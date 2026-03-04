search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bolojan sugerează că PSD joacă teatru pentru propriul electorat: „Asta e singura logică pe care o pot identifica”

0
0
Publicat:

Premierul neagă discuțiile despre remaniere și „criza din Coaliție” și sugerează că unele reacții publice ale social-democraților țin de comunicarea internă a partidului. Ilie Bolojan sugerează că PSD joacă teatru pentru propriul electorat.

Întrebat la postul B1 TV dacă în cadrul coaliției s-a discutat explicit despre o eventuală remaniere guvernamentală, șeful Executivului a respins categoric această ipoteză.

„La nicio discuție de coaliție nu s-au abordat astfel de aspecte”, a afirmat acesta.

Referitor la comunicatul transmis miercuri de PSD, potrivit căruia „prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat” și „ a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar” șeful Guvernului a respins în emisiune ideea unor tensiuni în coaliție.

„Vă pot informa că astăzi, la ședința de coaliție, ne-am înțeles în bună regulă. Îi puteți întreba pe ceilalți participanți dacă au existat discuții contradictorii pe aceste propuneri”, a afirmat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă nu cumva aceste poziționări sunt menite să transmită propriului electorat ideea unei lupte interne pentru obținerea unor măsuri sociale, premierul a evitat să comenteze direct strategia partenerilor de guvernare, dar a admis că aceasta este singura explicație logică pe care o poate identifica.

„Să încercăm să mai dăm un răgaz, să găsim niște reacții... ceva logic în România, și asta este logica pe care o pot identifica”, a spus Bolojan, sugerând că anumite declarații publice pot avea mai degrabă rolul de a consolida mesajele interne ale PSD decât de a reflecta discuțiile reale din coaliție.

Bolojan neagă existența unui blocaj în Coaliție, invocată de PSD. FOTO INQUAM Photos / George Calin
Bolojan neagă existența unui blocaj în Coaliție, invocată de PSD. FOTO INQUAM Photos / George Calin

Ce acuzații a mai lansat PSD la adresa premierului

Amintim că, în același comunicat transmis de PSD, în care social-democrații au indicat existența unui blocaj, social-democrații au lansat și alte critici la adresa lui Ilie Bolojan:

„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”,

Social-democrații au afirmat că, printre cele mai controversate elemente introduse în proiectul de buget propus de Bolojan se numără:

1. Subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflație și de măsurile de austeritate.

2. Tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale.

3. „Confiscarea” la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale.

PSD anunță că, în aceste condiții, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea partidului „se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun”.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Acestea sunt cele mai periculoase arme ale Iranului! Racheta care poate ajunge în Europa de Est, de care se teme și Israelul
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Preot în Anglia în weekend şi muncitor pe şantier de luni până vineri. Povestea românului "bun la toate"
observatornews.ro
image
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Asigurarea obligatorie a locuinței în 2026: Câți bani primești în caz de cutremur, inundație sau alunecare de teren
playtech.ro
image
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
O nouă țară intră în război! Decizia a fost luată astăzi
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria