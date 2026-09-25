 Dormitul în camere separate poate afecta relația? Ce spun Daniela Gyorfi și Octavia Geamănu. Explicația psihologului Radu Leca | adevarul.ro
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Dormitul în camere separate poate afecta relația? Ce spun Daniela Gyorfi și Octavia Geamănu. Explicația psihologului Radu Leca

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Dormitul în camere separate este o alegere pe care unele cupluri o fac pentru a se odihni mai bine, fără ca acest lucru să însemne neapărat că există probleme în relație. Daniela Gyorfi și Octavia Geamănu se numără printre vedetele care au vorbit public despre această situație și au explicat de ce preferă să nu împartă patul cu partenerii lor. Psihologul Radu Leca a comentat situația, enumerând motivele care pot sta în spatele acestei decizii. 

Octavia Geamănu și soțul ei s-au căsătorit acum 11 ani.
Octavia Geamănu și soțul ei s-au căsătorit acum 11 ani. Foto: Instagram

Daniela Gyorfi, care formează de aproape 20 de ani un cuplu cu George Tal, a povestit că cei doi dorm în camere diferite din cauza sforăitului partenerului.

Artista a precizat că ea doarme împreună cu fiica sa, Maria, în timp ce George are camera lui. În ciuda acestui aranjament, Daniela Gyorfi spune că cei doi au grijă să păstreze apropierea în relație și să nu meargă la culcare certați.

„Noi nu trebuie să ne culcăm niciodată certați și când, indiferent cine ce face, vine la mine în cameră și îmi spune «Noapte bună»”, a explicat artista, la Antena 1.

La rândul său, Octavia Geamănu a mărturisit că preferă să doarmă singură, argumentând că somnul este foarte important pentru ea.

Potrivit psihologului Radu Leca, sforăitul este doar unul dintre motivele pentru care partenerii pot ajunge să doarmă separat.

„Sforăitul e doar vârful icebergului. De obicei, când un cuplu ajunge să doarmă în camere separate, în spate sunt mai multe motive: sforăitul (care poate semnala probleme de sănătate, nu e doar un moft), programul diferit de somn, unul e pasăre de noapte, celălalt se trezește cu noaptea-n cap...”, a spus Radu Leca pentru Click!.

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