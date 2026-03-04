Blackout în Irak, în plin război în Orientul Mijlociu. „Reţeaua electrică s-a oprit complet în toate provinciile

Întreaga rețea electrică a Irakului s-a oprit brusc, lăsând țara în beznă, într-un moment de tensiuni regionale accentuate, ca urmare a unei pene de curent, ale cărei cauze sunt încă investigate.

Irakul se confruntă cu o criză energetică majoră, după ce, miercuri, 4 martie, întreaga rețea electrică națională s-a oprit complet, lăsând țara în întuneric. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei Electrice de la Bagdad, care a confirmat că pana de curent afectează toate provinciile irakiene.

„Reţeaua electrică s-a oprit complet în toate provinciile irakiene”, a transmis instituția, potrivit agenției oficiale de știri INA, citată de lbcgroup.tv.

Autoritățile au precizat că motivele care au dus la colapsul sistemului sunt în curs de investigare, fără a oferi, deocamdată, detalii suplimentare privind o posibilă cauză tehnică sau un incident de securitate.

Blackout-ul survine într-un context regional tensionat, în care infrastructura critică a statelor din Orientul Mijlociu a devenit vulnerabilă pe fondul conflictelor și instabilității.

O întrerupere totală a energiei electrice afectează nu doar gospodăriile populației, ci și spitalele, instituțiile publice, rețelele de comunicații și instalațiile industriale, punând presiune suplimentară asupra autorităților.

În paralel cu anunțul privind pana de curent, Ambasada Statelor Unite la Bagdad a emis o alertă adresată cetățenilor americani aflați pe teritoriul irakian. Diplomații americani le recomandă acestora să părăsească țara „cât mai curând posibil, în condiţii de siguranţă”.

Totodată, oficialii americani le cer cetățenilor să rămână în adăposturi până când condițiile „vor fi sigure pentru plecare”, semnalând astfel îngrijorări legate de securitatea din teren.

Deocamdată, autoritățile irakiene nu au precizat un termen pentru reluarea alimentării cu energie electrică la nivel național, iar amploarea și durata crizei rămân incerte.