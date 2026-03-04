Pasageri absenți la decolarea primului avion din Orientul Mijlociu spre România, de la izbucnirea conflictului în Iran

Primul zbor cu pasageri operat din Orientul Mijlociu spre România de la începutul conflictului a decolat joi dimineață de la Dubai, marcând o revenire importantă a legăturilor aeriene între cele două regiuni.

Zborul, operat de compania flyDubai, a utilizat un Boeing 737 MAX 8 și avea ca destinație capitala României, București. La primele ore ale zilei de 5 martie, compania din Emiratele Arabe Unite urmează să opereze un alt zbor între Dubai și București.

Surse din industrie și de la fața locului au declarat pentru Boarding Pass că „mai mulți pasageri care ar fi avut bilet pe acest zbor nu s-au prezentat la aeroport, iar alții au fost reprogramați în locul lor cu doar câteva ore înainte de decolare”.

Această reluare a zborurilor directe vine ca o veste bună pentru pasagerii români care așteaptă reconectarea cu Orientul Mijlociu, însă autoritățile atrag atenția că situația rămâne imprevizibilă.

Context și măsuri de precauție

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) subliniază că evoluția situației din regiune este una imprevizibilă, iar programul zborurilor poate suferi modificări de la o oră la alta, în funcție de deciziile autorităților locale și de condițiile de siguranță din spațiul aerian.

Tensiunile regionale au afectat zeci de curse aeriene către și dinspre Orientul Mijlociu, iar pasagerii au trecut prin momente de incertitudine. Duminică, 36 de zboruri de pe Aeroportul Otopeni au fost anulate, iar sâmbătă unele aeronave care decolaseră au fost redirecționate sau chiar au revenit în România.

În acest context, purtătorul de cuvânt al MAE a anunțat că aproximativ 300 de cetățeni români aflați în Israel urmează să fie evacuați, după ce autoritățile au primit peste 1.000 de solicitări de ajutor consular.

Reluarea primelor zboruri comerciale din Dubai marchează un posibil pas spre stabilizarea traficului aerian din regiune, însă situația rămâne fluidă, iar evoluțiile depind de dinamica conflictului din zonă.