search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce ne ferim instinctiv de cei care se scarpină: misterul genetic al mâncărimii contagioase

0
0
Publicat:

Ne face plăcere să ne scărpinăm atunci când ceva ne mănâncă, dar studiile arată că acest comportament ar putea avea rădăcini evoluționiste. Cercetătorii susțin că oamenii s-ar fi adaptat să evite instinctiv persoanele care se scarpină, probabil pentru a se proteja de paraziți și infecții.

Suntem programați să evităm persoanele care se scarpină FOTO Shutterstock
Suntem programați să evităm persoanele care se scarpină FOTO Shutterstock

Mâncărimea este una dintre cele mai greu de suportat senzații. Poți să ignori durerea dacă te înțeapă un deget, dar să ignori o mâncărime insuportabilă este aproape imposibil, notează BBC. Cercetătorii au descoperit că mâncărimea este transmisă printr-o rețea complexă de neuroni și căi nervoase dedicate, ceea ce deschide posibilitatea unor tratamente noi pentru afecțiuni precum dermatita sau mâncărimea cronică.

Inițial, mâncărimea a evoluat probabil ca un reflex de apărare al mamiferelor, ajutându-le să elimine agenții patogeni și substanțele nocive din mediul înconjurător. Dar există și un puternic component psihologic al mâncărimii, încă insuficient înțeles.

Fenomenul scărpinatului contagios, în care simpla vedere a altcuiva care se scarpină provoacă senzația de mâncărime, ilustrează această dimensiune socială a comportamentului. În 2011, Gil Yosipovitch, profesor de dermatologie la Universitatea Miller din Miami, a realizat un experiment pe grupuri de voluntari sănătoși și pacienți cu dermatită atopică. Participanții au urmărit videoclipuri cu oameni care se scarpinau sau stăteau liniștiți. După expunere, 82% dintre pacienții cu dermatită au raportat o creștere a senzației de mâncărime, mai pronunțată decât în grupul sănătos.

Scărpinatul: semnal de avertizare și comportament social

Studiile nu se opresc la oameni. În 2013, Yosipovitch a arătat că maimuțele macaci rhesus adulte care urmăreau videoclipuri cu alte maimuțe scărpinându-se, imitau comportamentul, demonstrând că mâncărimea contagioasă există și în alte specii.

Mai mult, există dovezi că oamenii și animalele evită instinctiv persoanele care se scarpină. Brian Kim, clinician și neuroimunolog la Școala de Medicină Icahn, Mount Sinai, New York, spune: „Dacă intru în metrou și văd pe cineva care se scarpină, am tendința să stau departe instinctiv”. Experimentele sale arată că șoarecii se îndepărtează de colegii care se scarpină, dar se apropie și îi îngrijesc pe cei care suferă, sugerând că empatia și evitarea sunt comportamente complementare.

„Cred că, instinctiv, este vorba de supraviețuire. Persoanele care se scarpină mult pot trimite, în mod accidental, un semnal că au o infecție transmisibilă”, explică Kim. „Totuși, dacă cineva suferă, instinctul uman este să meargă la acea persoană – este un instinct de supraviețuire al tribului”.

Mâncărimea cronică și stigmatizarea

Pentru cei cu mâncărime cronică, sfatul clasic „Nu te mai scarpina” este complet inutil. „Este ca și cum i-ai spune cuiva să nu mai caște – nu poți, este un reflex”, spune Yosipovitch. Persoanele afectate se confruntă adesea cu rușine, anxietate, depresie și stimă de sine scăzută, iar stresul agravează simptomele, creând un cerc vicios mâncărime-anxietate.

Cercetătorii explică și plăcerea asociată scărpinatului. Atunci când ne scărpinăm, semnalele de durere trimise către creier reduc temporar senzația de mâncărime și eliberează serotonină, neurotransmițătorul care provoacă plăcerea. Marlys Fassett, profesor de dermatologie la Universitatea din California, San Francisco, afirmă: „Neurocercetătorii sunt interesați de neuronii senzoriali ai plăcerii care inervează pielea, pentru că descifrarea acestei plăceri și dependențe de scărpinat reprezintă o problemă terapeutică foarte importantă”.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Dezvăluiri tulburătoare din cazul avocatei care angajase un asasin pentru logodnica fiului ucis de tren: ”Să se reîncarneze Denis”
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Preot în Anglia în weekend şi muncitor pe şantier de luni până vineri. Povestea românului "bun la toate"
observatornews.ro
image
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
playtech.ro
image
Acestea sunt cele mai periculoase arme ale Iranului! Racheta care poate ajunge în Europa de Est, de care se teme și Israelul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
O nouă țară intră în război! Decizia a fost luată astăzi
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria