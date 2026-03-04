search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Taberele din Orientul Mijlociu: cine sunt aliații Iranului și cine e de partea lui Trump

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Un fost comandant britanic din cadrul NATO avertizează că lumea se află „în pragul celui de-Al Treilea Război Mondial”, în timp ce Orientul Mijlociu este din nou cuprins de tensiuni majore. Conflictul actual nu este unul nou. Rădăcinile sale coboară până la începuturile islamului, în urmă cu aproape 1.400 de ani, însă astăzi este alimentat de petrol și gaze, rivalități etnice, naționalism, relația cu Occidentul și, mai ales, de atitudinea față de Israel.

Harta Orientul Mijlociu FOTO Shutterstock

Diviziunile religioase dintre suniți și șiiți stau la baza multor conflicte din Orientul Mijlociu. Șiiții consideră că liderii lor religioși, ayatollahii, sunt infailibili și desemnați de Allah, uneori chiar descendenți ai Profetului Mahomed. Suniții, în schimb, nu au o ierarhie clericală strictă și judecă fiecare predicator după meritele sale, relatează Daily Mail.

Mai mult de patru cincimi dintre musulmani sunt suniți, majoritari în țările arabe și în Pakistan. În Iran, Irak și Azerbaidjan predomină șiiții, iar populații importante de șiiți trăiesc și în Yemen, Liban, Arabia Saudită și Bahrain. Această împărțire creează premisele pentru conflicte interne, adesea extrem de violente.

Revoluția iraniană din 1979, care l-a înlăturat pe șah, a reprezentat mai mult decât o schimbare politică, a fost o preluare religioasă. În întreaga regiune, mulți șițiți l-au recunoscut pe Ayatollahul Khomeini drept liderul lor religios suprem. În Irak, guvernul sunit al lui Saddam Hussein se temea de o revoltă șițită, ceea ce a dus la un război devastator în anii ’80, cu peste un milion de morți.

Pe cine sprijină Iranul și cine i se opune

În prezent, Orientul Mijlociu este împărțit între state pro-iraniene, anti-iraniene și neutre.

Tabăra Pro-Iran

Turcia

Deși a fost inamic istoric al Iranului șiit, Turcia, statul membru NATO cu a doua cea mai mare armată după SUA, depinde de petrolul și gazul iranian. Președintele Recep Tayyip Erdogan se declară anti-Israel și a condamnat uciderea ayatollahului.

Istanbul FOTO Shutterstock
Istanbul FOTO Shutterstock

Liban

Conform Constituției Libanului, creștinii nominalizează președintele, musulmanii suniți desemnează prim-ministrul, iar șiții aleg președintele Parlamentului. Dintre aceștia, gruparea militantă șiită Hezbollah este cel mai mare bloc de vot și, totodată, armata-proxi a Iranului împotriva Israelului. Marți, armata israeliană a reintrodus trupe în sudul Libanului după ce Hezbollah a lansat rachete peste frontieră pentru prima dată de la încetarea focului din Gaza din octombrie și după ce prim-ministrul a interzis activitățile militare și de securitate ale grupului.   

Beirut, Liban FOTO Shutterstock
Beirut, Liban FOTO Shutterstock

Irak

Cu o majoritate șiită de 60 la sută, a votat constant politicieni apropiați de Teheran și depinde de energia electrică furnizată de Iran. SUA au încercat să împiedice Irakul să plătească miliarde către Teheran.

Bagdag, Irak FOTO Shutterstock
Bagdag, Irak FOTO Shutterstock

Yemen

Gruparea-proxi a Iranului, șiitii Houthis, domină nordul acestei țări divizate și controlează capitala Sanaa. Poziția Yemenului, lângă ruta globală de transport maritim din Oceanul Indian, prin Marea Roșie până la Canalul Suez, îl face strategic sensibil. În războiul din Gaza care a urmat după 7 octombrie, Houthis au folosit drone pentru a ataca transporturile maritime, încercând să forțeze Israelul să facă concesii. Israelul nu a cedat, dar SUA și aliații săi din NATO au renunțat la eforturile de a opri atacurile Houthis și au încheiat un acord. 

Sanaa, Yemen FOTO Shutterstock
Sanaa, Yemen FOTO Shutterstock
Citește și: Cum profită Israelul de războiul cu Iranul pentru a remodela regiunea

Tabăra anti-Iran

Armenia

Micul stat creștin din nord-vestul Iranului este situat între Turcia și Azerbaidjan, două societăți tradițional musulmane cu limbă similară. Pentru că sute de mii de armeni trăiesc în Iran, Armenia îl considera un posibil protector până în 2022, când Iranul nu a intervenit în disputa de frontieră în care Azerbaidjanul a învins armenii. În fața alegerilor din iunie, guvernul s-a orientat spre Trump pentru sprijin.

Siria

După căderea lui Bashar al-Assad în 2024, noul regim sunnit este ostil Iranului și colaborează cu SUA (ceea ce a determinat ridicarea sancțiunilor de către Trump) și Israel, pentru a relansa turismul.

Iordania

Singura monarhie arabă cu venituri minime din petrol sau gaze a menținut pacea cu Israelul din 1994 – ceea ce a atras ajutorul SUA, dar a stârnit furia Iranului. Populația este aproape integral sunită. Turismul joacă un rol important în economie, dar, fiind sub traiectoria rachetelor și dronelor iraniene îndreptate spre Israel, numărul turiștilor a scăzut semnificativ.

Azerbaidjan

Familia conducătoare Aliyev a folosit bogăția din petrol și gaze pentru a cumpăra arme israeliene și a permis serviciilor de informații israeliene să opereze pe teritoriul său. Iranul consideră această țară ostilă și se teme că ar putea încuraja rebelii azeri din Iran, pentru a uni cele două regiuni vorbitoare de limbă azeră.

Kuweit

Emirul Kuweitului a finanțat războiul lui Saddam Hussein împotriva Iranului (1980–1988), lucru pe care Iranul nu l-a iertat niciodată. Pentru că a fost salvat de SUA în 1991, monarhia kuweitiană permite Statelor Unite să folosească țara ca bază pentru atacuri împotriva Iranului. 

Afganistan

La doar 48 de ore înainte de atacul israeliano-american asupra Iranului, Afganistanul a intrat în război cu Pakistanul. Talibanul, puternic sunnit, vede în Iran o amenințare, mai ales pe fondul relațiilor bune ale Teheranului cu Islamabadul, care consideră că talibanii sponsorizează insurgenți fundamentalisti ce destabilizează Pakistanul.

Bahrain

Regatul insular Bahrain are o populație șiită importantă, condusă de o monarhie sunnită. Marți, trupele saudite au trecut podul pentru a suprima protestele pro-Iran, în timp ce drone iraniene au atacat posturi radar și de supraveghere americane și baza navală comună cu 300 de militari britanici.

Qatar

Emiratul Qatar este extrem de bogat datorită câmpurilor de gaze naturale comune cu Iranul, ceea ce a dus la relații bune între cele două țări – până recent. Qatar a fost și ostil Israelului, mai ales în războiul recent din Gaza, când liderii Hamas au locuit în lux în capitala Doha. Anul trecut, Israel a lansat un raid aerian eșuat împotriva sediului Hamas. Totodată, Qatar găzduiește Comandamentul Central al SUA, care coordonează războiul cu Iranul, având o mare bază aeriană și prezență navală. Iranul a bombardat puternic Qatarul – nu doar ținte americane. De asemenea, a blocat exporturile de gaz natural lichefiat către Marea Britanie și UE, afectând și aprovizionarea cu gaz pentru Taiwan și Coreea de Sud.

Emiratele Arabe Unite

Dubai și Abu Dhabi au devenit centre pentru turism, transport aerian și afaceri financiare pentru străini înstăriți. UAE a importat muncitori din India, Pakistan și Filipine. Dacă aceștia pleacă, stilul de viață cu taxe reduse ar putea fi afectat. Iranul ar putea ataca infrastructura esențială, precum stațiile de desalinizare, iar toate rezervele de apă potabilă sunt importate, costând mai mult decât petrolul.

Citește și: Iranul, deschis pentru posibile discuții de pace? Demersul agenților de Intelligence din Teheran către CIA

Arabia Saudită

Spre deosebire de micile monarhii din Golf, cei 30 de milioane de saudiți așteaptă de la rege și de la prințul moștenitor Mohammed bin Salman servicii sociale și asistență medicală. Prințul l-a îndemnat pe Trump să atace Iranul, avertizând că Teheranul va deveni mai puternic dacă SUA nu intervin militar. Strategia este riscantă: chiar înainte de război, Riad avea probleme de lichiditate. Creșterea prețului petrolului nu ajută dacă petrolierele nu pot transporta țițeiul, iar conductele și rafinăriile sunt atacate. Recent, două drone au vizat rafinăria Ras Tanura, una dintre cele mai mari facilități de procesare a petrolului brut din lume.

Statele neutre

Egiptul, cel mai populat stat din Orientul Mijlociu, care depinde de veniturile din Suez și de sprijinul financiar al Arabiei Saudite și al Emiratelor Arabe Unite. Cairo încearcă să mențină echilibrul în regiune. Oman a acționat ca mediator între Iran și SUA/Israel și se teme de impactul economic al conflictului, fiind cel mai apropiat vecin al Iranului de strâmtoarea Hormuz. Pakistan, deși aliat cu Arabia Saudită, încearcă să mențină relații bune cu Teheranul și a transmis condoleanțe pentru moartea ayatollahului Khamenei.  

Impactul războiului asupra economiei și securității regionale

Conflictul amenință rutele comerciale și aprovizionarea cu energie. Închiderea strâmtorii Ormuz sau atacurile asupra rafinăriilor vor duce la creșterea prețurilor la combustibili, în special în Europa și Marea Britanie. Turismul în destinațiile din Golf, care încerca să se dezvolte, este grav afectat, iar conflictele regionale sporesc riscul ca state neutre să se alinieze cu Occidentul.

Mark Almond, directorul Crisis Research Institute din Oxford, subliniază: „Trebuie să înțelegem ce motivează acest război și rivalitățile din întreaga regiune pentru a evita greșeli care ar putea agrava situația”.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Ce face, de fapt, Cătălina Ponor la 9 ani de la retragerea din gimnastică. Afacerea în care s-a lansat, la 38 de ani
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța
observatornews.ro
image
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină după scumpiri. Lista cu cele mai ieftine stații
playtech.ro
image
Dezvăluiri tulburătoare din cazul avocatei care angajase un asasin pentru logodnica fiului ucis de tren: ”Să se reîncarneze Denis”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
O nouă țară intră în război! Decizia a fost luată astăzi
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria