Video Propaganda din Iran a publicat imagini cu un oraș subteran de rachete și drone

Iranul a publicat imagini cu un complex subteran de drone și rachete, în a cincea zi de război, relatează Daily Mail.

Sursă video MonitorX

Un videoclip difuzat de agenția Fars News, apropiată de Gardienii Revoluției (IRGC), arată rețele vaste de tuneluri în care sunt aliniate rânduri de rachete și drone Shahed. Filmarea, însoțită de sunetul unui ceas care ticăie, include imagini spectaculoase ce dezvăluie ceea ce pare a fi un arsenal subteran de proporții alături de lansări de drone și rachete.

Într-o secvență apare o imagine murală de mari dimensiuni a fostului Lider Suprem, Ali Khamenei, privind peste depozitele de drone. Steaguri iraniene atârnă din tavanul tunelurilor, iar camioane militare echipate cu lansatoare - fiecare transportând patru drone Shahed - sunt poziționate în interiorul complexului.

Dronele Shahed, devenite un element central al strategiei militare iraniene, costa doar câteva zeci de mii de dolari fiecare și pot fi produse într-un timp relativ scurt. Analiștii apreciază că prețul redus permite Iranului să le utilizeze în număr mare, punând presiune pe SUA și țările din Golf obligate să le intercepteze cu sisteme sofisticate, mult mai scumpe.

Sisteme de apărare sub presiune

Pe măsură ce schimburile de rachete și drone se intensifică, cresc îngrijorările că sistemele avansate de apărare aeriană utilizate de SUA și aliații săi ar putea deveni nesustenabile în termeni de număr și costuri într-un conflict prelungit.

Rachetele interceptoare Patriot, fabricate în SUA, costă între 4 și 5 milioane de dolari fiecare, versiunile pentru export fiind chiar mai scumpe. Bateriile THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) pot ajunge la aproximativ 13 milioane de dolari per interceptor.

Un studiu realizat de Kirsty Grieco, expert în securitate la Stimson Center din Washington, arată că Emiratele Arabe Unite au interceptat aproximativ 92% din cele 541 de drone și rachete lansate de Iran. Potrivit estimărilor sale, Iranul ar fi cheltuit între 11 și 27 de milioane de dolari pentru lansarea dronelor, în timp ce Emiratele au cheltuit între 253 și 759 de milioane de dolari pentru a intercepta 506 dintre acestea.

În unele cazuri, țările supuse atacurilor ar fi cheltuit de până la 30 de ori mai mult pentru apărare decât Iranul.

O sursă citată de Daily Mail a declarat că, în ritmul actual, statele din Golf ar putea rămâne fără muniție antiaeriană în doar patru zile dacă atacurile continuă.

Lovituri intensificate și victime

Explozii au zguduit Teheranul miercuri dimineață, potrivit televiziunii de stat iraniene, în timp ce Israelul a continuat atacurile asupra conducerii și forțelor de securitate iraniene. Armata israeliană a confirmat activarea sistemelor de apărare pentru interceptarea rachetelor, iar explozii au fost auzite în jurul Ierusalimului.

Amiralul american Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, a declarat că Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice și 2.000 de drone de la începutul conflictului. El a descris atacurile inițiale americane drept „aproape duble ca amploare” față de cele din debutul invaziei Irakului din 2003.

„Am lovit deja aproape 2.000 de ținte, folosind peste 2.000 de muniții”, a spus Cooper într-un mesaj preînregistrat. „Am degradat sever apărarea aeriană a Iranului și am distrus sute de rachete balistice, lansatoare și drone.”

„Pe scurt, ne concentrăm pe distrugerea tuturor lucrurilor care pot trage asupra noastră”, a adăugat el.

Aproape 800 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul conflictului, inclusiv persoane despre care președintele american Donald Trump a afirmat că le-a luat în considerare drept posibili viitori lideri ai țării. Trump și administrația americană au sugerat că războiul ar putea dura o lună sau atâta vreme cât va fi necesar.

Israelul a anunțat miercuri că desfășoară noi lovituri în Teheran, după ce anterior a atacat o clădire din Qom asociată cu organismul clerical responsabil pentru desemnarea următorului lider suprem al Iranului.

Reacții internaționale

Conflictul a atras după sine reacții mpărțite în Europa. Comisia Europeană a declarat că este „pregătită” să apere interesele UE după ce Trump a amenințat cu oprirea relațiilor comerciale cu Spania, pentru refuzul acesteia de a permite utilizarea bazelor sale militare pentru atacuri împotriva Iranului.

Premierul spaniol Pedro Sánchez și-a apărat poziția, afirmând că Spania nu va susține acțiuni „dăunătoare lumii și contrare valorilor și intereselor noastre, doar din teama de represalii”.