Nu sunt cărți de dezvoltare personală: ce citesc seara adepții mindfulness-ului

Publicat:

În jurul cărților de dezvoltare personală s-a construit, în ultimii ani, o industrie uriașă, alimentată de o promisiune seducătoare: câteva sute de pagini pot schimba radical modul în care gândești și trăiești.

femeie care citeste in pat
Sursă foto: Pixabay

Pentru mulți oameni, lectura a devenit alternativa accesibilă la terapie, fie din motive financiare, fie din nevoia de găsi soluții rapide și discrete pentru problemele cu care se confruntă. Iar uneori, funcționează.

Surprinzător este, însă, altceva: oamenii care vorbesc public despre mindfulness, meditație și sănătate emoțională nu se refugiază neapărat în self-help clasic. Mulți aleg, să citească seara volume de filosofie sau de spiritualitate.

Iată ce cărți recomandă, potrivit selecției realizate de Oprah Daily, câteva dintre cele mai cunoscute voci din zona mindfulness-ului și dezvoltării personale:

1. Training in Tenderness - Dzigar Kongtrul

Training In Tenderness: Buddhist Teachings on Tsewa, the Radical Openness of Heart That Can Change
Sursă foto: Amazon.com

„Este o carte mică, dar remarcabilă, scrisă de profesorul meu, Dzigar Kongtrul, la care revin adesea seara. Training in Tenderness vorbește despre tandrețea naturală a inimii și despre felul în care această deschidere poate fi cultivată în viața de zi cu zi.

Lectura îmi oferă un mod diferit de a privi lucrurile care se petrec în lume și mă ajută să îmi regăsesc calmul atunci când simt că îmi pierd răbdarea sau devin mai rece decât mi-aș dori. Este una dintre acele cărți care aduc, pe lângă reflecție, și un sentiment real de liniște.

În fond, cu toții am avea de câștigat din mai multă tandrețe, bunătate și grijă - atât în relația cu ceilalți, cât și cu noi înșine”, a spus călugărița budisă Pema Chödrön.

Pema Chödrön este una dintre cele mai respectate voci ale budismului tibetan contemporan și, de-a lungul timpului, a publicat peste 20 de cărți traduse la nivel global. Cel mai cunoscut titlu al său este When Things Fall Apart. Timp de mai multe decenii, a condus Gampo Abbey, prima mânăstire tibetană din America de Nord dedicată practicanților occidentali.

2. The Way of a Pilgrim

The Way of a Pilgrim: Candid Tales of a Wanderer to His Spiritual Father (Penguin Classics)
Sursă foto: Amazon.com

„Seara, prefer să citesc lucruri care să-mi rămână în minte înainte de somn. De cele mai multe ori aleg autori cu o dimensiune contemplativă. Uneori revin la titluri din propria mea tradiție catolică, precum The Way of a Pilgrim, scrisă de un călugăr rus anonim, iar alteori la lecturi din alte tradiții, cum este The Miracle of Mindfulness, de maestrul budist vietnamez Thich Nhat Hanh. Nu de puține ori, diminețile vin la pachet cu idei sau clarificări pe care nu le aveam cu o seară înainte”, explică Arthur Brooks, profesor la Harvard University și autorul volumului From Strength to Strength

3. Love Poems from God - Daniel Ladinsky

Love Poems from God: Inspirations from Twelve Sacred Voices of the East and West (Compass)
Sursă foto: Amazon.com

„De ani buni revin la volumul Love Poems from God. Dincolo de Biblie, este, fără exagerare, una dintre cărțile care au avut cel mai mare impact asupra mea. Poemele, semnate de autori mistici din epoci și tradiții diferite, au pentru mine efectul unei rugăciuni: mă apropie de ideea de credință și îmi creează o stare de liniște și claritate interioară.

