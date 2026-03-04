Critica închide uși, Gândirea Critică deschide minți: Cum transformăm „Ai greșit!” în „Ce putem înțelege din asta?”

Există o confuzie pe care unii dintre noi o fac, fără să își dea seama: cred că a gândi critic înseamnă a critica. Că analiza este, de fapt, respingere. Că evaluarea înseamnă judecată. Iar greșeala se traduce prin pierderea valorii personale. Așadar, întrebarea devine o formă de contestare, iar dezacordul este perceput ca atac.

Confuzia nu apare din senin. Se formează în timp, acasă și la școală, din felul în care adulții reacționează la greșeli și la opinii diferite. Când greșeala este pedepsită, nu discutată, când întrebările incomode sunt descurajate, copilul învață rapid că e mai sigur să tacă decât să caute răspunsuri. În loc să învețe să analizeze lucrurile, își dezvoltă mecanisme de protecție.

„Organizația Mondială a Sănătății include gândirea critică între cele zece abilități esențiale de viață - capacitatea de a evalua informațiile obiectiv și de a lua decizii bazate pe dovezi”, atrage atenția psihologul clinician Andra Marina Ionescu.

Nu este un moft intelectual, ci o competență necesară într-o lume în care suntem bombardați zilnic cu informații. Și totuși, în practică, exact această abilitate este adesea descurajată înainte să se formeze.

Ce este și ce nu este gândirea critică

„Gândirea critică NU ESTE: o critică de dragul criticii; un negativism declarat; un scepticism permanent; ultimul „Eu am dreptate!”; o contrazicere din reflex; ironie, sarcasm ori un Gică contra experimenta”, explică reprezentanții Generația Smart.

Gândirea critică este, susțin ei, un proces complex de analiză; abilitate de a pune întrebări și de a compara; căutare de dovezi; capacitate de argumentare; perspectivă nouă; decizie responsabilă.

În esență, gândirea critică înseamnă să te oprești și să te întrebi: pe ce se bazează această idee? Ce dovezi există? Ce alternative sunt? Înseamnă să compari informații, să cauți argumente și să tragi concluzii după ce ai analizat, nu după ce ai reacționat. Nu reacția rapidă face diferența, ci capacitatea de a gândi înainte să vorbești.

Critica, în schimb, e mai simplă și mai zgomotoasă. Se agață de greșeli, de defecte, de ce nu funcționează. Vine adesea din frustrare sau din nevoia de a te poziționa mai presus de celălalt. Nu caută să înțeleagă, ci să eticheteze.

Diferența e clară: critica face oamenii să se închidă. Gândirea critică deschide conversații. Critica spune „ai greșit”. Gândirea critică întreabă „ce putem înțelege din asta?”.

„Gândirea critică este o abilitate cognitivă. Ea presupune analiză, comparare, evaluare a informațiilor și luarea unor decizii bazate pe argumente și consecințe”, spune Alina Anghelescu, psiholog clinician.

Cum ajunge critica să devină vocea interioară a copilului

„Critica poate porni din propriile nesiguranțe ale adultului - din lipsuri afective sau dintr-o imagine de sine fragilă - și este preluată de copil ca dialog interior negativ, pe care îl va reproduce apoi și în relație cu ceilalți”, explică Andra Marina Ionescu.

„În copilărie și preadolescență, identitatea este încă în formare. Copilul nu face încă diferența stabilă între «ce fac» și «cine sunt». Gândirea este mai concretă, iar capacitatea de a pune la îndoială afirmațiile adulților este limitată”, adaugă Alina Anghelescu.

Așadar, când aude „ești dezordonat”, nu traduce „camera este dezordonată”, ci înțelege „eu sunt dezordonat”. Iar dacă mesajul se repetă, devine convingere. „Conform etapelor dezvoltării cognitive descrise de Jean Piaget, copiii încep să poată analiza relații cauză efect în mod concret în jurul vârstei de 7–11 ani, iar în preadolescență apare capacitatea de a lua în calcul ipoteze și perspective multiple”, mai spune ea.

„În timp, această voce interioară critică poate alimenta perfecționismul, teama de greșeală, evitarea sau, dimpotrivă, opoziția constantă. Copilul ajunge să se judece înainte să analizeze și să se apere înainte să încerce”, este de părere psihologul.

Un părinte predominant critic corectează des, observă mai întâi greșeala și abia apoi progresul, folosește etichete precum „leneș”, „împrăștiat” sau „neatent” și reacționează emoțional înainte să înțeleagă contextul. Mesajul implicit devine simplu: valoarea ta depinde de performanță.

În schimb, un părinte care gândește critic situațiile separă comportamentul de persoană, pune întrebări înainte de concluzii și își reglează emoțiile înainte de a oferi feedback. Diferența este majoră: într-un caz, greșeala devine amenințare; în celălalt, devine oportunitate de învățare.

„Din perspectiva psihologiei dezvoltării, diferența dintre a critica și a gândi critic este esențială pentru formarea identității și a stimei de sine. Critica, în sens relațional, este o evaluare negativă orientată spre persoană, nu spre comportament. Mesajul implicit nu este «ceea ce ai făcut poate fi îmbunătățit», ci «ceva este în neregulă cu tine»”, explică Alina Anghelescu.

Când autoritatea ucide curiozitatea

„Dacă greșeala este sancționată sau ironizată, copilul preferă să tacă în loc să exploreze. În familiile în care autoritatea nu este negociabilă, iar opiniile adulților sunt prezentate ca adevăruri definitive, curiozitatea devine un risc emoțional”, spune Denisa Zdrobiș, psihoterapeut sistemic.

Cu alte cuvinte, atunci când copilul învață că orice întrebare poate fi interpretată ca sfidare, el nu mai întreabă. Se adaptează. Alege varianta sigură.

Anxietatea joacă și ea un rol important. Un copil anxios caută certitudini, reguli clare, răspunsuri ferme. Gândirea critică presupune, însă, capacitatea de a sta în zona de incertitudine, de a accepta că pot exista mai multe perspective și că nu toate situațiile au soluții rapide. Când etichetele se repetă - „nu ești bun la asta”, „nu înțelegi”, „nu e pentru tine” - încrederea în propriile procese de gândire scade, mai spune specialista. Fără siguranță emoțională, copilul nu își permite să gândească liber.

La rândul său, psihologul Anca Elena Boalcă adaugă că gândirea critică nu este doar o abilitate cognitivă, ci și un proces de diferențiere: copilul trebuie să poată avea o opinie proprie fără teama că va pierde iubirea sau acceptarea părintelui. „Blocajele apar atunci când greșeala este asociată cu respingerea, când iubirea pare condiționată de performanță sau conformare. Dacă loialitatea emoțională devine mai importantă decât adevărul, copilul va alege relația, nu explorarea”, consideră ea.

În acest context, gândirea critică nu dispare, ci rămâne în stare latentă. Pentru a se dezvolta, are nevoie de un spațiu în care greșeala să fie permisă, întrebarea să fie încurajată, iar dezacordul să nu fie interpretat ca atac.

Ce rol are stilul parental în dezvoltarea gândirii critice

Felul în care un părinte își exercită autoritatea modelează direct relația copilului cu ideile și cu propriile opinii. „Într-un cadru autoritar, unde regula este «așa spun eu», copilul învață conformarea, nu analiza. Poate deveni foarte bun în a reproduce informații, dar nu își dezvoltă curajul de a le pune sub semnul întrebării”, explică Denisa Zdrobiș.

Într-un astfel de mediu, în care regula nu se discută, iar opinia adultului este categorică, cel mic are două opțiuni: să se conformeze sau să se revolte. Și...rareori învață să argumenteze.

La polul opus, stilul permisiv oferă libertate de exprimare, dar fără suficientă structură. Copilul este încurajat să spună ce gândește, însă fără ghidaj clar poate ajunge la opinii ferme, dar slab fundamentate.

Cel mai favorabil cadru pentru dezvoltarea gândirii critice este stilul democratic, ferm și cald în același timp, completează specialista. Aici, copilul este încurajat să pună întrebări, să argumenteze și să negocieze, dar în limite clare. Dezacordul nu este interpretat ca lipsă de respect, ci ca parte firească a învățării. Ideile pot fi discutate fără ca relația să fie pusă în pericol.

