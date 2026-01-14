Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Nimeni nu te pregătește pentru asta: ce se întâmplă cu mintea unui bărbat când devine tată

0
0
Publicat:

Veștile că vei deveni tată pot fi copleșitoare, mai ales dacă ți se întâmplă asta pentru prima dată. Este normal să simți un amestec de entuziasm, teamă și nerăbdare, iar nesiguranța face parte din proces. Mulți viitori tați se confruntă cu anxietate și îndoieli, dar există strategii care pot ajuta să te pregătești mental și emoțional pentru noul rol.

tată, copil
Sursă foto: Shutterstock

Despre paternitate se vorbește puțin și adesea superficial, este de părere Laura Găvan, psihoterapeut cognitiv-comportamental. „Nimeni nu îl pregătește cu adevărat pe un bărbat pentru ceea ce se întâmplă în mintea lui atunci când devine tată. Nu există ritualuri clare, spații de reflecție sau limbaj emoțional care să-l ajute să înțeleagă această tranziție. De cele mai multe ori, i se cere doar să fie puternic, responsabil și să „se descurce”, fără a fi întrebat ce trăiește cu adevărat”, explică ea pentru „Adevărul”.

Momentul în care un bărbat devine tată aduce o schimbare de identitate. Dincolo de bucurie, apare o responsabilitate care nu mai poate fi amânată sau delegată. „Viața nu mai este despre sine, ci despre capacitatea de a susține emoțional și concret un alt om. Pentru unii, această responsabilitate devine un catalizator al maturizării. Pentru alții, activează frici vechi: teama de eșec, de pierdere a libertății, de a nu fi suficient de bun sau de a repeta greșelile propriului tată. Diferența nu este dată de dorință, ci de structura emoțională cu care bărbatul intră în acest rol”, continuă ea.

Presiunea pusă asupra tatălui este adesea invizibilă

În opinia sa, presiunea pusă asupra tatălui este adesea invizibilă. El trebuie să fie susținător financiar, stâlp emoțional și partener stabil, dar rareori i se oferă permisiunea de a fi vulnerabil. „Mulți bărbați învață că frica, confuzia sau neputința sunt semne de slăbiciune. În lipsa unui spațiu sigur în care aceste emoții să fie procesate, ele se transformă în retragere, iritabilitate sau evitare. Astfel, absența emoțională nu este întotdeauna o alegere, ci un mecanism de apărare”, susține psihoterapeutul.

Și modelul familial din care provine tatăl joacă un rol esențial. De pildă, conform spuselor sale, bărbații crescuți în familii funcționale au, de obicei, un reper intern al implicării, al continuității și al reglării emoționale.

„Cei care provin din medii disfuncționale intră adesea în paternitate cu un copil interior rănit, care nu a fost văzut, protejat sau conținut. În aceste cazuri, rolul de tată poate deveni copleșitor, pentru că solicită exact resursele care au lipsit în propria copilărie”, completează aceasta.

Acest lucru devine evident mai ales în situații de criză. „Atunci când apar probleme grave de sănătate ale copilului sau când relația de cuplu se destramă, unii bărbați aleg să fugă. Nu neapărat din lipsă de iubire, ci din incapacitatea de a tolera durerea, neputința și contactul constant cu suferința. Pentru acești tați, divorțul de parteneră se transformă adesea într-un divorț emoțional de copil, ca o încercare disperată de a se proteja pe ei înșiși”, lămurește Laura Găvan.

Există însă și bărbați care, confruntați cu pierderea relației sau cu rolul de tată singur, reușesc să ajungă la maturizare emoțională. „Responsabilitatea directă față de copil îi obligă să se organizeze, să devină mai empatici și mai prezenți. Pentru unii dintre ei, copilul devine nu doar o responsabilitate, ci și o oportunitate de reparare a propriei istorii afective”.

Diferența dintre un tată disponibil emoțional și unul imatur nu stă în gesturi spectaculoase, ci în capacitatea de a fi prezent, crede psihoterapeutul. Tatăl matur poate sta lângă emoțiile copilului fără să le minimalizeze sau să le grăbească. El oferă siguranță, nu soluții rapide, și rămâne conectat chiar și atunci când este dificil. Tatăl imatur, în schimb, se retrage, devine rigid sau se ascunde exclusiv în rolul de furnizor financiar, evitând contactul emoțional real.

„În spatele multor dificultăți paterne se află copilul interior al bărbatului, care nu a avut voie să crească. Acest copil interior rănit poate concura cu propriul copil pentru atenție și resurse emoționale, iar paternitatea ajunge să fie percepută ca o amenințare, nu ca o transformare. Fără un proces conștient de maturizare emoțională, tatăl rămâne blocat într-un rol incomplet”, adaugă specialsita.

