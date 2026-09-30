Breșă gravă de securitate la un tribunal: 40 kg de cocaină, înlocuite cu făină în camera de probe

Un incident bizar a pus în alertă autoritățile din Fiji, iar o anchetă de proporții a fost demarată. Nu mai puțin de 40 de kilograme de cocaină ținute în clădirea unui tribunal, care serveau ca dovadă într-un caz uriaș de trafic de droguri, au dispărut.

Foto: Pressalert.ro

Cele 40 de kilograme de droguri erau o dovadă importantă într-un proces uriaș de trafic de droguri din Fiji. Însă, potrivit autorităților din această țară, drogurile au dispărut complet și au fost înlocuite cu făină.

Potrivit autorităților, valoarea drogurilor ajungea la aproximativ 13,3 milioane de dolari americani. Drogurile au fost ridicate de autorități în anul 2019 și erau deținute de Joshua Rahman, un bărbat care avea cetățenie atât canadiană cât și fijiană. Bărbatul a fost arestat iar cocaina a fost ținută în sediul tribunalului din Suva, de-a lungul procesului.

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