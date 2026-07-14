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Ceartă în cuplu, transformată într-un coșmar. Un bărbat a oprit mașina pe autostradă și și-a abandonat soția în plin trafic

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O dispută domestică a dus la o scenă deosebit de periculoasă pe autostrada A89 din regiunea Loarei. În timpul călătoriei, un bărbat și-a lăsat partenera singură pe acostament.

Autostradă în Franța
Autostrada A89 FOTO: Wikipedia

Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii, lângă Cervières (Loira)-Franța. Conform informațiilor, un cuplu a coborât din vehicul pe autostradă pentru a se certa. Disputa a luat o întorsătură periculoasă atunci când șoferul s-a urcat înapoi în mașină și a plecat, abandonându-și partenerul pe marginea drumului, scrie Le Progres.

Confruntați cu această scenă suprarealistă, mai mulți șoferi au sunat imediat la 17 (numărul de urgență francez).

La fața locului, jandarmii au constatat că femeia era deja ajutată de o altă șoferiță, care o luase în siguranță până la sosirea poliției. Femeia rămăsese mult timp pe acostament, în condițiile în care viteza pe această porțiune de autostradă ajunge la 110 km/h, iar riscul unui accident era iminent.

Sancțiune penală

Pe un drum unde vehiculele circulă cu 110 km/h, consecințele ar fi putut fi dramatice. Prezența unui pieton pe o autostradă constituie un risc major, deoarece articolul R421-2 din Codul Rutier francez interzice accesul pietonilor. Șoferul ar putea fi, de asemenea, tras la răspundere. Codul penal prevede până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru „expunerea directă a unei alte persoane la un risc imediat”.

Acest caz amintește de un fenomen care a stârnit reacții puternice pe rețelele de socializare: „divorțul alpin” , o expresie care se referă la actul de a-ți lăsa voluntar partenerul singur în sălbăticie după o ceartă în timpul unei drumeții.

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