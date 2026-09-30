 Kremlinul confirmă negocierile privind transferul sistemelor S-400 din Turcia către o țară aliată Rusiei | adevarul.ro
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Kremlinul confirmă negocierile privind transferul sistemelor S-400 din Turcia către o țară aliată Rusiei

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Kremlinul a confirmat miercuri că Moscova și Ankara poartă discuții privind posibilul transfer al sistemelor rusești de apărare antiaeriană S-400 deținute de Turcia către o țară terță. Potrivit Moscovei, statul care ar urma să primească sistemele trebuie să fie unul „responsabil” și să aibă relații de prietenie cu Rusia.

Sisteme rusești de apărare antiaeriană S-400.
Sisteme rusești de apărare antiaeriană S-400. Foto: Shutterstock

„Este un subiect pe ordinea de zi. Eforturi și contacte adecvate sunt în curs”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat despre posibilitatea transferului sistemelor S-400 către o altă țară.

Declarația vine după ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat sâmbătă că Moscova ar putea aproba o asemenea operațiune, însă numai în anumite condiții.

Turcia a achiziționat sistemele S-400 de la Rusia în 2017, într-o perioadă în care relațiile dintre Ankara și Washington erau tensionate. Sistemele nu au fost utilizate în operațiuni militare, fiind activate doar pentru teste, potrivit relatărilor AFP și Agerpres.

Achiziția a avut consecințe importante asupra relației Turciei cu Statele Unite. În 2019, Ankara a fost exclusă din programul american de avioane de luptă F-35, iar în anul următor Washingtonul a impus sancțiuni împotriva Turciei. De asemenea, disputa a afectat accesul Ankarei la anumite componente americane, inclusiv motoarele F110 destinate avionului de luptă turcesc KAAN.

Ankara încearcă de mai mult timp să găsească o soluție pentru disputa privind S-400 și participarea la programul F-35.

Un eventual transfer al sistemelor către o altă țară ar putea contribui la deblocarea situației, însă Turcia nu poate face reexportul fără acordul Rusiei. Lavrov a precizat că Moscova ar analiza o eventuală solicitare și că statul destinatar ar trebui să ofere garanții că sistemele nu vor fi transferate ulterior unei alte țări.

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