Stilul autoritar produce fie conformism, fie opoziționism, este de părere Anca Elena Boalcă - copilul învață să tacă sau să lupte, nu să gândească. „Într-un stil parental echilibrat, relația oferă suficientă siguranță încât copilul să poată fi diferit fără teama că pierde iubirea părintelui. Iar această siguranță este solul în care gândirea critică poate crește”.

Siguranța emoțională, baza pe care se construiește gândirea critică

Toți specialiștii intervievați de „Adevărul” ajung, de fapt, la aceeași concluzie: gândirea critică nu se poate dezvolta într-un mediu în care predomină teama sau rușinea. Mecanismul este simplu. Când copilul se simte amenințat emoțional, sistemul nervos intră în stare de apărare. Iar în acea stare nu analizează, nu compară și nu reflectă - ci reacționează.

Teoria atașamentului explică acest lucru clar: capacitatea copilului de a explora și de a pune întrebări depinde de existența unei „baze sigure” în relația cu adultul. Un atașament securizant oferă două condiții esențiale pentru gândirea critică: prima este reglarea emoțională - copilul învață să-și calmeze emoțiile prin prezența unui adult echilibrat, a doua este libertatea de explorare - atunci când relația este stabilă, copilul poate pune întrebări fără teama că va fi respins sau ridiculizat.

În schimb, într-o formă de atașament nesigură, energia copilului se consumă în altă direcție - fie încearcă permanent să obțină aprobarea, fie se protejează de o posibilă respingere. Un copil preocupat de „sunt acceptat?” are mai puține resurse pentru „ce este adevărat?” sau „cum funcționează lucrurile?”.

Autoreglarea emoțională este, de asemenea, esențială. Psihologul Andra Marina Ionescu face diferența între control și reprimare: „nu este vorba despre a nega emoțiile, ci despre a le înțelege și a le gestiona conștient. Doar atunci când emoția este reglată, mintea poate trece de la reacție la analiză. Iar acest pas face diferența dintre impuls și gândire critică”.

Stima de sine și capacitatea de a-ți schimba părerea

„Când identitatea unei persoane este fragilă, schimbarea unei opinii poate fi trăită ca o pierdere de valoare. Nu renunță la idee pentru că are dreptate, ci pentru că renunțarea ar însemna o amenințare la adresa imaginii de sine”, completează Denisa Zdrobiș.

Altfel spus, dacă „a avea dreptate” devine o formă de protecție personală, orice dezbatere se transformă într-un teren de apărare.

O stimă de sine sănătoasă permite revizuirea convingerilor fără sentimentul de prăbușire interioară. A spune „m-am răzgândit” sau „am greșit” nu este un semn de slăbiciune, ci de maturitate. Aici, psihologul Anca Elena Boalcă subliniază că atunci când stima de sine este fragilă, dezacordul este perceput ca atac, iar schimbarea poziției ca pierdere personală.

Gândirea critică presupune, de fapt, capacitatea de a rămâne o vreme în zona de „nu știu încă”. Fără toleranță la ambiguitate, oamenii caută răspunsuri rapide și definitive. Însă realitatea este rareori alb-negru. Capacitatea de a accepta de a amâna concluzii și de a integra perspective diferite ține nu doar de inteligență, ci și de echilibru emoțional.

De ce lipsa gândirii critice ne face vulnerabili la manipulare

Absența gândirii critice nu înseamnă doar dificultăți în analiză, ci și o vulnerabilitate crescută la manipulare. Iar mecanismul este în primul rând emoțional.

„Manipularea activează emoții puternice - frică, furie, sentimentul de apartenență. Când oamenii nu sunt obișnuiți să verifice sursele, să compare perspective și să accepte nuanțele, mesajele simple și polarizante devin convingătoare”, continuă Denisa Zdrobiș.

Cu cât emoția este mai intensă, cu atât analiza scade. În perioade de anxietate colectivă, nevoia de răspunsuri rapide și clare crește. Iar mesajele care promit certitudine, chiar și falsă, devin atractive.

