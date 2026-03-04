search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Blackout în Irak, în plin război în Orientul Mijlociu. „Reţeaua electrică s-a oprit complet în toate provinciile

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Întreaga rețea electrică a Irakului s-a oprit brusc, lăsând țara în beznă, într-un moment de tensiuni regionale accentuate, ca urmare a unei pene de curent, ale cărei cauze sunt încă investigate.

Blackout în Irak, în plin război. FOTO: LBCI Lebanon
Blackout în Irak, în plin război. FOTO: LBCI Lebanon

Irakul se confruntă cu o criză energetică majoră, după ce, miercuri, 4 martie, întreaga rețea electrică națională s-a oprit complet, lăsând țara în întuneric. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei Electrice de la Bagdad, care a confirmat că pana de curent afectează toate provinciile irakiene.

„Reţeaua electrică s-a oprit complet în toate provinciile irakiene”, a transmis instituția, potrivit agenției oficiale de știri INA, citată de lbcgroup.tv.

Autoritățile au precizat că motivele care au dus la colapsul sistemului sunt în curs de investigare, fără a oferi, deocamdată, detalii suplimentare privind o posibilă cauză tehnică sau un incident de securitate.

Blackout-ul survine într-un context regional tensionat, în care infrastructura critică a statelor din Orientul Mijlociu a devenit vulnerabilă pe fondul conflictelor și instabilității.

O întrerupere totală a energiei electrice afectează nu doar gospodăriile populației, ci și spitalele, instituțiile publice, rețelele de comunicații și instalațiile industriale, punând presiune suplimentară asupra autorităților.

În paralel cu anunțul privind pana de curent, Ambasada Statelor Unite la Bagdad a emis o alertă adresată cetățenilor americani aflați pe teritoriul irakian. Diplomații americani le recomandă acestora să părăsească țara „cât mai curând posibil, în condiţii de siguranţă”.

Totodată, oficialii americani le cer cetățenilor să rămână în adăposturi până când condițiile „vor fi sigure pentru plecare”, semnalând astfel îngrijorări legate de securitatea din teren.

Deocamdată, autoritățile irakiene nu au precizat un termen pentru reluarea alimentării cu energie electrică la nivel național, iar amploarea și durata crizei rămân incerte.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Dezvăluiri tulburătoare din cazul avocatei care angajase un asasin pentru logodnica fiului ucis de tren: ”Să se reîncarneze Denis”
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Preot în Anglia în weekend şi muncitor pe şantier de luni până vineri. Povestea românului "bun la toate"
observatornews.ro
image
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
playtech.ro
image
Acestea sunt cele mai periculoase arme ale Iranului! Racheta care poate ajunge în Europa de Est, de care se teme și Israelul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
O nouă țară intră în război! Decizia a fost luată astăzi
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria