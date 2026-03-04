Bolojan sugerează că PSD joacă teatru pentru propriul electorat: „Asta e singura logică pe care o pot identifica”

Premierul neagă discuțiile despre remaniere și „criza din Coaliție” și sugerează că unele reacții publice ale social-democraților țin de comunicarea internă a partidului. Ilie Bolojan sugerează că PSD joacă teatru pentru propriul electorat.

Întrebat la postul B1 TV dacă în cadrul coaliției s-a discutat explicit despre o eventuală remaniere guvernamentală, șeful Executivului a respins categoric această ipoteză.

„La nicio discuție de coaliție nu s-au abordat astfel de aspecte”, a afirmat acesta.

Referitor la comunicatul transmis miercuri de PSD, potrivit căruia „prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat” și „ a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar” șeful Guvernului a respins în emisiune ideea unor tensiuni în coaliție.

„Vă pot informa că astăzi, la ședința de coaliție, ne-am înțeles în bună regulă. Îi puteți întreba pe ceilalți participanți dacă au existat discuții contradictorii pe aceste propuneri”, a afirmat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă nu cumva aceste poziționări sunt menite să transmită propriului electorat ideea unei lupte interne pentru obținerea unor măsuri sociale, premierul a evitat să comenteze direct strategia partenerilor de guvernare, dar a admis că aceasta este singura explicație logică pe care o poate identifica.

„Să încercăm să mai dăm un răgaz, să găsim niște reacții... ceva logic în România, și asta este logica pe care o pot identifica”, a spus Bolojan, sugerând că anumite declarații publice pot avea mai degrabă rolul de a consolida mesajele interne ale PSD decât de a reflecta discuțiile reale din coaliție.

Ce acuzații a mai lansat PSD la adresa premierului

Amintim că, în același comunicat transmis de PSD, în care social-democrații au indicat existența unui blocaj, social-democrații au lansat și alte critici la adresa lui Ilie Bolojan:

„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”,

Social-democrații au afirmat că, printre cele mai controversate elemente introduse în proiectul de buget propus de Bolojan se numără:

1. Subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflație și de măsurile de austeritate.

2. Tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale.

3. „Confiscarea” la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale.

PSD anunță că, în aceste condiții, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea partidului „se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun”.