Rolul tatălui nu se limitează la a oferi siguranță materială. Copiii învață cine sunt și cum funcționează lumea observând cum tatăl lor își gestionează furia, cum iubește, cum cere ajutor, cum greșește și cum repară, atenționează Laura Găvan. „Tatăl este un model de adult, nu doar un susținător financiar”.

Citește și: Ce este dieta pegan. „Dacă Dumnezeu a făcut acel aliment, mănâncă-l; dacă omul l-a făcut, lasă-l"

„Paternitatea nu este, în esență, un test de masculinitate, ci un test de maturitate emoțională. Iar acolo unde aceasta lipsește, problema nu este copilul, ci povestea nespusă a adultului care nu a avut niciodată șansa să învețe ce înseamnă să fie prezent, responsabil și viu emoțional”, mai spune ea.

Cum te poți pregăti concret

Pornind de la aceste realități, există câteva strategii care te ajută să intri mai încrezător în rolul de tată, potrivit unui material publicat recent în Verywell Mind:

Documentează-te și implică-te activ

Potrivit specialiștilor, primul pas pe care trebuie să îl faci, este acela de a te informa. Înțelegerea a ceea ce presupune o sarcină, cum se dezvoltă fătul și care sunt etapele de dezvoltare ale copilului te ajută să simți această experiență mai concret și mai real. Poți citi cărți, urmări videoclipuri sau participa la cursuri de parenting, toate te ajută să capeți mai multă încredere în tine.

Implicarea activă nu înseamnă doar să fii prezent la consultații sau ecografii. Contează și sprijinul pe care îl oferi partenerei tale, discuțiile despre planul nașterii și micile gesturi care creează legătura cu bebelușul, de la vorbit și citit până la pregătirea camerei sale. 

Acceptă schimbarea și amintește-ți de propria ta copilărie

Parentingul îți schimbă complet viața. Prioritățile nu mai sunt doar ale tale; responsabilitatea față de un copil devine prioritară. Așa că, poate fi util să accepți treptat această realitate prin notarea gândurilor și temerilor, discuții cu persoane de încredere sau chiar cu alte cupluri care au trecut prin experiențe similare.

Reflectarea asupra propriei copilării te poate ajuta să înțelegi ce fel de părinte vrei să fii. Observarea influențelor și a stilurilor de parenting pe care le-ai primit te poate ghida să fii un părinte conștient, echilibrat și adaptat propriilor valori.

Imaginează-ți rolul și scapă de stereotipuri

Gândește-te la momentele pe care le vei petrece zi de zi alături de copil: bucuria primei îmbrățișări, dar și micile sarcini pe care le vei avea, mai puțin spectaculoase, cum este, de exemplu, schimbatul scutecelor. Să-ți vizualizezi aceste activități te ajută să fii pregătit mental și emoțional pentru ce urmează.

Citește și: Secretele spirituale din Machu Picchu. Ce ar trebui să știe toți turiștii despre Orașul Copiilor Soarelui

Nu te simți obligat să respecți tiparele tradiționale de gen. A fi tată nu înseamnă doar să aduci bani acasă, poți fi protector, mentor și un model pentru copil. Crearea propriei tale versiuni de părinte, fără presiunea stereotipurilor, face experiența mai autentică și mult mai satisfăcătoare.

Pregătește-te pentru provocări 

Primul an cu un copil poate fi copleșitor: nopți pierdute, stresul zilnic și noile responsabilități testează orice tată. Studiile arată că aproximativ 1 din 5 tați se confruntă cu depresie postpartum, iar presiunea socială sau așteptările nerealiste pot amplifica anxietatea.

De aceea, este esențial să ai parte de sprijin real de la: parteneră, familie, prieteni, alți părinți sau profesioniști în sănătate mintală. Vorbește deschis despre roluri și responsabilități și cere ajutor când simți că ai nevoie. Nu te face mai puțin capabil, ci mai echilibrat și mai pregătit.

Parentingul nu e mereu ușor, iar zilele dificile fac parte din proces. Dar informarea, implicarea activă, conștientizarea valorilor și sprijinul celor din jur pot transforma anxietatea inițială într-o experiență plină de bucurie. A fi tată e o călătorie, dar una care oferă poate cea mai frumoasă lecție despre iubirea necondiționată.