Înainte de lectură, obișnuiesc să rostesc câteva cuvinte care au rămas esențiale pentru mine: «Doamne, casa sufletului meu este îngustă; lărgește-o, ca să poți intra» (Sfântul Augustin, Confesiuni). «Dumnezeu este iubire, iar cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el» (1 Ioan 4:16)”, a mărturisit Adrian Dannhauser, preot la „Church of the Incarnation” din New York și autorul volumului Ask Me for a Blessing (You Know You Need One).

4. Trusting the Gold - Tara Brach

Trusting the Gold, by Tara Brach
Sursă foto: Amazon.com

„Trusting the Gold, de Tara Brach, este una dintre cărțile la care revin frecvent seara. Capitolele sale scurte o fac ușor de parcurs, iar ideile sunt clare și ancorate în experiențe concrete. Cartea propune exerciții simple de reflecție și oferă perspective ușor de integrat în viața de zi cu zi. Este genul de lectură care îți limpezește mintea înainte de culcare”, spune Rick Hanson, psiholog și autor New York Times bestseller.

5. Zen Mind, Beginner’s Mind - Shunryu Suzuki

Carte
Sursă foto: shambhala.com

„Îmi place să citesc Zen Mind, Beginner’s Mind, de Shunryu Suzuki. Atât ideile, cât și stilul cărții îmi amintesc cât de multă forță există în simplitate. De multe ori, când scriu, când încep ceva nou sau când încerc să produc o schimbare în comunitatea mea, am tendința să complic inutil lucrurile - prea multe detalii, prea mult efort, prea multă dorință de a face totul cât să fie impresionant.

Câteva pagini din această carte sunt suficiente pentru a-mi schimba complet perspectiva. Mă readuc într-o zonă de claritate și simplitate, îmi reamintesc că prezentul este singurul spațiu real de acțiune, că ceea ce pot oferi acum este suficient și că, uneori, cel mai util lucru pe care îl poți face este pur și simplu să respiri”, explică Sharon Salzberg.

Sharon Salzberg este unul dintre cei trei americani care, în anii '70, au călătorit în India și au adus meditația budistă în cultura occidentală. A cofondatat Insight Meditation Society din Massachusetts și a scris 13 cărți, dintre care mai multe au ajuns pe lista New York Times Bestseller. Predă de peste 50 de ani.

6. The Complete Collected Poems of Maya Angelou

carte
Sursă foto: Amazon.com

„Recomand cărțile și poemele Mayei Angelou - I Know Why the Caged Bird Sings, A Brave and Startling Truth, When Great Trees Fall, His Day Is Done și multe altele. Sunt texte care au o forță rară. Te ridică, te scutură, te pun față în față cu bucuria și durerea în aceeași măsură. Îți reamintesc lucruri esențiale: să trăiești pe deplin, să crești, să devii mai puternic, să iubești, să fii generos.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Pentru mine, Maya Angelou a fost o prezență uriașă - o voce care a vorbit despre demnitate, curaj și umanitate cu o intensitate greu de egalat”, spune Gary Zukav, autorul bestsellerului The Seat of the Soul.

7. I Am That - Sri Nisargadatta Maharaj

carte
Sursă foto: Amazon.com

„I Am That, de Nisargadatta Maharaj, este una dintre cărțile la care revin frecvent. Oferă o perspectivă asupra sinelui și a identității dincolo de timp.

Îmi place, de asemenea, introducerea în practica Yoga Nidra - un ritual care, seară de seară, îmi aduce o stare de calm și, inevitabil, somnul”, recunoaște Deepak Chopra, autorul volumului Super Brain.

8. Awakening of the Heart - Thich Nhat Hanh

carte
Sursă foto: parallax.org

Păstrez aproape trei dintre învățăturile lui Buddha, pe care le numesc „sutrele de sub pernă”, pentru că sunt atât de importante încât merită să fie mereu la îndemână.

Este vorba despre Sutra respirației conștiente, Sutra celor patru fundamente ale atenției și Sutra despre arta de a trăi singur. Împreună, ele conțin tot ceea ce este esențial pentru a trăi cu adevărat prezentul.

