Mindfulness pentru oamenii cărora nu le place meditația: 3 strategii rapide care chiar funcționează

Publicat:

Dacă ai încercat vreodată să meditezi și după aproximativ 12 secunde te-ai trezit gândindu-te la emailuri, liste de cumpărături sau sensul vieții, te poți relaxa: este perfect firesc. Mindfulness-ul nu înseamnă să scapi de gânduri, ci să schimbi relația pe care o ai cu ele.

femeie la munte
Sursă foto: Pixabay

„Contrar opiniei populare, mindfulness-ul nu presupune liniște deplină, nemișcare sau stat în poziția lotus”, explică Mary Odafe, psiholog clinician, citată de Oprah Daily. „Este o abilitate care poate fi antrenată și integrată în momentele obișnuite ale vieții - mai ales în cele inconfortabile, grăbite sau lipsite de glamour.”

Mindfulness-ul nu cere perfecțiune, ci prezență. Nu este despre a opri gândurile, ci despre a le observa fără a ne lăsa absorbiți de ele. Printr-o pauză scurtă și o atenție orientată conștient către ceea ce se petrece în interiorul și în jurul nostru, această abilitate se dezvoltă natural, pas cu pas, transmite ea.

Beneficiile - de la o reglare emoțională până la o mai bună flexibilitate mentală - pot apărea surprinzător de repede, subliniază Odafe.

Mindfulness-ul îți crește capacitatea de a gestiona disconfortul psihologic - reacția automată de a respinge stresul, emoțiile dificile sau tensiunea internă”, explică, la rândul său, Elizabeth Winkler, psihoterapeut și profesor certificat de meditație. „Când devii conștient de modul în care corpul, mintea și emoțiile reacționează, nu mai operezi pe pilot automat.”

Nu există soluții miraculoase pentru o stare de calm instantanee, dar practica susținută aduce, în timp, mai multă stabilitate și claritate, inclusiv în contexte imprevizibile. Vestea bună? Poți începe simplu, fără ritualuri complicate sau accesorii exotice.

1. Creează un moment scurt de mindfulness

Chiar și într-o zi aglomerată, un minut de mindfulness poate fi suficient. Mary Odafe recomandă introducerea unor pauze scurte între activități - în timp ce aștepți la casă, în lift sau înainte să deschizi laptopul - pentru a-ți concentra atenția asupra unei experiențe simple, din prezent. Nu este vorba despre tehnică, ci despre o scurtă reconectare cu momentul. Te poți concentra asupra unui detaliu banal, dar tangibil: sunetul unei melodii preferate, imaginea unei fotografii dragi sau senzația căldurii unei cești în palme.

Departe de a fi un exercițiu abstract, aceste micro-pauze au un efect fiziologic real. „Repetate constant, aceste scurte momente de reconectare cu prezentul pot reduce senzația de copleșire și pot aduce mai mult echilibru emoțional”, explică Odafe.

2. Repetă o frază care te stabilizează

În momentele tensionate, Elizabeth Winkler recomandă un exercițiu simplu prin care alegi o frază scurtă, menită să aibă un efect calmant, pe care o repeți în gând.

De exemplu, pentru a-ți fixa atenția, poți asocia fraza cu un gest discret cum ar fi  atingerea succesivă a degetelor cu degetul mare. Mișcarea aceasta ajută la detensionare și oprește reacția impulsivă la stres. E un mecanism surprinzător de eficient, întrucât mintea primește un punct pe care să se concentreze, iar corpul iese din starea de alertă.

Printre cele mai folosite expresii se numără:

„Pot face față.” O frază simplă, dar surprinzător de eficientă în momentele în care simți agitație. Nu schimbă situația, dar schimbă raportarea la ea. „Este o ancoră mentală care reduce senzația de pierdere a controlului și temperează reacția de stres”, explică Winkler. Repetată calm, poate diminua dialogul interior anxios și readuce atenția către senzațiile fizice, stabilizând reacția emoțională.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

„Poate da, poate nu.” O expresie utilă mai ales pentru cei care tind să transforme rapid incertitudinea în scenarii negative. Aceasta creează un mic spațiu cognitiv între gând și reacție. Practic, întrerupe tiparul „sigur va fi rău”. „Ajută la flexibilizarea gândirii și reduce intensitatea anticipării anxioase”, spune Winkler. Funcționează ca un mecanism rapid de recalibrare mentală, reducând escaladarea automată către scenarii pesimiste.

„Și asta va trece.” Un mod simplu de a-ți reaminti că nicio stare emoțională nu durează la nesfârșit. În loc să amplifice disconfortul, fraza normalizează experiența. „În momente dificile, ne ajută să tolerăm emoția fără să o dramatizăm sau să ne identificăm complet cu ea”, susține Elizabeth Winkler. Disconfortul nu este permanent, iar reacțiile intense sunt tranzitorii.

Din perspectivă psihologică, astfel de expresii funcționează ca mecanisme rapide de reglare emoțională, atrag atenția specialiștii. Acestea reduc ruminarea, temperează reacțiile impulsive și creează acel mic spațiu mental în care poți alege cum reacționezi.

3. Ieși, măcar pentru câteva minute, în natură

Privitul unui apus poate părea un detaliu banal. În realitate, este unul dintre cele mai simple moduri de a reduce suprastimularea mentală.

„Expunerea la stimuli naturali activează un tip de atenție spontană, mult mai puțin solicitantă cognitiv”, explică Winkler. „Rezultatul? Diminuarea tensiunii mentale și o recuperare mai rapidă a resurselor psihice.”

Nu este nevoie de nimic complicat pentru a beneficia de efectele calmante ale naturii. Chiar și interacțiunile banale cu mediul din jur - câteva minute petrecute afară, o plimbare scurtă sau simpla observare a cerului, copacilor sau ploii ne pot influența vizibil starea mentală.

Astfel de momente întrerup ritmul alert în care funcționăm aproape constant și reduc senzația de suprastimulare. În fond, aici apare legătura cu mindfulness-ul: în actul simplu de a observa ceea ce se întâmplă în jur, fără grabă și fără presiunea de a face ceva anume.

Ce spun studiile despre efectele mindfulness-ului asupra creierului

Mindfulness-ul este adesea perceput ca o practică abstractă, cu beneficii greu de cuantificat. Cercetările recente sugerează însă contrariul: schimbările pot fi rapide și, mai important, măsurabile.

Citește și: Recuperarea începe din farfurie: ce să mănânci după ce ai alergat, potrivit experților

Un studiu realizat de cercetători de la University of California San Diego a urmărit impactul unui program intensiv de șapte zile bazat pe tehnici specifice mindfulness-ului - meditație ghidată, exerciții de respirație, conștientizare corporală și relaxare.

Participanții, adulți sănătoși, au fost evaluați prin imagistică cerebrală funcțională (fMRI) și analize de sânge înainte și după program. Într-o singură săptămână, cercetătorii au observat modificări clare în activitatea cerebrală, inclusiv o reducere a tiparelor asociate agitației mentale și o mai bună coordonare între rețelele neuronale.

În paralel, markerii biologici au indicat schimbări în procese legate de metabolism, răspuns imun și reglarea durerii. Rezultatele nu sugerează apariția unor „transformări miraculoase”, dar consolidează o concluzie importantă: antrenarea atenției și a conștientizării - mecanisme centrale în mindfulness - influențează direct modul în care funcționează creierul și organismul. În acest context, practicile de mindfulness nu mai sunt privite exclusiv ca tehnici de relaxare, ci ca intervenții capabile să modifice procese neurobiologice implicate în reglarea emoțională și funcționarea cognitivă.

