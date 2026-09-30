Kremlinul confirmă negocierile privind transferul sistemelor S-400 din Turcia către o țară aliată Rusiei
Kremlinul a confirmat miercuri că Moscova și Ankara poartă discuții privind posibilul transfer al sistemelor rusești de apărare antiaeriană S-400 deținute de Turcia către o țară terță. Potrivit Moscovei, statul care ar urma să primească sistemele trebuie să fie unul „responsabil” și să aibă relații de prietenie cu Rusia.
„Este un subiect pe ordinea de zi. Eforturi și contacte adecvate sunt în curs”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat despre posibilitatea transferului sistemelor S-400 către o altă țară.
Declarația vine după ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat sâmbătă că Moscova ar putea aproba o asemenea operațiune, însă numai în anumite condiții.
Turcia a achiziționat sistemele S-400 de la Rusia în 2017, într-o perioadă în care relațiile dintre Ankara și Washington erau tensionate. Sistemele nu au fost utilizate în operațiuni militare, fiind activate doar pentru teste, potrivit relatărilor AFP și Agerpres.
Achiziția a avut consecințe importante asupra relației Turciei cu Statele Unite. În 2019, Ankara a fost exclusă din programul american de avioane de luptă F-35, iar în anul următor Washingtonul a impus sancțiuni împotriva Turciei. De asemenea, disputa a afectat accesul Ankarei la anumite componente americane, inclusiv motoarele F110 destinate avionului de luptă turcesc KAAN.
Ankara încearcă de mai mult timp să găsească o soluție pentru disputa privind S-400 și participarea la programul F-35.
Un eventual transfer al sistemelor către o altă țară ar putea contribui la deblocarea situației, însă Turcia nu poate face reexportul fără acordul Rusiei. Lavrov a precizat că Moscova ar analiza o eventuală solicitare și că statul destinatar ar trebui să ofere garanții că sistemele nu vor fi transferate ulterior unei alte țări.