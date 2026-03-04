Războiul din Iran continuă cu și mai mare înverșunare, iar SUA ar putea lua în discuție serios o invazie terestră. Experții consultați de „Adevărul” cred că România ar putea deveni importantă pentru americani, dacă scenariul unei invazii terestre va fi pus în practică.

Statele Unite ale Americii au ales, cel puțin până acum, să atace Iranul doar cu rachete și au evitat un atac terestru, așa cum au făcut anterior în Irak, în cele două campanii (1991 și 2003) și Afganistan (2001-2020). Secretarul american al Apărării, Pete Hagseth, a reiterat că, în prezent, nu există trupe terestre americane în Iran, însă a refuzat să excludă eventuale măsuri viitoare. Totuși, Hagseth, a lăsat de înțeles că nu exclude un atac terestru.

Însuși președintele Donald Trump a lăsat o portiță deschisă în acest sens. „Nu am nicio problemă în ceea ce privește trupele terestre - așa cum spune fiecare președinte, «Nu vor fi trupe terestre». Nu spun asta”, a declarat Trump, pentru New York Post.

Iar miercuri, 4 martie, senatorul democrat Richard Blumenthal a avertizat că există riscul ca Statele Unite să ajungă să trimită trupe terestre în Iran, după ce a participat la un briefing clasificat al administraţiei privind operaţiunile militare, potrivit News.ro, care a citat Washington/Examiner. El a declarat reporterilor că este „mai îngrijorat ca niciodată” şi că trupele americane și o invazie terestră ar putea deveni necesare pentru atingerea obiectivelor militare ale administraţiei.

România ar putea să devină mult mai importantă pentru Statele Unite ale Americii, dacă americanii ar decide să atace și terestru. Într-o astfel de situație, bazele militare de la Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu ar fi foarte utile pentru forțele americane și pentru logistică.

O greșeală uriașă comisă de Iran

Între timp, Iran a lansat o rachetă spre Turcia, spre surprinderea generală. După ce a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei, s-a îndreptat spre Turcia și a fost interceptată și neutralizată de elemente ale apărării aeriene și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei, a informat ministrul turc al Apărării, citat de The Guardian. S-a stabilit că muniția care a căzut în districtul Dörtyol, din provincia Hatay din Turcia, provenea de la un proiectil al sistemului de apărare aeriană care a interceptat amenințarea în aer.

Miercuri seară, un oficial turc a declarat pentru AFP, sub protecția anonimatului, că Turcia „nu a fost ținta rachetei” lansate de Iran, precizând că racheta balistică s‑ar fi îndreptat inițial către o bază militară din Cipru, dar a deviat de la traiectorie.

Ankara a încercat permanent să tempereze și să medieze conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Generalul (r) Dan Grecu este președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. A fost în teatre de luptă, în Afganistan, Irak, Eritreea și Etiopia și a fost decorat pe rând de Statele Unite ale Americii, ONU și NATO. Doctor în științe militare și informații și fin analist militar, generalul Dan Grecu atrage atenția că racheta lansată de iranieni împotriva Turciei ar fi cea mai mare greșeală pe care o putea face Teheranul.

„Racheta trasă spre Turcia a avut, cel mai probabil, țintă o bază americană. Și reprezintă o greșeală enormă făcută de iranieni, din punctul meu de vedere, pentru că Turcia a fost unul dintre principalele state, alături de Qatar, a încercat să medieze o înțelegerea între Statele Unite ale Americii și Iran. Deci asta este o eroare absolut uriașă, putem spune cu certitudine că racheta trasă spre Turcia a fost marea lor greșeală”, consideră generalul Grecu.

Nu se merge pe Articolul 5 în NATO

Totuși, acest fapt nu va duce la activarea apărării colective a NATO și nu ar provoca o nouă escaladare, spune generalul Dan Grecu.

„Personal nu cred că asta va duce la activarea Articolului 5 din NATO, dar actuala conducere iraniană, cel puțin, a pierdut suportul unui stat care, în general, a fost alături de ei și a sprijinit, mă refer la Turcia. Au jucat greșit”, mai spune el.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles şi a fost şef al Brigăzii Multinaţionale din Sud-Estul Europei. În opinia sa, este puțin probabil ca americanii să atace terestru în Iran, cel puțin în următoarea perioadă. Totuși, nu exclude în totalitate acest lucru. Pe de altă parte, americanii ar avea nevoie de câteva luni pentru a pregăti o invazie de amploare și ar avea nevoie de sute de mii de militari în zonă.

„Nu avem o grupare de forțe constituită, iar pentru a fi pusă la punct ar putea lua luni de zile. Să nu uităm că Iranul are o armată mare, două structuri puternice, armata și Corpul Gardienilor Revoluției. E nevoie de o grupare de cel puțin 300.000 de oameni pentru atac și de 600.000 - 900.000 pentru a controla Iranul în etapa post-conflict. Costurile ar fi enorme. Nu exclud, însă”, spune generalul Bălăceanu.

Dacă la Washington se va lua o decizie în acest sens, România ar putea avea un rol important. Nu ar fi un rol în ce privește trupele, pentru că România nu ar trimite niciun militar în Orientul Mijlociu, însă ar deveni importantă pentru americani pentru bazele militare pe care le deține.

Bazele militare românești ar fi importante ca în 2003

„Bazele militare românești ar fi importante, s-ar putea merge pe scenariul din 2003, din Irak, când americanii au folosit bazele noastre. Însă pregătirea unei invazii durează. Pe noi asta ne-ar face mai importanți pentru americani. Dacă nu-și realizează scopurile prin operațiunea aeriană, vor avea în continuare în Iran un regim teocratic care va relua programul nuclear și producția de rachete. Istoria ne învață: în Irak am avut două războaie, 1991 și 2003. Nu este imposibil să fie la fel și aici, dar războiul este încă la început și multe se pot întâmpla, așa că încă nu putem trage foarte multe concluzii”, mai spune generalul Virgil Bălăceanu.

Generalul Dan Grecu nu crede că va urma o invazie terestră a Statelor Unite, dar nici nu o exclude în totalitate. Pentru moment, însă, nu o vede posibilă, mai ales în condițiile în care americanii nu au efective importante în regiune.

„O invazie terestră americană ar însemna practic control asupra teritoriului. Din punctul meu de vedere, din punct de vedere numeric, forțele americane disponibile în zona Orientului Mijlociu sunt insuficiente pentru o invazie terestre de genul celei pe care am văzut-o în 2003 în Afganistan”, adaugă generalul.

Bazele militare românești ar putea fi folosite de americani, în scenariul în care vor decide să atace terestru Iranul. În această situație, România ar redeveni strategic importantă, mai ales că aici avem baza de la Deveselu, unde americanii au un sistem Aegis Ashore care ar avea ca rol interceptarea rachetelor intercontintale iraniene, dar și pentru bazele sale militare de unde avioanele americane pot zbura spre Iran și spre întreaga regiune a Orientului Mijlociu.

„Nu este vorba de bazele noastre neapărat în acest conflict, dar, este adevărat, bazele noastre pot să fie folosite ca puncte de tranzit, ca puncte de aprovizionare. Să vedem ce va fi, dar dacă americanii vor decide să atace terestru este foarte posibil să apeleze la noi”, crede generalul Dan Grecu.