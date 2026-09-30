Ungaria: Începe lupta contra rețelei de corupție a lui Orbán

Premierul ungar Peter Magyar a promis să curețe sistemul corupt al lui Orbán. Urmează primele arestări răsunătoare. Mulți unguri cer rezultate rapide în acest demers, dar statul de drept funcționează lent.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, în Parlamentul de la Budapesta, luni, 28 septembrie 2026 Foto: Zsolt Szigetvary/MTI/AP Photo/picture alliance

A fost una dintre cele mai importante promisiuni electorale și de guvernare ale noii puteri de la Budapesta: investigarea cazurilor de corupție din sistemul clădit de Viktor Orbán, recuperarea averilor deturnate și tragerea la răspundere a celor vinovați. În formularea tranșantă a premierului Peter Magyar, obiectivul este „lichidarea statului mafiot al lui Orbán”. În campania electorală, acesta a vorbit despre un „program al drumului spre închisoare”, iar după preluarea puterii a lansat „Operațiunea Purgatoriul”.

Raportat la această retorică războinică, rezultatele au fost până acum modeste. Nu au avut loc epurări pe scară largă în administrație, iar măsurile s-au limitat în principal la blocarea unei părți a fluxurilor de bani publici către cercurile apropiate fostului premier. Câteva persoane au fost audiate, foarte puține arestate, iar noua Autoritate pentru Recuperarea Activelor nu și-a început încă activitatea.

La începutul acestei săptămâni, însă, ungurii au asistat la primul episod de anvergură al confruntării cu moștenirea regimului Orbán. Doi foști miniștri și actuali parlamentari au fost arestați în dosare de corupție, într-un spectacol politic transmis în direct pe rețelele sociale. De acum înainte, întrebarea este dacă „Operațiunea Purgatoriul” va continua ca spectacol mediatic sau dacă justiția va reuși să investigheze acuzațiile în mod independent și cu respectarea principiilor statului de drept.

Doi foști miniștri în vizorul procurorilor

Parlamentul a ridicat imunitatea a doi deputați din tabăra lui Orbán: Balázs Hankó, fost ministru al Culturii și Inovării din partea Fidesz, și Miklós Seszták, fost ministru al Dezvoltării și deputat al Partidului Popular Creștin-Democrat (KDNP). Ambii sunt cercetați pentru fapte de corupție.

În cazul lui Hankó, anchetatorii suspectează utilizarea ilegală a aproximativ 50 de milioane de euro din Fondul Național pentru Cultură în perioada 2025-2026, inclusiv pentru finanțarea unor activități cu caracter electoral și politic.

Seszták este acuzat că ar fi primit, împreună cu un complice, aproximativ 30 de milioane de euro mită în legătură cu contracte ale companiei de transport Volánbusz și ale unor proiecte din sectorul construcțiilor. Numele său a fost asociat în repetate rânduri cu scandaluri de corupție încă din perioada în care ocupa funcții guvernamentale.

Scene bizare în Parlament

După ridicarea imunității, Seszták s-a prezentat la Parchet și a fost plasat în arest preventiv. În schimb, Balázs Hankó a rămas ore în șir în clădirea Parlamentului, însoțit de soția și cei patru copii ai săi. Situația a căpătat accente teatrale, fiind transmisă în direct pe pagina de Facebook a lui Viktor Orbán.

Miklós Seszták, fost ministru ungar al Dezvoltării, într-o fotografie din 30 iulie 2017 Foto: Robert Szaniszlo/ZUMA/IMAGO





Abia după ce președinta Parlamentului i-a cerut oficial să părăsească instituția și a primit citația procurorilor, acesta a ieșit din clădire, însoțit de familie și de colegi din Fidesz, care au denunțat ceea ce au numit „domnia arbitrară” a lui Peter Magyar.

Premierul renunță la propria imunitate

În aceeași zi, Parlamentul a ridicat și imunitatea lui Peter Magyar, la solicitarea acestuia. Dosarul îl vizează pentru un incident din 2024, când a luat telefonul unui bărbat care îl filma într-un club și l-a aruncat în Dunăre.

Gestul este considerat o mișcare de imagine menită să transmită că aceleași reguli se aplică tuturor. Totuși, el implică și riscuri politice, întrucât o eventuală condamnare i-ar putea afecta mandatul parlamentar.

În discursul rostit în Parlament, premierul a folosit cazul pentru a ataca opoziția: „Câte sute de mii de telefoane ar trebui aruncate în Dunăre pentru a egala miile de miliarde furate de mafia Fidesz-KDNP?”

Disputa privind Justiția

Confruntarea politică se poartă și în jurul numirii unui nou procuror general. Partidul Tisza al lui Magyar a respins candidatul propus de președinte, invocând posibile conflicte de interese legate de celebrul dosar al „Convoiului de aur”.

Acesta vizează o operațiune din martie 2026, când autoritățile au oprit un transport ucrainean legal de bani și aur, într-o acțiune care a fost folosită politic împotriva partidului lui Magyar. În prezent, mai multe persoane sunt investigate pentru abuz în serviciu, iar observatorii nu exclud ca ancheta să ajungă și la fostul premier Viktor Orbán.

Ungurii așteaptă o rezolvare rapidă

Deși Peter Magyar insistă, cel puțin la nivel oficial, asupra independenței justiției, intervențiile sale din dezbaterea publică lasă uneori impresia că anticipează deciziile instanțelor sau că încearcă să influențeze cursul anchetelor. În același timp, presiunea venită din partea societății este considerabilă. Mulți unguri își doresc o reglare rapidă de conturi cu vechiul sistem și, așa cum se spune frecvent în spațiul public, vor să „audă zornăitul cătușelor”.

Balázs Hankó, deputat Fidesz și fost ministru al Culturii și Inovării Foto: Balint Szentgallay/NurPhoto/picture alliance

Un sondaj recent arată că o largă majoritate a cetățenilor consideră fostul regim al lui Viktor Orbán drept unul marcat de corupție sistemică, pe care îl descriu chiar ca pe un „stat mafiot”.

În aceste condiții, Magyar și guvernul său trebuie să navigheze între două exigențe greu de conciliat: respectarea strictă a principiilor statului de drept și așteptările unei societăți care cere rezultate rapide.

Tocmai de aceea, inclusiv numeroși foști critici ai lui Orbán avertizează că procesul de tragere la răspundere a foștilor demnitari trebuie desfășurat cu rigoare și respect pentru procedurile legale. Avocatul György Magyar, cunoscut pentru procesele pe care le-a susținut în apărarea drepturilor omului și a statului de drept în perioada guvernării Orbán, a făcut apel la „chibzuință, răbdare, calm, disciplină și profesionalism”.

Keno Verseck - DW