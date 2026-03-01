Adevărul Dezvoltare personală
De ce respingem complimentele și cum putem învăța să le primim firesc

Un compliment ar trebui să fie ușor de primit. Și totuși, pentru multe femei, el declanșează mai degrabă disconfort decât bucurie, o temă care revine frecvent în cabinetul de psihoterapie.

femeie frumoasă
Sursă foto: Shutterstock

Scriitoarea Eleni N. Gage descrie, într-un material publicat în Oprah Daily, un episod nesemnificativ, în aparență. Aflată la biserică alături de nepoata sa, s-a trezit cu ochii în lacrimi când preotul le-a spus credincioșilor: „Iisus te iubește exact așa cum ești." Nu mesajul religios a emoționat-o, ci disconfortul neașteptat provocat de simpla idee de a fi văzută și validată, chiar și de un necunoscut.

Reacția ei nu este singulară. Mulți oameni simt nevoia să minimalizeze un compliment („Nu e mare lucru"), să redistribuie meritul („A fost un efort de echipă") sau să îl returneze imediat, de parcă l-ar fi primit pe nedrept. În spatele acestor reflexe aparent politicoase stă, de cele mai multe ori, ceva mai profund: dificultatea de a primi - de a lăsa ceva bun să ajungă la tine fără să îl deviezi sau să îl reduci.

Interesant este că același mecanism funcționează invers fără nicio problemă. Să oferi un compliment unei persoane necunoscute - „Ce rochie frumoasă!" - e un gest natural, aproape automat. Și atunci, de ce ne este uneori atât de greu să primim un compliment?

Bagajul pe care îl purtăm

Elise Loehnen, autoare și gazdă a podcastului „Pulling the Thread”, leagă această reacție de un mecanism cultural vechi, dar încă prezent. În societatea occidentală, ideea de mândrie a fost, mult timp, privită cu suspiciune, fiind asociată cu unul dintre păcatele capitale, alături de lăcomie, mânie, invidie, avariție, desfrâu și lene.

„Chiar dacă te consideri ateu, agnostic sau ești pur și simplu critic față de religie, aceste coduri morale continuă să te influențeze”, a scris Loehnen în cartea sa „On Our Best Behavior: The Price Women Pay to Be Good”.

Chiar dacă referințele religioase nu mai sunt la fel de vizibile, reflexul cultural a rămas.

Dacă în trecut mândria era echivalată cu sentimentul de superioritate, astăzi este adesea confundată cu aroganța. Pentru multe femei, asumarea vizibilă a meritelor rămâne un teren sensibil, într-un context social care sancționează rapid orice formă de expunere percepută drept excesivă.

Nu trebuie decât să ne amintim de ultimele campanii electorale sau de etichetele aplicate online unor tinere considerate „prea dornice de atenție” pentru a înțelege cât de rapid sancționează societatea o femeie care pare să se considere demnă de apreciere.

Aceste coduri morale ne influențează chiar și atunci când nu le conștientizăm”, explică Loehnen, citată de Oprah Daily.

Australienii numesc acest fenomen „tall poppy syndrome” - sindromul macului prea înalt. Cu cât ieși mai mult în evidență, cu atât riști să fii „tăiat”, pentru a nu te diferenția de restul grupului. „Cu cât te remarci mai mult, cu atât devii mai expus”, este de părere Elise Loehnen.

De ce reacția este atât de puternică

Rebecca Stone, fondatoarea Brooklyn Somatic Therapy, spune că reacția nu este doar socială, ci și fizică. „Pentru unele persoane, a primi un compliment poate fi resimțit aproape ca o amenințare la nivel corporal - ritm cardiac accelerat, neliniște, o nevoie urgentă de a opri momentul”, susține ea.

Stone este de părere că această reacție are rădăcini vechi, transmise chiar între generații. În grupurile sociale mici, vizibilitatea putea însemna vulnerabilitate.

Totuși, de ce pare această reacție mai frecventă în cazul femeilor? Aici, Elise Loehnen mărturisește că: „Pentru bărbați, există mai multe poziții și roluri de autoritate disponibile. Pentru femei, oportunitățile sunt percepute ca fiind mai limitate.” În contextul în care presiunea de a performa este constantă, un compliment poate fi resimțit ca o expunere riscantă.

De asemenea, laudele pot pune și presiune pe cel care le primește. „Dacă accept acest compliment, cresc așteptările?”, este o întrebare pe care oamenii și-o pun adesea. Sau apare acea politețe forțată: „Trebuie să întorc complimentul, chiar dacă nu simt asta.”

De ce merită să învățăm să primim laude

Deși pare un detaliu minor, modul în care reacționăm la complimente spune mult despre raportarea la propria valoare.