Mindset

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Avem un președinte țară
gandul.ro
image
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
mediafax.ro
image
Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa se face victoria”
fanatik.ro
image
Mister macabru într-o comună italiană, 14 morți în doar 10 zile. „Capelele funerare sunt pline”, anunță primarul
libertatea.ro
image
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
digi24.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„L-au împușcat în inimă și i-au zdrobit capul. Au spus că a căzut de la înălțime”. Morgile din Iran sunt pline cu cadavrele tinerilor
antena3.ro
image
Primul aliment analizat în laborator care nu este nici falsificat, nici cu bacterii
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
cancan.ro
image
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
prosport.ro
image
De ce ar trebui caloriferele setate mereu la nivelul 3, potrivit specialiștilor
playtech.ro
image
A ajuns la închisoare după ce l-a șantajat pe prietenul lui Radu Drăgușin! Vedeta din fotbal care a ajuns să fie amenințată de o tânără de 20 de ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Zi liberă miercuri, 14 ianuarie 2026, pentru elevi. Ministerul Educației a DAT ORDINUL
romaniatv.net
image
REPORTAJ Incursiuni în Armenia. Erevan, capitala europeană unde Cybertruckurile Tesla merg în trafic pe lângă mașinile Lada
mediaflux.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Ce ne aduce 2026 în turism? Celebrul influencer Răzvan Pascu: „Nu mai este despre vacanțe ieftine, ci despre experiențe”
click.ro
image
Ce salariu avea Mariana Moculescu la Antena 1 și la TVR, unde a fost știristă și reporter: „M-am descurcat!” Din ce bani trăiește acum: „Mă ajută...”
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Prințesa Rajwa și Prințul Moștenitor Al Hussein, Foto Instagram (7) (1) jpg
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Video De ce avem nevoie de credință, chiar și într-o lume dominată de rațiune
Sănătatea spirituală, parte a stării de bine Sursa foto Pixabay
Spiritualitate 00:31
De ce epuizarea ne sabotează schimbarea - somnul înainte de orice disciplină
somn foto Shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Cele mai noi gadgeturi pentru fitness, pe care să le urmărești în 2026
557631479 1134629075473633 2441596890799362720 n png
Sport și Nutriție
Ce personaj de film ești, de fapt? Testul psihologic care îți arată cum ești construit
batman pixabay jpg
Mindset
Video Ne putem vindeca prin puterea gândurilor? Psiholog: „Organismul uman nu funcționează pe baza unei singure variabile"
pixabay jpg
Spiritualitate
Video De ce ne bântuie trecutul familiei. „Anumite trăsături sau vulnerabilități pot fi moștenite inclusiv pe cale genetică"
Fotografii Pixabay jpg
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

Cine și în ce condiții poate primi vouchere de vacanță în 2026
tichete de vacanta 3 jpg
Economie 03:04
Ce preț are rovinieta în România, în 2026
Rovinieta Foto Alba24 jpeg
Economie 02:03
Asasinatul misterios care a transformat Bucureștiul în câmp de luptă. Evenimentul care a declanșat războiul dintre Antonescu și legionari
antonescu si sima FOTO wikipedia jpg
Magazin 01:32
IT-ul românesc intră în 2026 cu motoarele turate: investiții în AI, securitate și infrastructură, creștere estimată de până la 20%
pexels photo 34987125 jpeg
Tehnologie 01:07
Video De ce avem nevoie de credință, chiar și într-o lume dominată de rațiune
Sănătatea spirituală, parte a stării de bine Sursa foto Pixabay
Spiritualitate 00:31
Exclusiv Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
politist foto mai jpg
Evenimente
14 ianuarie, ziua în care a început a cincea mineriadă. Mii de mineri din Valea Jiului au decis să vină la București
Calendar 22 ianuarie 1999 A cincea mineriadă: „Pacea de la Cozia” Au început negocierile dintre premierul Radu Vasile și liderul minerilor Miron Cozma jpeg
Istoria zilei
Proiect de lege: reducere cu 10% a posturilor din administrația publică, anunțat de Ministerul Dezvoltării
Ministrul Dezvoltarii si Bolojan FOTO ministerul Dezvoltarii jpg
Politică
Cum vor asociațiile civice modificarea legilor justiției: roluri mai importante pentru Plenul CSM şi INM și ședinte de judecată înregistrate. Cum s-ar face numirile la şefia parchetelor
judecator decizie
Evenimente
Analiză Unirea României cu Moldova: cum trebuie citită declarația Maiei Sandu. „Din acest an s-a intrat într-o altă etapă”
Maia Sandu FOTO Profimedia
Evenimente
Analiză Tratatul UE-Mercosur, mumă sau ciumă pentru România? Radu Burnete: „Europa nu își poate permite izolarea comercială”
saracie shutterstock jpg
Evenimente