Fără exercițiul gândirii critice, granița dintre informație și opinie se estompează. Anca Elena Boalcă atrage atenția că persoanele cu un nivel ridicat de anxietate sau cu o stimă de sine fragilă pot prefera o explicație simplă și liniștitoare, chiar dacă este falsă, în locul unei realități ambigue. Uneori, atașamentul față de o narațiune nu ține de adevăr, ci de nevoia de siguranță. În acest sens, lipsa gândirii critice nu este doar un deficit de analiză, ci și o formă de protecție împotriva incertitudinii.

Cum poate lectura să antreneze gândirea critică

„Vestea bună este că toate aceste capacități și abilități complexe se pot forma natural, acasă și la școală, fără presiune, prin lectură. Cărțile ficțiune și non-ficțiune alcătuiesc spațiul perfect în care mintea copiilor poate explora fără a resimți presiune”, mai spun reprezentanții Generația Smart.

De exemplu, ficțiunea funcționează ca un exercițiu de perspectivă. Când citește o poveste, copilul nu urmărește doar acțiunea, ci începe să se întrebe: „De ce a făcut asta?”, „Ce a simțit?”, „Ce altă opțiune avea?”. Învață că aceeași situație poate fi privită diferit și că oamenii pot avea motivații și emoții distincte, subliniază Alina Anghelescu. Astfel se dezvoltă capacitatea de a înțelege puncte de vedere variate și de a tolera nuanța.

Non-ficțiunea aduce în prim-plan idei, argumente și informații. Un text informativ poate deveni un exercițiu activ: ce este fapt și ce este opinie? Care sunt dovezile? Există și alte perspective? În acest mod, lectura nu mai este doar acumulare de informație, ci antrenament pentru discernământ, mai spune specialista.

„Ficțiunea dezvoltă flexibilitatea și înțelegerea umană, iar non-ficțiunea antrenează analiza și evaluarea structurată. Împreună, oferă un antrenament complet pentru gândirea critică”, explică psihologul Andra Marina Ionescu.

La fel de important este dialogul care urmează lecturii. Întrebările deschise, discuțiile despre personaje sau despre ideile dintr-un text îi ajută pe copii să-și formuleze propriile opinii și să le argumenteze. Nu lectura în sine este suficientă, ci conversația care o transformă într-un exercițiu de reflecție.

„Astfel, gândirea critică nu este doar o abilitate intelectuală, ci rezultatul integrării dintre emoție reglată, relație sigură și experiență simbolică explorată activ. Un copil care se simte în siguranță să întrebe, să greșească și să își schimbe perspectiva, devine un adult capabil să gândească profund, flexibil, sa intre in mintea creativă”, adaugă Alina Anghelescu.

Mediul școlar

Există diferențe între școala tradițională și formele alternative de educație, dar nu tipul de sistem este decisiv, ci cultura relațională din interiorul acestuia. „Un profesor rigid poate inhiba dialogul într-o școală alternativă la fel de mult cum o poate face într-una tradițională. Factorul decisiv este climatul de siguranță emoțională și modul în care este tratată greșeala: ca eșec sau ca etapă a învățării”, subliniază Denisa Zdrobiș.

În multe școli tradiționale, accentul cade pe memorare, performanță și evaluare standardizată. În acest cadru, timpul pentru dezbatere și reflecție este limitat. Elevul învață ce trebuie să știe pentru test, nu neapărat cum să analizeze o informație sau să construiască un argument.

În mediile educaționale alternative există, de regulă, mai mult spațiu pentru proiecte interdisciplinare, discuții și autonomie. Totuși, nici acest cadru nu garantează dezvoltarea gândirii critice dacă profesorul nu tolerează dezacordul sau tratează greșeala ca pe un eșec personal.

Factorul decisiv rămâne atmosfera din clasă și felul în care adultul gestionează greșeala și dezacordul. Dacă elevul știe că poate pune o întrebare fără să fie ironizat și că poate greși fără să fie etichetat, va avea curajul să gândească. Dacă, dimpotrivă, greșeala este penalizată și opinia diferită este sancționată, va alege varianta sigură: conformarea.

În fine, gândirea critică nu apare automat într-un sistem sau altul, ci se formează acolo unde relația permite dezbaterea, unde autoritatea nu exclude dialogul și unde greșeala este tratată ca informație.