În ziua în care am descoperit Sutra respirației conștiente, am simțit că găsisem o comoară. Eram convins că sunt cel mai fericit om de pe pământ”, a declarat, la un moment dat, Thich Nhat Hanh, călugăr budist, autor și activist pentru pace.

9. The Abundance Book - John Randolph Price

carte
Sursă foto: Amazon.com

„Una dintre cărțile mele preferate, pe care o țin mereu pe noptieră, este The Abundance Book, de John Randolph Price. Este un volum scurt, structurat în jurul unor meditații zilnice timp de 40 de zile, construit în jurul unei idei simple: încrederea că vei avea ceea ce îți este necesar.

Nu este întotdeauna ușor să păstrezi această încredere, mai ales în perioadele incerte sau atunci când începi ceva nou. Cartea e ca un reminder constant. Este mică și, pentru mulți cititori, surprinzător de puternică”, a spus Mastin Kipp, autorul volumului Daily Love: Growing into Grace.

10. Siddhartha - Hermann Hesse

carte
Sursă foto: Amazon.com

„Siddhartha, de Hermann Hesse, este o carte la care revin periodic, încă din anii de facultate. Este o poveste simplă, dar cu o forță remarcabilă, despre căutarea sensului și despre felul în care oamenii încearcă să înțeleagă cine sunt.

Când realitatea devine prea apăsătoare, deschid această carte la întâmplare. Îmi readuce în minte ce este cu adevărat important și faptul că lucrurile pot lua, uneori, o direcție diferită”, spune Mark Nepo, autorul cărții The Endless Practice.

11. Seeing Is Forgetting the Name of the Thing One Sees - Lawrence Weschler

carte
Sursă foto: Amazon.com
Citește și: Mitul care sperie pacienții cu diabet: „Carbohidrații nu sunt inamicul"

„Volumul Seeing Is Forgetting the Name of the Thing One Sees adună aproape trei decenii de dialoguri cu artistul Robert Irwin. Este o carte la care revin frecvent. Nu pentru teorii spectaculoase, ci pentru felul în care Irwin vorbește despre creație și viață: fără planuri grandioase, fără strategii rigide, ci urmându-și pur și simplu curiozitatea. Experimentează, încearcă, învață din mers - iar acest proces l-a transformat într-unul dintre cei mai influenți artiști ai epocii noastre.

Pentru mine, chiar titlul cărții spune ceva esențial. Ne petrecem o mare parte din timp analizând, explicând, încercând să dăm sens fiecărei experiențe. Și, adesea, tocmai această nevoie de interpretare ne îndepărtează de lucrul cel mai simplu: capacitatea de a fi cu adevărat prezenți”, explică Rob Bell, autorul cărții Love Wins.

12. Letters to a Young Poet

carte
Sursă foto: Amazon.com

„Cartea la care revin adesea este Letters to a Young Poet, de Rainer Maria Rilke. Există un fragment care îmi revine constant în minte:

„Nu te teme, dragă prieten, dacă te cuprinde o tristețe mai mare decât oricare alta pe care ai cunoscut-o până acum și care își întinde umbra peste tot ce faci. Gândește-te că ceva se petrece în tine. Amintește-ți că viața nu te-a uitat; te ține în mâinile ei și nu te va lăsa să cazi. De ce ai vrea să alungi din viața ta neliniștea, durerea sau stările apăsătoare, câtă vreme nu știi ce transformări produc ele în interiorul tău?””, mărturisește Marianne Williamson, autoarea cărții A Year of Miracles.

13. A Course in Miracles

carte
Sursă foto: Amazon.com

„În majoritatea serilor citesc A Course in Miracles înainte de culcare. De mai bine de zece ani revin constant la această carte, care poate fi parcursă în ritm propriu. De obicei, citesc două sau trei pagini și las ideile să se așeze,” povestește Gabrielle Bernstein, autoarea cărții Miracles Now.

