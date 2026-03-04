search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Cum profită Israelul de războiul cu Iranul pentru a remodela regiunea

0
0
Publicat:

Pe fondul războiului în curs cu Iran și al sprijinului militar direct din partea Statele Unite, guvernul israelian pare hotărât să își redefinească poziția strategică în regiune, vizând simultan mai mulți adversari, scrie The New York Times.

Aviația israeliană, temută în regiune/FOTO:X
Aviația israeliană, temută în regiune/FOTO:X

Timp de ani de zile, deși a criticat constant programul nuclear iranian, Israelul a evitat o confruntare militară directă cu Teheranul, temându-se de reacția aliatului acestuia din Liban, Hezbollah. Gruparea deținea un arsenal considerabil de rachete capabile să lovească orașe israeliene precum Haifa și Tel Aviv.

În prezent, însă, Israelul și Statele Unite controlează spațiul aerian deasupra Iranului și desfășoară atacuri asupra infrastructurii balistice iraniene.

Extinderea confruntării

Situația s-a intensificat după ce Hezbollah a lansat un atac limitat cu rachete și drone asupra nordului Israelului. Deși impactul militar a fost redus, reacția israeliană a fost amplă: autoritățile au anunțat o contraofensivă majoră, vizând lideri ai grupării în Beirut și în alte zone din Liban.

Șeful Statului Major israelian, general-locotenent Eyal Zamir, a declarat că operațiunea nu se va încheia „până când amenințarea din Liban nu va fi eliminată”, sugerând un conflict de durată.

Analiștii spun că Israelul profită de slăbiciunile percepute ale Iranului și Hezbollah, dar și de parteneriatul consolidat cu Washingtonul, pentru a urmări obiective geopolitice mai largi.

Schimbare de doctrină după 7 octombrie

Actuala strategie reflectă, potrivit experților, o schimbare semnificativă în gândirea strategică a Israelului după atacul lansat de Hamas la 7 octombrie 2023, care a expus deficiențe majore ale serviciilor de informații israeliene.

În acest context, autoritățile israeliene par mai puțin dispuse să aștepte confirmarea iminenței unei amenințări. „Discuția dacă Iranul era sau nu aproape de a obține arma nucleară nu mai este esențială în acest moment”, a declarat Shira Efron, analist la RAND.

Potrivit unor oficiali din domeniul apărării, premierul Benjamin Netanyahu ar fi cerut încă de anul trecut pregătirea unui plan pentru un posibil atac asupra Iranului. Inițial, comandanții militari ar fi fost reticenți, îngrijorați de capacitatea Israelului de a face față singur unei riposte iraniene.

Situația s-a schimbat după ce Statele Unite au început să concentreze forțe în regiune, inclusiv o flotă importantă de avioane cisternă pentru realimentare în aer, facilitând desfășurarea unei ample operațiuni aeriene israeliene.

Posibilă ofensivă terestră în Liban

În ceea ce privește Libanul, analiștii consideră că actuala campanie ar putea depăși raidurile aeriene și s-ar putea transforma într-o operațiune terestră limitată. Armata israeliană a confirmat că trupe au preluat controlul asupra unor zone din sudul Libanului, descriind acțiunea drept „un pas tactic”.

Hezbollah susține că atacurile sale au fost un răspuns la loviturile israeliene repetate, pe care le consideră încălcări ale armistițiului din 2024. Autoritățile libaneze au raportat zeci de morți și zeci de mii de persoane strămutate de la reluarea confruntărilor.

Între oportunitate și risc

Premierul Netanyahu a afirmat recent că „se apropie ziua” în care poporul iranian va putea scăpa de „jugul tiraniei”, adăugând că Israelul și Statele Unite vor fi alături de el.

Pentru unii analiști, optimismul afișat de conducerea israeliană reflectă succesele militare din ultimii ani, inclusiv slăbirea aliaților Iranului din Siria și Liban.

Alții avertizează însă asupra riscului de supraextindere. „Pentru o țară de zece milioane de locuitori să creadă că poate remodela întreaga regiune doar prin forță militară este o ambiție riscantă”, a spus Shira Efron. „Acordurile politice sunt la fel de importante ca victoriile pe câmpul de luptă.”

Evoluțiile din următoarele săptămâni vor arăta dacă această strategie va consolida poziția Israelului sau va deschide un nou capitol de instabilitate în Orientul Mijlociu, conchide NYT.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
fanatik.ro
image
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
De ce nu a intervenit China să îşi salveze aliaţii din Venezuela şi Iran eliminaţi de SUA. Analiză CNN
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Eliminarea CASS și ajutoarele la pensie, în ceață totală. Se caută caută bani europeni pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce salariu are un asistent medical într-un spital judeţean. Sumele actualizate pentru 2026
playtech.ro
image
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Îngrijorări privind nivelul radiațiilor după atacurile asupra locațiilor nucleare din Iran. Anunțul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"
click.ro
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria