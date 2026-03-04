search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Revista International Living a realizat un clasament al celor mai accesibile destinații pentru pensionari în 2026, bazat pe bugete reale și pe experiențele expatriaților deja stabiliți în aceste țări. Potrivit analizei realizate de sursa citată, o insulă din Asia se impune ca cea mai ieftină opțiune pentru o viață liniștită și confortabilă la pensie: Sri Lanka.

Conform datelor colectate, un cuplu poate trăi aici foarte bine cu aproximativ 2.050 de euro pe lună, sumă care acoperă chiria unei vile pe malul mării, utilitățile, mesele la restaurant, transportul și activitățile de agrement.

Chiria pentru o vilă la malul mării, 385 de dolari pe lună. Călătorii și răsfăț cu un buget moderat

Doi pensionari - soț și soție - stabiliți pe insulă povestesc că se descurcă „extravagant de bine” cu aproximativ 2.200 de dolari pe lună, buget care le permite un stil de viață greu de imaginat în alte țări asiatice.

Cuplul locuiește într-o vilă situată pe plajă, pentru care plătește 385 de dolari pe lună, locuință care include o grădină tropicală și o piscină privată. Cheltuielile pentru utilități nu depășesc niciodată 50 de dolari. În acest buget intră și călătorii pe insulă, mese frecvente la restaurant, masaje tradiționale, participarea la evenimente sportive, tratamente spa și ieșiri cu prietenii.

Sri Lanka. FOTO captură YouTube Eureka Travel Explorer
Sri Lanka. FOTO captură YouTube Eureka Travel Explorer

Există însă și străini care trăiesc confortabil cu mult mai puțin. Unii reușesc să se descurce cu 1.000 de dolari pe lună, incluzând chiria, mesele în oraș și vizitele turistice, mai ales dacă folosesc transportul public și negociază prețurile ca localnicii.

Costuri diferite în funcție de stilul de viață

Diferențele pot fi semnificative. Un prieten al cuplului amintit, stabilit în Kandy, plătește 2.800 de dolari lunar, sumă care acoperă chiria unei case coloniale cu trei dormitoare și salariile unei echipe întregi: menajeră full-time care gătește și oferă îngrijire, șofer full-time și grădinar part-time.

Mesele în oraș sunt surprinzător de ieftine. Un meniu complet pentru două persoane într-un restaurant internațional costă aproximativ 50 de dolari, în timp ce preparatele locale pornesc de la 2 dolari de persoană.

Cuplul obișnuiește să ia brunch-ul de duminică la un hotel de cinci stele din Colombo, unde pentru 40 de dolari de persoană se bucură de bere și șampanie la discreție, fructe de mare și friptură australiană.

Un festin de fructe de mare pe plajă - homar, crab, creveți, pește și stridii pentru două persoane - ajunge la doar 35 de dolari.

În supermarketuri, prețurile sunt comparabile cu cele din SUA, însă piețele locale oferă adevărate economii: un kilogram de banane costă 0,50 dolari, un pește proaspăt pentru două persoane 3,50 dolari, iar un ananas, doar 0,20 dolari. Secretul, spun expatriații, este să cumperi ca localnicii și să negociezi.

Transport ieftin și servicii cotidiene la prețuri minime

Transportul este un alt capitol unde Sri Lanka impresionează. O cursă de taxi de patru ore costă 70 de dolari, în timp ce o călătorie de două ore cu trenul este doar 1 dolar, iar un drum scurt cu tuk-tuk-ul ajunge la 2 dolari, cu condiția să negociezi tariful înainte.

Serviciile de zi cu zi sunt, de asemenea, foarte accesibile. Masaj: sub 10 dolari pe oră; tuns: 2 dolari; bărbierit tradițional: 1,50 dolari; cursuri de surf, kitesurf sau pescuit subacvatic: sub 10 dolari pe oră.

Sistem medical modern în capitală și viză de pensionare ușor de obținut

Spitalele private din Colombo oferă servicii moderne și bine cotate, în timp ce în afara capitalei îngrijirile sunt mai simple, dar funcționale. Un avantaj major pentru pensionari este faptul că Sri Lanka are unul dintre cele mai accesibile și ieftine programe de viză de pensionare din Asia.

Cu 13 situri UNESCO, plaje spectaculoase, o cultură vibrantă și costuri reduse, Sri Lanka se conturează ca o destinație ideală pentru cei care vor să trăiască bine fără a cheltui o avere.

Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
fanatik.ro
image
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
De ce nu a intervenit China să îşi salveze aliaţii din Venezuela şi Iran eliminaţi de SUA. Analiză CNN
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Eliminarea CASS și ajutoarele la pensie, în ceață totală. Se caută caută bani europeni pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce salariu are un asistent medical într-un spital judeţean. Sumele actualizate pentru 2026
playtech.ro
image
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Îngrijorări privind nivelul radiațiilor după atacurile asupra locațiilor nucleare din Iran. Anunțul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"
click.ro
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria