 Bărbatul din Oradea care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu Jaguarul, ultimatum pentru autorități. „Vă arestăm noi pe toți” | adevarul.ro
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Bărbatul din Oradea care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu Jaguarul, ultimatum pentru autorități. „Vă arestăm noi pe toți”

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Alin Dat, orădeanul care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu un Jaguar la vizita acestuia în oraș, a cerut marți seară, într-un mesaj video postat pe Facebook, eliberarea din arest a fostului candidat la președinție până miercuri la ora 12.00.

În înregistrarea de pe Facebook, Alin Dat face amenințări la adresa autorităților: „Am un mesaj către autorități. Ori îl eliberați pe domnul președinte Călin Georgescu - este președintele nostru ales - până mâine la ora 12:00, ori ne arestați pe toți. Ori cealaltă variantă, de nedorit, să ne preluăm noi prerogativele și puterea executivă și cea judecătorească și să vă arestăm noi pe toți, pe absolut toți cei care sunteți implicați direct sau tacit, prin faptul că nu vă îndepliniți atribuțiile față de țară și față de popor. Așa să ne ajute Dumnezeu”, spune susținătorul lui Georgescu.

Bihoreanul scrie că Alin Flaviu Dat este cel care a condus Jaguarul alb cu care Georgescu s-a deplasat prin Oradea duminică, 13 septembrie. 

Alin Dat a candidat în 2020 pe listele PMP pentru Consiliul Local Oradea și Consiliul Județean Bihor, fără să obțină un mandat. În septembrie 2021, a participat la protestul organizat în Piața Unirii de membri și simpatizanți AUR împotriva obligativității purtării măștii în școli.

Călin Georgescu și Alin Dat
Călin Georgescu și Alin Dat Foto: Facebook/Alin Dat

Călin Georgescu, adulat și huiduit la Oradea

Amintim că, pe 13 septembrie, la Oradea, Georgescu a urcat pe un podium improvizat, în timp ce susținătorii din mulțime au scandat „Călin Georgescu este președinte”. În timpul discursului, fostul candidat a făcut și afirmații economice fără să indice surse.

Deși a fost întâmpinat de susținători care l-au aclamat, Georgescu a respins ideea că aparițiile sale publice ar avea caracter electoral.

În momentul în care un bărbat aflat în mulțime a început să îl huiduie, mai mulți susținători ai fostului candidat au devenit agresivi și au început să îl îmbrâncească pe acesta.

După aproximativ o oră petrecută la Piața 100 din Oradea, Călin Georgescu a plecat în aplauzele celor prezenți.

Georgescu, arestat pentru 30 de zile

Judecătorii Curții de Apel București au decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Fostul candidat a fost dus în Arestul Central, unde va sta pentru 30 de zile. Decizia este definitivă. Și omul de afaceri Ionel Rusen a fost arestat preventiv.

Cele două judecătoare din completul Curții de Apel nu au ajuns la aceeași soluție în privința cererii DIICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu. Una dintre ele a considerat că se impune arestarea preventivă, în timp ce cealaltă a optat pentru cercetarea acestuia în stare de libertate. În aceste condiții, a fost chemat un al treilea judecător pentru soluționarea divergenței, iar cauza a fost rejudecată de trei magistrați, într-un complet de divergență.

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