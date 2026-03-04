search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Propaganda din Iran a publicat imagini cu un oraș subteran de rachete și drone

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Iranul a publicat imagini cu un complex subteran de drone și rachete, în a cincea zi de război, relatează Daily Mail.

 Sursă video MonitorX

Un videoclip difuzat de agenția Fars News, apropiată de Gardienii Revoluției (IRGC), arată rețele vaste de tuneluri în care sunt aliniate rânduri de rachete și drone Shahed. Filmarea, însoțită de sunetul unui ceas care ticăie, include imagini spectaculoase ce dezvăluie ceea ce pare a fi un arsenal subteran de proporții alături de lansări de drone și rachete.

Într-o secvență apare o imagine murală de mari dimensiuni a fostului Lider Suprem, Ali Khamenei, privind peste depozitele de drone. Steaguri iraniene atârnă din tavanul tunelurilor, iar camioane militare echipate cu lansatoare - fiecare transportând patru drone Shahed - sunt poziționate în interiorul complexului.

Dronele Shahed, devenite un element central al strategiei militare iraniene, costa doar câteva zeci de mii de dolari fiecare și pot fi produse într-un timp relativ scurt. Analiștii apreciază că prețul redus permite Iranului să le utilizeze în număr mare, punând presiune pe SUA și țările din Golf obligate să le intercepteze cu sisteme sofisticate, mult mai scumpe.

FOTO Captură via Daily Mail
FOTO Captură via Daily Mail

Sisteme de apărare sub presiune

Pe măsură ce schimburile de rachete și drone se intensifică, cresc îngrijorările că sistemele avansate de apărare aeriană utilizate de SUA și aliații săi ar putea deveni nesustenabile în termeni de număr și costuri într-un conflict prelungit.

Rachetele interceptoare Patriot, fabricate în SUA, costă între 4 și 5 milioane de dolari fiecare, versiunile pentru export fiind chiar mai scumpe. Bateriile THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) pot ajunge la aproximativ 13 milioane de dolari per interceptor.

Un studiu realizat de Kirsty Grieco, expert în securitate la Stimson Center din Washington, arată că Emiratele Arabe Unite au interceptat aproximativ 92% din cele 541 de drone și rachete lansate de Iran. Potrivit estimărilor sale, Iranul ar fi cheltuit între 11 și 27 de milioane de dolari pentru lansarea dronelor, în timp ce Emiratele au cheltuit între 253 și 759 de milioane de dolari pentru a intercepta 506 dintre acestea.

În unele cazuri, țările supuse atacurilor ar fi cheltuit de până la 30 de ori mai mult pentru apărare decât Iranul.

O sursă citată de Daily Mail a declarat că, în ritmul actual, statele din Golf ar putea rămâne fără muniție antiaeriană în doar patru zile dacă atacurile continuă.

Lovituri intensificate și victime

Explozii au zguduit Teheranul miercuri dimineață, potrivit televiziunii de stat iraniene, în timp ce Israelul a continuat atacurile asupra conducerii și forțelor de securitate iraniene. Armata israeliană a confirmat activarea sistemelor de apărare pentru interceptarea rachetelor, iar explozii au fost auzite în jurul Ierusalimului.

Amiralul american Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, a declarat că Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice și 2.000 de drone de la începutul conflictului. El a descris atacurile inițiale americane drept „aproape duble ca amploare” față de cele din debutul invaziei Irakului din 2003.

„Am lovit deja aproape 2.000 de ținte, folosind peste 2.000 de muniții”, a spus Cooper într-un mesaj preînregistrat. „Am degradat sever apărarea aeriană a Iranului și am distrus sute de rachete balistice, lansatoare și drone.”

„Pe scurt, ne concentrăm pe distrugerea tuturor lucrurilor care pot trage asupra noastră”, a adăugat el.

Aproape 800 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul conflictului, inclusiv persoane despre care președintele american Donald Trump a afirmat că le-a luat în considerare drept posibili viitori lideri ai țării. Trump și administrația americană au sugerat că războiul ar putea dura o lună sau atâta vreme cât va fi necesar.

Israelul a anunțat miercuri că desfășoară noi lovituri în Teheran, după ce anterior a atacat o clădire din Qom asociată cu organismul clerical responsabil pentru desemnarea următorului lider suprem al Iranului.

Reacții internaționale

Conflictul a atras după sine reacții mpărțite în Europa. Comisia Europeană a declarat că este „pregătită” să apere interesele UE după ce Trump a amenințat cu oprirea relațiilor comerciale cu Spania, pentru refuzul acesteia de a permite utilizarea bazelor sale militare pentru atacuri împotriva Iranului.

Premierul spaniol Pedro Sánchez și-a apărat poziția, afirmând că Spania nu va susține acțiuni „dăunătoare lumii și contrare valorilor și intereselor noastre, doar din teama de represalii”.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Tenismena este în culmea fericirii
fanatik.ro
image
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
De ce nu a intervenit China să îşi salveze aliaţii din Venezuela şi Iran eliminaţi de SUA. Analiză CNN
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Eliminarea CASS și ajutoarele la pensie, în ceață totală. Se caută caută bani europeni pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce salariu are un asistent medical într-un spital judeţean. Sumele actualizate pentru 2026
playtech.ro
image
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Îngrijorări privind nivelul radiațiilor după atacurile asupra locațiilor nucleare din Iran. Anunțul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"
click.ro
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria