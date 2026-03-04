search
Miercuri, 4 Martie 2026
Sindicatele din Educație le cer profesorilor să boicoteze simulările naționale. „De acord, dar problema este pusă greșit"

Publicat:

Cele două mari federații sindicale din sistemul preuniversitar acuză „presiuni” pe care le-ar exercita inspectoratele școlare asupra profesorilor pentru a se înscrie în comisiile pentru simulările examenelor naționale. Sindicaliștii le cer membrilor să boicoteze simulările.

Profesorii nu le iartă liderilor încetarea bruscă a grevei din 2023 FOTO: Inquam Photos/O. Ganea
Profesorii nu le iartă liderilor încetarea bruscă a grevei din 2023 FOTO: Inquam Photos/O. Ganea

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” le solicită membrilor să refuze înscrierea în comisiile pentru organizarea și susținerea simulărilor examenelor naționale care urmează să aibă loc în această lună.

Stimați colegi, este momentul să dăm dovadă de unitate. Ministerul Educației și inspectoratele ignoră semnalele noastre de alarmă și încearcă să forțeze organizarea simulărilor, în ciuda referendumului în curs”, li s-au adresat reprezentanții celor două federații membrilor din teritoriu.

Inspectoratele fac presiuni asupra școlilor, spun sindicaliștii, pentru nominalizarea cadrelor didactice și trimiterea machetelor cu centrele de examen. Li se cere de asemenea cadrelor didactice să semneze declarații pe propria răspundere în care să își asume îndeplinirea sarcinilor, respectarea termenelor stabilite și păstrarea confidențialității în cadrul procesului de scanare/încărcare/transfer/evaluarea lucrărilor scrise. Mai mult, școlile ar trebui să nominalizeze un număr de asistenți mai mare cu 10% față de necesar, atrag cele două federații atenția, printr-un apel comun către membri.

Deși aspectele menționate mai sus par detalii necesare în organizarea unor activități complexe precum simularea examenelor naționale, sindicaliștii consideră că reprezintă o presiune, dat fiind faptul că în această perioadă este în derulare o consultare a membrilor cu privire la dorința acestora de a mai participa la aceste simulări.

Recomandarea noastră este clară: nu semnați!”, cer cele două federații, indicându-le profesorilor să „nu cedeze tentativelor de intimidare”.

Dacă nu rămânem uniți acum, în al doisprezecelea ceas, riscăm ca revendicările noastre să fie ignorate definitiv, iar veniturile să ne fie afectate de noile măsuri de austeritate. Unitatea este singura noastră forță! Nu suntem simpli executanți, suntem profesioniști care merită respect”, își mobilizează sindicatele membrii, pe rețelele de socializare.

„Domnilor lideri, acum ați aflat și dumneavoastră de presiunile din școli?”

Părerilor membrilor „de rând” din sindicate sunt însă împărțite cu privire la această modalitate de protest. Unii cred că simulările examenelor naționale nu reprezintă cu adevărat o miză și că acestea se vor organiza oricum, pentru că în fiecare școală sunt și cadre didactice loiale directorului și astfel ordinele venite de la IȘJ vor fi puse în aplicare. Alți profesori pun în discuție legalitatea acestei forme de protest și avertizează că boicotul nu există în legislația specifică. Deloc puțini sunt însă și cei care pun la îndoială legitimitatea liderilor care le cer acum solidaritate după ce în 2023 au decis încetarea grevei fără să-i mai consulte pe membrii din județe.

„Domnilor lideri, acum ați aflat și dumneavoastră de presiunile din școli? Acestea nu sunt de acum! Sau simțiți o presiune dumneavoastră pe portofel și pe funcții, că de noi nu v-a păsat! Motivul pentru care nu vreau eu să particip la simulări este acela că m-am săturat să fac asta pe gratis de mulți ani, nu pentru dumneavoastră. Când ni s-au tăiat din ore acum câțiva ani în urmă, nu mai țipați așa”, este reacția unui membru chiar la anunțul făcut pe contul uneia dintre federații.

Solidaritate și cu averile liderilor de sindicat?”, este un alt comentariu, în aceeași notă.

Alți membri atrag în schimb atenția că este momentul să se declanșeze lupta în educație, pentru că „se pregătește alocarea a 2,8 % din PIB, asta înseamnă că vor mai fi tăieri în educație”. „Dacă nu vom fi uniți să protestăm atât cât e nevoie până se va repara nedreptatea făcută, vor stinge lumina asupra învățământului românesc! De la toamnă nu vom mai avea școala, se va merge către învățământ particular, ăsta este planul”, se atrage atenția în cadrul aceluiași comentariu.

Toată lumea peste ministru. Să vedem, lui ii convine, proaspăt numit, situația asta dezastruoasă?”, îndeamnă un alt profesor.

„Cam târziu! Nu ne mai consideră nimeni profesioniști”, este și o constatare amară.

În aprilie plec o săptămână în Dubai! Ar prinde bine o grevă”, au apărut și comentariile care destind atmosfera.

Alți comentatori atrag atenția că vor începe amenințările. Se pune, de asemenea, în discuție faptul că profesorii nu sunt în continuare plătiți pentru munca suplimentară, spun aceștia, pe care o fac cu ocazia acestor simulări.

Nu așa trebuia pusă problema, ci în felul următor: drag și scump minister, vreți să organizați simulări ale examenelor naționale. Bravo vouă, felicitări că vă gândiți la binele copilașilor! Noi, sindicaliștii, vă vom sprijini din toată inima în acest demers generos. Iată, doar pentru această ocazie, lista noastră de prețuri promoționale: președinte comisie 2.000 de lei, vicepreședinte comisie 1.950 de lei, membru comisie 1.900 de lei. Grăbiți-vă, oferta este limitată!”, indică un alt comentator cum ar trebui să se deruleze în fapt negocierile.

Felicit profesorii care au curaj . Chemați ministrul cu întreg aparatul guvernamental să întocmească ei lucrările pentru simulare și să participe la ele și chiar la examene pe banii pe care un profesor ii încasează”, se îndeamnă într-un alt comentariu.

Boicotul nu e o formă legală de protest. Poți fi sancționat pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu”, vine și un avertisment în comentariile care s-au adunat la postarea federației.

Mie mi-ar fi RUȘINE să mă bucur de o gradație de merit - ceea ce se traduce prin sume considerabile, de altfel - și să boicotez aceste examene” - este un comentariu în care se sancționează inițiativa sindicatelor.

Calendarul simulărilor examenelor naționale

Simulările examenelor naționale organizate în anul școlar 2025-2026 încep, potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației și Cercetării, în 16 martie, în perioada 16-18 martie derulându-se probele simulării pentru Evaluarea Națională, pentru ca în săptămâna următoare să se deruleze probele simulării Bacalaureatului.

Iată calendarul:

• 16 - 18 martie 2026  - probele scrise pentru simulare EN VIII,

• 23 - 26 martie 2026 - probele scrise pentru simularea examenului de bacalaureat. 

Disciplinele la care se organizează simularea EN VIII în anul școlar 2025 - 2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și matematică.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2025 - 2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

