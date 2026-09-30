O țară europeană extinde programul prin care oferă până la 10.000 de euro persoanelor și familiilor care își mută domiciliul în regiuni afectate de depopulare. Noi zone vor fi incluse în schemă, iar înscrierile sunt așteptate să înceapă în luna octombrie.

Sat pitoresc din Grecia Foto: adevărul

Este vorba despre Grecia, care încearcă să atragă noi locuitori în comunitățile rurale și izolate afectate de scăderea populației. Programul de relocare a fost lansat inițial în regiunea Evros și este acum extins către alte zone ale țării.

Măsura poate fi atractivă pentru cei care își doresc să locuiască într-o țară cunoscută pentru plajele spectaculoase, satele pitorești și climatul mediteranean. În luna septembrie, temperaturile pot ajunge în jurul valorii de 25 de grade Celsius în numeroase regiuni.

Noi zone din Grecia intră în program

În următoarea etapă vor fi incluse șapte dintre cele opt municipalități ale unității regionale Ioannina, din regiunea Epir. Programul va acoperi și municipalitățile Souli și Filiates, din Thesprotia, relatează presa elenă.

Extinderea are nevoie de o decizie ministerială comună. Platforma pentru depunerea cererilor va fi deschisă după emiterea acesteia.

Guvernul elen pregătește și o extindere mai amplă a programului. Alte opt unități regionale care urmează să fie incluse sunt Kastoria, Kilkis, Serres, Florina, Pella, Drama, Kozani și Grevena.

Grecia oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în anumite regiuni Foto: adevărul

Toate aceste zone fac parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare demografică, prin care autoritățile încearcă să sprijine comunitățile care pierd constant locuitori.

Cine poate primi până la 10.000 de euro

Programul oferă un sprijin financiar de până la 10.000 de euro gospodăriilor care își mută permanent reședința principală și centrul activităților zilnice într-o zonă eligibilă.

În forma extinsă a schemei, autoritățile intenționează să elimine condiția ca solicitantul să fi găsit deja un loc de muncă în localitatea în care urmează să se mute. O altă modificare pregătită de guvern este acordarea unei plăți în avans de 50% din sumă, înainte de relocare.

Programul urmează să se adreseze unei categorii mai largi de persoane. Printre potențialii beneficiari se numără grecii care locuiesc în străinătate și vor să se întoarcă în țară, angajații care lucrează de la distanță, pensionarii, personalul din structurile de ordine și siguranță și absolvenții de universități care aleg să rămână în localitatea în care au studiat.

Condițiile finale de acordare a banilor vor fi stabilite în apelul oficial de înscriere.

Grecia încearcă să combată depopularea

Programul de relocare face parte din strategia Greciei de combatere a declinului demografic.

Autoritățile urmăresc să atragă noi locuitori în comunitățile rurale și să încurajeze stabilirea permanentă în afara marilor centre urbane.

Pentru cei care aleg să se mute, programul vine cu un stimulent financiar important, dar și cu posibilitatea de a locui într-o țară cu un climat mediteranean, zone montane, sate tradiționale și numeroase regiuni de coastă.

Înscrierile pentru programul extins sunt așteptate să înceapă în octombrie, după adoptarea deciziei ministeriale necesare.