chineză
Armata chineză Foto: AFP

Modificările vor intra în vigoare în luna octombrie și au ca obiectiv facilitarea trecerii rapide a Chinei de la starea de pace la cea de război.

În cazul declarării mobilizării, autoritățile vor putea direcționa resursele economice, infrastructura și forța de muncă către obiectivele de apărare. Cetățenii și companiile vor fi obligați să respecte ordinele emise de stat în cadrul procesului de mobilizare,  relatează Nikkei.

Una dintre cele mai importante prevederi se referă la posibilitatea rechiziționării unor bunuri private. Statul va putea utiliza vehicule, infrastructură și instalații energetice atunci când acestea sunt considerate necesare pentru apărare.

Ce se întâmplă cu firmele străine

Noile reguli vizează și companiile străine care operează în China. Acestea vor putea fi incluse în mecanismul de mobilizare și obligate să contribuie la producția destinată nevoilor statului.

O prevedere similară exista și în legea adoptată în 2010. La acel moment, autoritățile chineze stabiliseră că, în situații de urgență, companiile străine puteau primi ordine să producă bunuri necesare statului.

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