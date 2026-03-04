Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest

Revista International Living a realizat un clasament al celor mai accesibile destinații pentru pensionari în 2026, bazat pe bugete reale și pe experiențele expatriaților deja stabiliți în aceste țări. Potrivit analizei realizate de sursa citată, o insulă din Asia se impune ca cea mai ieftină opțiune pentru o viață liniștită și confortabilă la pensie: Sri Lanka.

Conform datelor colectate, un cuplu poate trăi aici foarte bine cu aproximativ 2.050 de euro pe lună, sumă care acoperă chiria unei vile pe malul mării, utilitățile, mesele la restaurant, transportul și activitățile de agrement.

Chiria pentru o vilă la malul mării, 385 de dolari pe lună. Călătorii și răsfăț cu un buget moderat

Doi pensionari - soț și soție - stabiliți pe insulă povestesc că se descurcă „extravagant de bine” cu aproximativ 2.200 de dolari pe lună, buget care le permite un stil de viață greu de imaginat în alte țări asiatice.

Cuplul locuiește într-o vilă situată pe plajă, pentru care plătește 385 de dolari pe lună, locuință care include o grădină tropicală și o piscină privată. Cheltuielile pentru utilități nu depășesc niciodată 50 de dolari. În acest buget intră și călătorii pe insulă, mese frecvente la restaurant, masaje tradiționale, participarea la evenimente sportive, tratamente spa și ieșiri cu prietenii.

Există însă și străini care trăiesc confortabil cu mult mai puțin. Unii reușesc să se descurce cu 1.000 de dolari pe lună, incluzând chiria, mesele în oraș și vizitele turistice, mai ales dacă folosesc transportul public și negociază prețurile ca localnicii.

Costuri diferite în funcție de stilul de viață

Diferențele pot fi semnificative. Un prieten al cuplului amintit, stabilit în Kandy, plătește 2.800 de dolari lunar, sumă care acoperă chiria unei case coloniale cu trei dormitoare și salariile unei echipe întregi: menajeră full-time care gătește și oferă îngrijire, șofer full-time și grădinar part-time.

Mesele în oraș sunt surprinzător de ieftine. Un meniu complet pentru două persoane într-un restaurant internațional costă aproximativ 50 de dolari, în timp ce preparatele locale pornesc de la 2 dolari de persoană.

Cuplul obișnuiește să ia brunch-ul de duminică la un hotel de cinci stele din Colombo, unde pentru 40 de dolari de persoană se bucură de bere și șampanie la discreție, fructe de mare și friptură australiană.

Un festin de fructe de mare pe plajă - homar, crab, creveți, pește și stridii pentru două persoane - ajunge la doar 35 de dolari.

În supermarketuri, prețurile sunt comparabile cu cele din SUA, însă piețele locale oferă adevărate economii: un kilogram de banane costă 0,50 dolari, un pește proaspăt pentru două persoane 3,50 dolari, iar un ananas, doar 0,20 dolari. Secretul, spun expatriații, este să cumperi ca localnicii și să negociezi.

Transport ieftin și servicii cotidiene la prețuri minime

Transportul este un alt capitol unde Sri Lanka impresionează. O cursă de taxi de patru ore costă 70 de dolari, în timp ce o călătorie de două ore cu trenul este doar 1 dolar, iar un drum scurt cu tuk-tuk-ul ajunge la 2 dolari, cu condiția să negociezi tariful înainte.

Serviciile de zi cu zi sunt, de asemenea, foarte accesibile. Masaj: sub 10 dolari pe oră; tuns: 2 dolari; bărbierit tradițional: 1,50 dolari; cursuri de surf, kitesurf sau pescuit subacvatic: sub 10 dolari pe oră.

Sistem medical modern în capitală și viză de pensionare ușor de obținut

Spitalele private din Colombo oferă servicii moderne și bine cotate, în timp ce în afara capitalei îngrijirile sunt mai simple, dar funcționale. Un avantaj major pentru pensionari este faptul că Sri Lanka are unul dintre cele mai accesibile și ieftine programe de viză de pensionare din Asia.

Cu 13 situri UNESCO, plaje spectaculoase, o cultură vibrantă și costuri reduse, Sri Lanka se conturează ca o destinație ideală pentru cei care vor să trăiască bine fără a cheltui o avere.