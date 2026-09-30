Val de indignare la o postare Reuters despre arestarea lui Călin Georgescu: ce a stârnit nemulțumirea susținătorilor

O știre despre arestarea lui Călin Georgescu, publicată de Reuters, a stârnit reacții în secțiunea de comentarii de pe Facebook din partea susținătorilor fostului candidat la alegerile prezidențiale, după ce agenția britanică l-a descris drept „pro-rus”.

Susținători ai lui Călin Georgescu în fața Arestului Central Foto: Mediafax

„Instanța din România decide arestarea preventivă a fostului candidat pro-rus la prezidențiale, în cadrul unei anchete pentru fraudă”, este titlul știrii publicate de Reuters.

Publicația citată notează că marți, 29 septembrie, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, „fostul favorit prorus la alegerile prezidențiale anulate din 2024”, anchetat pentru fraudă.

Reuters adaugă că procurorii îl acuză pe Georgescu și pe alți doi suspecți că au convins un om de afaceri să le ofere 1,1 milioane de euro, sub pretextul obținerii unei linii de credit.

Georgescu a negat acuzațiile. Cu toate acestea, procurorii susțin că un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, în timp ce 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a fostului candaidat.

Curtea de Apel București a decis definitiv arestarea sa preventivă, iar sute de susținători l-au așteptat în fața instanței.

De asemenea, sursa citată amintește că România, stat NATO și membru UE, a anulat alegerile prezidențiale din decembrie 2024 pe fondul suspiciunilor privind ingerința Rusiei în favoarea lui Georgescu, „un critic vocal al NATO, Bruxelles-ului și sprijinului occidental pentru Ucraina.”

„Procurorii români au susținut că Moscova a încercat să influențeze scrutinul prin tactici care au inclus atacuri cibernetice și dezinformare online, acuzații negate de Rusia. Alegerile au fost reluate în mai 2025 și au fost câștigate în cele din urmă de președintele proeuropean de centru Nicușor Dan.

Georgescu, căruia i s-a interzis să candideze din nou, dar care continuă să se bucure de popularitate, este deja judecat în două dosare separate: unul în care este acuzat că ar fi încercat să submineze securitatea națională după anularea alegerilor și un al doilea în care este acuzat de promovarea liderilor fasciști ai României din anii 1930, fapt ilegal. El neagă acuzațiile.

Anularea scrutinului din 2024 a lăsat alegătorii profund divizați, a alimentat neîncrederea în instituțiile statului și a contribuit la creșterea sprijinului pentru extrema dreaptă”, scrie Reuters.

„Nu este pro-rus, este conservator. La fel ca AfD în Germania”

În postarea publicată de Reuters pe Facebook, prin care este distribuită știrea, susținătorii fostului candidat au luat cu asalt comentariile, majoritatea contestând vehement eticheta de „pro-rus” pusă de jurnaliștii britanici. Iată câteva dintre cele mai reprezentative comentarii ale românilor la postarea Reuters:

Care este dovada că este pro-rus? Asta este imparțialitatea Reuters?

Reuters, de unde știți voi că e pro-rus, poate că el e pro-român și voi sunteți pro-ucraineni!

Este pro-român, dar se pare că oricine este împotriva Bruxelles-ului este considerat pro-rus.

Nu este pro-rus, este conservator. La fel ca AfD în Germania, Vox în Spania etc.

Este președintele nostru ales, este pro-România!

Călin Georgescu este pro-român, actuala conducere este pro-Soroș.

A candidat pentru România, nu pentru Rusia...

Ce dovezi aveți, Reuters, că Georgescu este pro-rus??? Să vă fie rușine că manipulați și mințiți populația!

Reuters manipulează. Georgescu nu este pro-rus, el a spus mereu că Republica Moldova trebuie să se întoarcă la țara mamă, România.

Nu e pro-rus! E pro-libertate!

Călin Georgescu este adevăratul președinte al României.

Singura lui „crimă” este că a câștigat alegerile prezidențiale... România are primul său deținut politic de la Revoluție. Decizia de astăzi este pur politică.

E pro-român, apropo! A fost arestat la comenzi politice prin dosare fabricate!

Este pro-român, nu pro-rus. Dezinformare venită de la Bruxelles și Franța.

E român și asta deranjează, slugile lui Soroș...

Este pro-român și s-a luptat cu mafia sistemului politic...

Nu este pro-rus. Este un român care își iubește țara. Călin Georgescu este nevinovat!

Pro-rus?! Singurul care a avut campania plătită de „ruși” a.k.a. ucraineni este Nicușor Dan.

Acuzații de „dosar fabricat”

Alți comentatori au catalogat decizia justiției drept un abuz politic menit să elimine un adversar incomod:

„Singura lui «crimă» este că a câștigat alegerile prezidențiale... România are primul său deținut politic de la Revoluție. Decizia de astăzi este pur politică”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Este un alt dosar inventat de poliția politică din România, sub protecția corupților de la Bruxelles.

Această măsură total nedreaptă trebuie să reprezinte motivul de începere a Revoluției!! Tâlharii care au jefuit și jefuiesc România sunt bine-merși în libertate, iar un om nevinovat precum Călin Georgescu este arestat.

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Cu siguranță adevăratul apărător al democrației românești, dar sistemul corupt și-a arătat adevăratul chip! Să vedem cum vor merge lucrurile, nu ne pierdem speranța în el!

Georgescu a fost atacat și scos din cursa electorală după ce a pus interesele României și ale cetățenilor pe primul loc.

Deci, au găsit în sfârșit niște judecători dispuși să răspundă chemării sistemului? La naiba cu toate aceste „coincidențe”...

„Instanța română”???? Mai are România așa ceva??? Mai mult ca sigur că nu.

Rușine, rușine justiției corupte române.

S-a dat acordul din afară. România nu mai este condusă de români din 1989.

Ironii la adresa deciziei de arestare

În schimb, alții au ales să-l ironizeze pe fostul candidat și să trateze situația prin prisma umorului.

Voia doar să ducă o viață liniștită în Toscana, într-o vilă mică de doar un milion de euro, ceva ce ne putem permite cu toții!

De fapt, voia o vilă nouă, iar Poliția Română i-a oferit una foarte, foarte mare pentru 30 de zile! Polițiștii români sunt foarte de treabă!

În afară de pantalonii roșii, are tot ce-i trebuie acolo, în pivnița regală: hrană, apă, energie.

Sunt atât de fericit. Aștept această zi de aproape doi ani.

Se zvonește că Bucureștiul are probleme majore acum. Nu mai găsești șampanie în niciun magazin local.

S-a dus industria noastră de cai în România....

Călin Georgescu a fost interceptat de procurori în timp ce discuta cu omul de afaceri Ionel Rusen, reținut în același dosar, despre obținerea de azil politic în Italia.

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În acest context, Rusen a fost însărcinat să găsească o proprietate unde sa dispună de securitate și să aibă anexe pentru servitori, fără ca valoarea imobilului să fie un impediment, întrucât ar fi urmat să fie ajutat de „niște străini”.