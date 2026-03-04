search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Peste 100 de moldoveni solicită evacuare din Orientul Mijlociu. Ce răspuns oferă Chișinăul

0
0
Publicat:

121 de moldoveni aflați în Israel, Emiratele Arabe Unite și Qatar au solicitat sprijinul autorităților pentru a fi evacuați, iar reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova subliniază că poartă discuții cu partenerii externi pentru a facilita întoarcerea acestora acasă.

Chișinăul nu poate evacua moldovenii blocați în Orientul Mijlociu. FOTO: Mfa.gov.md
Chișinăul nu poate evacua moldovenii blocați în Orientul Mijlociu. FOTO: Mfa.gov.md

Potrivit secretarului de stat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, Valeriu Mija, 17 moldoveni blocați în Israel, 96 în Emiratele Arabe Unite și 8 în Qatar au solicitat sprijin pentru a fi evacuați, fiind în total 121 de cereri.

„Ele sunt examinate și coordonate cu statele respective pentru a asigura evacuarea în siguranță. Suntem în coordonare cu partenerii Republicii Moldova pentru a identifica o fereastră de oportunitate în vederea evacuării cetățenilor la prima ocazie sigură”, a adăugat oficialul.

Dialog cu București

Întrebat dacă se poartă discuții în acest sens cu România, demnitarul a răspuns că „evident”.

Iar alți 34 cetățeni moldoveni, care au dorit să se întoarcă acasă, tranzitând Orientul Mijlociu, sunt blocați în Asia de Sud.

„Direcția afaceri consulare este în contact cu agenția pentru a recomanda cea mai bună cursă”, a menționat oficialul Valeriu Mija. 

Reprezentantul MAE a mai subliniat că nu au fost înregistrate până acum persoane decedate sau rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova care se află în statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, recomând ,,cetățenilor să evite deplasările neesențiale, să respecte indicațiile autorităților locale, să verifice permanent starea zborurilor și să mențină legătura cu misiunile diplomatice. Totodată, agențiile de turism sunt îndemnate să nu întreprindă evacuări pe cont propriu care ar putea pune în pericol cetățenii”.

Responsabilii Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău monitorizează evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul celulei de criză, aceasta fiind instituită la scurt timp după declanșarea conflictului. 

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Acestea sunt cele mai periculoase arme ale Iranului! Racheta care poate ajunge în Europa de Est, de care se teme și Israelul
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Preot în Anglia în weekend şi muncitor pe şantier de luni până vineri. Povestea românului "bun la toate"
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Eliminarea CASS și ajutoarele la pensie, în ceață totală. Se caută caută bani europeni pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Avertismentul Iranului pentru Europa „Focul va cuprinde întreaga lume”. Tensiuni majore pe scena internațională
playtech.ro
image
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Nicușor Dan pleacă joi în Polonia. Teme importante de securitate, pe agenda discuțiilor cu președintele Karol Nawrocki
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"
click.ro
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria