Fostul ministru PSD Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor din cadrul Ministerului Agriculturii

Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la patru ani de închisoare, într-un dosar privind fraudarea unor concursuri de angajare din cadrul Ministerului Agriculturii. Sentinţa, pronunţată miercuri, 4 martie, nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de zece zile.

Magistraţii Instanţei Supreme au decis contopirea pedepselor aplicate lui Adrian Chesnoiu , stabilind o sancţiune finală de 4 ani de detenţie, rezultată din pedeapsa principală de 2 ani şi 8 luni, la care s-a adăugat un spor de 1 an şi 4 luni, potrivit News.ro.

Fost deputat PSD de Olt, Adrian Chesnoiu, în prezent director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2022. Procurorii îl acuză de: abuz în serviciu, instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii confidenţiale, facilitarea obţinerii unor foloase necuvenite pentru candidaţi „agreaţi”.

Alături de fostul ministru au fost trimise în judecată alte cinci persoane, inclusiv un fost director adjunct din minister şi un şef de serviciu.

Cum ar fi fost fraudate concursurile

Potrivit DNA, în perioada 9 februarie – 11 aprilie 2022, pe vremea când era ministru, Chesnoiu ar fi determinat un subordonat, membru în mai multe comisii de examinare, să transmită subiectele pentru probele scrise către Andrei-Cristian Răducan, considerat omul său de încredere. Acestea ar fi ajuns ulterior la patru candidaţi: Sandu Aurel, Mihai-Cosmin Corobea, Mihai Pârv și Cătălin Ionuţ Lăscaie

Toţi ar fi beneficiat de acces la subiecte înainte de concurs. Deşi Lăscaie a promovat proba scrisă, a fost respins la interviu.

În cazul lui Sandu Aurel, procurorii arată că membrii comisiei ar fi fost presaţi direct de ministru să îl declare admis, deşi nu obţinuse punctajul necesar. Ulterior, acesta a fost numit şef de serviciu, funcţie din care ar fi încasat 50.995 de lei, bani pentru care Ministerul Agriculturii s-a constituit parte civilă.

Sentinţa de miercuri a Înaltei Curţi poate fi contestată, iar procesul va continua în apel