Pep Guardiola este alături de Manchester City: „Vom trece peste asta împreună!”

Fost antrenor al echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola și-a exprimat susținerea față de club după ce acesta a fost găsit vinovat de încălcarea regulilor financiare din Premier League. Mesajul tehnicianului a fost clar: „Vom trece peste asta împreună”.

Cu Pep Guardiola la timonă, Manchester City a devenit o forță în Anglia și în Europa Foto: EPAImages

Comisia independentă care a anachetat cazul a concluzionat că gruparea britanică a avut „intenția clară de a eluda regulile Premier League”, între 2009 și 2018, perioadă care a inclus și începutul mandatului lui Guardiola. Clubul riscă acum sancțiuni severe, inclusiv o posibilă penalizare cu puncte care ar putea duce la retrogradarea echipei de fotbal! Tocmai de aceea gruparea va încerca să anuleze decizia în urma unui apel.

Plecat de la City la sfârșitul campionatului trecut, după ce a câștigat șase titluri de campion într-un deceniu, Pep Guardiola a scris, astăzi, pe contul X „Pep Team”: „Vreau ca fiecare suporter al lui ManCity să știe că sunt aici; mai mult ca oricând. Sunt, am fost și voi fi mereu alături de clubul meu, de proprietar, de președinte, de Ferran, de jucători, de staff, de (antrenorul) Enzo (Maresca) și de voi, suporterii noștri unici. Să fim clari: vom trece peste asta împreună. Vă iubesc pe toți”.

Director executiv al lui City, Ferran Soriano le-a transmis angajaților, într-un mesaj video, că respectiva comisie a îmbrățișat „teoria conspirației” promovată de Premier League. Câștigător a opt titluri în Premier League, clubul a anunțat că va face apel, susținând că decizia „conține erori materiale clare de drept, de principiu și de fapt, și este nefondată”.

Între timp, ziarul „The Times” a relatat că alte cluburi din Premier League au contactat conducerea ligii, solicitând o soluționare a cazului înainte de sfârșitul acestui campionat. Fost președinte al clubului, David Bernstein a descris situația ca fiind mai mult decât îngrozitoare și a spus că și conducerea clubului Manchester City trebuie să demisioneze. „Responsabilii clubului, inclusiv directorul executiv, care au fost acolo de ani de zile și au trecut prin această perioadă sunt responsabili pentru conducerea clubului în ceea ce privește fiecare aspect”, a spus acesta.

Fostul șef de la City a continuat: „Și din nou, dacă aceasta a fost un fel de companie publică, cred că directorii cu o situație atât de gravă ca aceasta ar trebui să plece sau să fie suspendați după acest întreg rezultat ... cu formularea unui apel sau fără apel. Nu cred că actuala conducere mai poate continua din punct de vedere al credibilității”, a concluzionat David Bernstein.

Premier League a anunțat că Manchester City a folosit contracte comerciale „false” ca parte a unor scheme de a umfla veniturile și de minimizare a costurilor cu mai mult de 900 de milioane de lire sterline (1,19 miliarde de dolari) în peste un deceniu.

Manchester City a anunțat că va face apel

Clubul, care neagă faptele comise, a transmis într-un comunicat că va depune apel la hotărârea emisă. „Nu mă pot gândi la o pedeapsă suficient de puternică pentru acest lucru, cu siguranță. Mă refer la faptul că acest lucru este absolut teribil. Vreau să ridic o altă întrebare, iar aceasta este legată de poziția consiliului de conducere”, a spus Bernstein pentru TalkSPORT după anunțul Premier League.

Manchester City are termen până vineri să formuleze apel. Deocamdată nu a fost impusă nicio sancțiune, însă presa britanică estimează că se pot aplica amenzi, dar și o depunctare care poate duce până la retrogradare. Cu toate acestea, cazul s-ar putea finaliza abia în 2027. „Dacă se va prelungi timp de un an sau doi, și să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru, ar putea să fie cel mai greu lucru pentru toată lumea”, a spus Bernstein, care a fost președinte al clubului în perioada 1998-2003 și care a supervizat revenirea în Premier League din cea de-a treia divizie. „Dacă acuzațiile se mențin, iar apelul nu trece sau eșuează, atunci mă tem pentru clubul la care țin că va trebui să părăsească Premier League, iar acest lucru este mai mult decât îngrozitor”, a concluzionat David Bernstein.