Banii, principalul motiv de ceartă în familiile din România. Psiholog: „Într-o relație nu există banii mei și banii tăi”

Banii aduc vrajbă în familii. Mai exact, 8 din 10 români spun că banii sunt principalul motiv de ceartă în cuplu. Psihologii explică faptul că într-o relație nu există „banii mei și banii tăi“ și că primordial este ca banii să fie puși la comun.

78% dintre români spun că banii reprezintă principalul motiv de ceartă în cuplu, iar 60% consideră că discuțiile despre finanțe sunt delicate, arată un studiu realizat de către Unlock Market Research la inițiativa BCR. Totodată, problemele financiare se numără și printre principalele motive pentru care oamenii divorțează.

„Certurile apar de la bani insuficienți, atunci când nu se poate asigura un minim de trai. Având în vedere că sunt bani puțini în familie, fiecare pledează pentru prioritățile sale, pentru ce este mai important. Avem și cupluri în care unul dintre parteneri susține bugetul familiei, iar celălalt refuză să contribuie. Și de aici pot apărea certurile. Certurile pe tema banilor se perpetuează, sunt aceleași reproșuri și vor rămâne aceleași, pentru că nu certurile rezolvă problema. Ci o discuție onestă în care să se găsească o soluție convenabilă pentru amândoi partenerii“, explică psihologul Keren Rosner.

Regulile și planificarea bugetului sunt cruciale pentru a evita scandalul. În același timp, importantă este și stabilirea unor priorități pentru fiecare dintre parteneri.

„Reguli de bază, care țin de comunicare, pe care le stabilim împreună și de care ne ținem fiecare dintre noi, sunt esențiale pentru a evita certurile. Regulile împiedică haosul“, menționează și psihologul Mariana Mihalache.

Munca în echipă este și ea importantă: „Să avem o perspectivă financiară, proiecția financiară ameliorează situația. Ar trebui să ne gândim la cum ne vedem noi ca parteneri, ca și cuplu, din punct de vedere financiar, în viitor. Proiecția aduce planificare. Am putea face un fond de rezervă financiară a familiei, să avem ceva stabil. Responsabilitatea este un alt aspect important, să cheltuim responsabil, iar asta ține mai mult de latura psihologică decât de cea financiară“, mai spune ea.

Banii mei și banii tăi devin banii noștri

Nu există o rețetă care să garanteze succesul în ceea ce privește gestionarea banilor, așa că partenerii pot opta pentru conturi separate, un cont comun sau o combinație dintre cele două. Dacă un cont comun simplifică bugetarea, poate fi și un motiv de ceartă, în cazul în care obiceiurile de a cheltui ale celor doi parteneri nu se potrivesc, iar conturile separate necesită mai multă planificare pentru a economisi, chiar dacă ajută la evitarea certurilor.

„Într-o relație nu există banii mei și banii tăi. E primordial ca banii să fie puși la comun. Fiecare dintre cei doi trebuie să aibă cunoștințele corecte despre banii celuilalt. Asta înseamnă încredere sau cuplu. Sinceritatea vizavi de bugetul fiecăruia dintre noi e foarte importantă“, spune psihologul Mariana Mihalache.

Dar asta nu înseamnă că nu ne putem satisface nevoile personale sau că nu-i putem face mici surprize partenerului.

„Varianta cea mai eficientă pe care au constatat-o psihologii este cea a unui buget comun. Este o sumă care se pune la comun, indiferent de cât câștigă partenerii, aceasta se ajustează în funcție de cel care câștigă mai puțin, de aici se plătesc cheltuielile gospodărești. Iar apoi, fiecare să contribuie egal. Este important cel puțin o sumă să devină comună pentru cele necesare traiului de zi cu zi“, a adăugat Keren Rosner.

Fondul de urgență - plasa de siguranță

Potrivit cercetării, 66% dintre cupluri sunt de părere că fondul de urgență reprezintă principala lor prioritate în ceea ce privește economiile. Mai mult decât atât, 65% dintre respondenți spun că planificarea banilor pentru situații neprevăzute este cea mai presantă dorință.

Psihologul Mariana Mihalache consideră că fondul de rezervă reprezintă o plasă de siguranță pentru mulți dintre noi „pentru că statutul nostru depinde mult de partea financiară, în proporție de 90%“, spune ea.

Pe de altă parte, fondul de urgență ține și de modul în care s-a format individul, prin ce perioade a trecut.

„Pentru unii, este o marjă de bun-simț, pentru anumite situații neprevăzute. Însă sunt indivizi care au trecut prin niște situații care îi determină să considere insuficientă orice sumă ar economisi, pentru că trăiesc cu teama sărăciei. Pentru alții, acest buget are o parte pozitivă, este și o nevoie de a fi independent, liber. Aceasta s-a format în urma schimbărilor din societate și din zona profesională. Mulți tineri au observat că pot rămâne o perioadă fără posibilitatea de a câștiga bani, și atunci alocă o sumă de urgență pentru perioadele dintre angajări sau pentru niște cursuri care să îi ajute să evolueze din punct de vedere profesional. Este o decizie pragmatică, generată de experiențele de viață“, a precizat Keren Rosner.

Sunt certurile în legătură cu banii despre altceva?

De multe ori, da, spun psihologii. Certurile pot avea un alt substrat, pretextând situația financiară a cuplului. Asta „poate duce gunoiul sub preș“, spune psihologul Mariana Mihalache.

„În multe situații, da, pentru că poate vreau să-ți reproșez ceva, nu-mi convin niște lucruri și nu am curaj să vorbesc sau poate nu am cuvintele la mine și atunci mi-e la îndemână să-ți reproșez lucruri legate de bugetul familiei. Poate fi și ăsta un strigăt, pentru că subiectul financiar e unul de suprafață. Iar atunci am avea nevoie de ajutorul unui consilier, dacă am conștientiza asta“, ne lămurește aceasta.

Mai mult decât atât, acestea pot degenera, „ajungând să fie o formă de pedeapsă“, spune psihologul Keren Rosner

„Adică este supărat din alte motive și nu mai oferă bani pentru cele necesare, asta reprezintă o formă de agresiune și un fel de pedeapsă aplicată partenerului sau chiar întregii familii. Înseamnă că în această relație este ceva disfuncțional, care s-a perpetuat în timp și trebuie rezolvat cu ajutorul terapiei“, a explicat aceasta.