„Este vorba despre capacitatea cuiva de a rămâne prezent atunci când primești atenție pozitivă, fără să o minimalizeze sau să o respingă și fără să se rușineze”, explică Elise Loehnen.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

A accepta un compliment înseamnă, în esență, a-ți recunoaște un merit - fie că este vorba despre muncă, efort sau o reușită personală.

În plus, acest tip de comportament devine un exemplu pentru cei din jur. „Copiii observă cum reacționăm”, spune Loehnen. „Dacă ne văd că primim aprecieri cu naturalețe, vor învăța să facă la fel.”

Cum să accepți un compliment fără explicații inutile

Data viitoare când cineva te laudă, Rebecca Stone recomandă un gest aparent simplu: să nu reacționezi imediat. Să nu te explici, să nu redistribui meritul, să nu umpli tăcerea cu vreo glumă.

Rămâi o secundă acolo și observă ce se întâmplă. Unde apare tensiunea? Există, în același timp, și o urmă de satisfacție sau de căldură? Mulți oameni descoperă că cele două senzații pot coexista. Te poți simți stânjenit și, totodată, atins de aprecierea primită.

Exercițiul nu presupune să elimini disconfortul, ci să nu îl lași să anuleze complet partea bună a momentului.

„Doar când încetinim și alegem conștient reacția pe care să o avem, în loc să o lăsăm pe pilot automat, ne putem schimba comportamentul”, spune Stone. Iar răspunsul la un compliment poate fi extrem de simplu: „Mulțumesc.” Atât.

„Este o ocazie de a primi ceva fără să îl diminuezi sau să îl justifici”, subliniază Loehnen.

Dacă un simplu „mulțumesc” ți se pare „sec”, poți adăuga: „Apreciez.”

Totuși, nu orice compliment e o invitație la introspecție. Dacă cineva îți spune „Ce rochie frumoasă!",Mulțumesc, am luat-o la reducere" e un răspuns perfect valid. Uneori un compliment e doar începutul unei conversații, nu un test de maturitate emoțională.

Ce arată cercetările: de ce ne incomodează laudele

Un articol publicat în Psychology Today, intitulat „Kind Words, Weird Feels: The Psychology of Compliments”, explică de ce reacția de respingere a complimentelor este mai frecventă decât am crede. Potrivit specialiștilor citați în material, disconfortul apare atunci când lauda intră în conflict cu felul în care ne vedem pe noi înșine.

Dacă vocea interioară este una critică, un compliment poate crea o tensiune psihologică reală. Psihologii numesc acest fenomen „disonantă cognitivă” - situația în care informația primită nu se potrivește cu propria auto-evaluare. Cu alte cuvinte, dacă tu te percepi drept „insuficient”, afirmația „Ai făcut o treabă excelentă” poate părea exagerată sau chiar suspectă.

Citește și: Mitul care sperie pacienții cu diabet: „Carbohidrații nu sunt inamicul”

Autorii acestuia subliniază că reacțiile de tip „Nu e mare lucru” sau „Am avut doar noroc” funcționează ca mecanisme de protecție. Ele reduc rapid tensiunea de moment, dar au un efect secundar: împiedică internalizarea feedback-ului pozitiv. Pe scurt, lauda este neutralizată înainte să apuce să conteze.

Cercetările arată că acest tip de reacție este mai frecventă în cazul femeilor, crescute adesea cu ideea că modestia este o virtute și că vizibilitatea trebuie dozată. În acest cadru, un compliment poate fi resimțit nu ca o apreciere, ci ca o expunere nedorită.

Se adaugă și presiunea perfecționismului, prezentă mai des în rândul femeilor, care le face să creadă că întotdeauna ar fi putut face mai mult sau mai bine. De aici și tendința de a respinge lauda sau de a o considera exagerată.

Specialiștii subliniază că acceptarea unui compliment nu înseamnă să te pui pe un piedestal, ci să recunoști gestul celui care îl face. Cercetările citate arată că laudele sunt, în esență, o formă de apropiere: cineva își asumă riscul de a spune ceva bun despre tine.

Un compliment spune, de fapt, ceva foarte simplu: te-am văzut, am apreciat ce ai făcut. Când îl respingi imediat, fără să îl lași „să se așeze”, celălalt poate avea senzația că gestul său a fost minimalizat.

Cu alte cuvinte, nu este doar despre tine, ci și despre relația dintre voi. Acceptarea unei aprecieri poate întări o legătură de amiciție, la fel cum respingerea ei poate crea, chiar și subtil, distanță.

Autorii propun schimbarea perspectivei: în loc să privim complimentele ca pe o evaluare a valorii personale, le putem considera un gest de generozitate. Acceptarea acestora nu înseamnă supraevaluare, ci recunoașterea unei experiențe pozitive trăite de celălalt în relație cu noi.

