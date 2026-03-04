search
Miercuri, 4 Martie 2026
Criză energetică în regiunea separatistă din Republica Moldova: gaze doar pentru spitale și grădinițe

Regiunea separatistă transnistreană, care primește gaze plătite de Kremlin, se confruntă cu o gravă criză energetică. Căldura este furnizată doar instituțiilor medicale și sociale, iar Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, care produce energie electrică, funcționează pe cărbune.

Regiunea separatistă nu are gaze suficiente. FOTO: Shutterstock
Regiunea separatistă nu are gaze suficiente. FOTO: Shutterstock

Conform responsabililor așa-zisului Minister al Dezvoltării Economice de la Tiraspol, producerea energiei electrice la Centrala termoelectrică de la Cuciurgan va fi realizată pe bază de cărbune, asigurând astfel ,,volumele necesare consumatorilor”.

,,Instituțiile medicale și cele din domeniul social cu regim de ședere permanentă, precum și grădinițele, vor fi asigurate cu căldură. De asemenea, va fi menținută furnizarea apei calde menajere către consumatorii casnici”, au menționat reprezentanții pretinsei structuri.

Aceștia mai subliniază că situația critică în care se află este legată de ,,evenimentele din Orientul Mijlociu”, iar pe fondul acestora ,,au avut loc defecțiuni critice în mecanismul de realizare a livrărilor de gaze naturale” în regiunea separatistă transnistreană.

,,Consecințele acestor evenimente au dus la o reducere semnificativă a volumelor de gaze livrate și, în consecință, la necesitatea limitării consumului de gaze naturale în scopuri comerciale și în sectorul termoenergetic, fiind instituit un regim strict de economisire. Sunt întreprinse toate măsurile posibile pentru restabilirea mecanismului de asigurare deplină a necesităților cu gaze naturale”, au conchis aceștia.

,,Impactul politicilor Federației Ruse”

În data de 2 februarie, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a anunțat că regiunea separatistă Transnistria are gaze naturale doar pentru câteva zile, subliniind că această situație este o consecință a politicilor Moscovei.

„Zilnic, sute, dacă nu mii de cetățeni trec Nistrul și vin pe malul drept, pentru că situația economică de acolo devine din ce în ce mai complicată. Ultima informație este că mai au gaz pentru câteva zile. Vreau să-i întreb ce aleg: să aibă gaz în fiecare zi- da, mai scump sau să nu-l aibă deloc pentru a încălzi școli, grădinițe și case? Acesta este impactul politicilor Federației Ruse: să facă un teritoriu dependent și să-l șantajat permanent”, a afirmat Igor Grosu, președintele Parlamentului, precum și al puterii de la Chișinău. 

Regiunea separatistă transnistreană se află din decembrie anul trecut în stare de urgență economică, aceasta fiind prelungită de mai multe ori și fiind valabilă până la 17 martie.

Motivul stării de urgență este faptul că regiunea transnistreană „s-a confruntat din nou cu dificultăți în aprovizionarea cu gaze”, iar liderul separatist a afirmat că pe teritoriul Uniunii Europene ritmul operațiunilor de plată este redus, ceea ce generează riscuri de lipsă a gazelor pentru regiunea separatistă, menționând că „se iau toate măsurile posibile pentru restabilirea regimului normal de livrare a gazelor. În condițiile actuale, prioritatea o reprezintă asigurarea populației cu căldură și apă caldă, în timp ce alimentarea cu gaze pentru întreprinderile industriale este limitată”.

Din luna februarie a anului trecut, Tiraspolul a început să primească gaze livrate până la granița Republicii Moldova de o firmă elvețiană controlată de investitori unguri, însă plătite de o companie din Dubai, despre care s-a afirmat în spațiul public că ar fi finanțată de oligarhul rus Roman Abramovici.

Implementarea acestei scheme a început după ce, din 1 ianuarie 2025, Gazprom, companie controlată de Kremlin, a refuzat să-și onoreze obligațiile contractuale și să livreze gaz regiunii separatiste transnistrene prin alte rute, invocând presupusa datorie a Moldovagaz, neconfirmată de un audit internațional realizat la inițiativa Republicii Moldova. Aceasta după ce Kievul a refuzat să prelungească contractul de tranzit al resurselor energetice către Europa.

Republica Moldova

