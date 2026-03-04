Peste 100 de moldoveni solicită evacuare din Orientul Mijlociu. Ce răspuns oferă Chișinăul

121 de moldoveni aflați în Israel, Emiratele Arabe Unite și Qatar au solicitat sprijinul autorităților pentru a fi evacuați, iar reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova subliniază că poartă discuții cu partenerii externi pentru a facilita întoarcerea acestora acasă.

Potrivit secretarului de stat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, Valeriu Mija, 17 moldoveni blocați în Israel, 96 în Emiratele Arabe Unite și 8 în Qatar au solicitat sprijin pentru a fi evacuați, fiind în total 121 de cereri.

„Ele sunt examinate și coordonate cu statele respective pentru a asigura evacuarea în siguranță. Suntem în coordonare cu partenerii Republicii Moldova pentru a identifica o fereastră de oportunitate în vederea evacuării cetățenilor la prima ocazie sigură”, a adăugat oficialul.

Dialog cu București

Întrebat dacă se poartă discuții în acest sens cu România, demnitarul a răspuns că „evident”.

Iar alți 34 cetățeni moldoveni, care au dorit să se întoarcă acasă, tranzitând Orientul Mijlociu, sunt blocați în Asia de Sud.

„Direcția afaceri consulare este în contact cu agenția pentru a recomanda cea mai bună cursă”, a menționat oficialul Valeriu Mija.

Reprezentantul MAE a mai subliniat că nu au fost înregistrate până acum persoane decedate sau rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova care se află în statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, recomând ,,cetățenilor să evite deplasările neesențiale, să respecte indicațiile autorităților locale, să verifice permanent starea zborurilor și să mențină legătura cu misiunile diplomatice. Totodată, agențiile de turism sunt îndemnate să nu întreprindă evacuări pe cont propriu care ar putea pune în pericol cetățenii”.

Responsabilii Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău monitorizează evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul celulei de criză, aceasta fiind instituită la scurt timp după declanșarea conflictului.