Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Cazi pe gânduri? Creierul tău învață în continuare

0
0
Publicat:

O cercetare recentă publicată în The Journal of Neuroscience ne arată că momentele scurte în care ne pierdem temporar atenția de la ceea ce facem, nu se traduc prin pierdere de timp. Din contră, acestea ajută creierul să observe tiparele subtile din jur, să integreze informații și chiar să stimuleze creativitatea. În loc să te simți vinovat că te lași distras, aceste pauze mentale sunt modul natural prin care creierul învață și se reorganizează.

student
Sursă foto: Shutterstock

Aceste momente scurte, în care mintea se desprinde involuntar de sarcină, permit creierului să proceseze și să integreze informațiile din jur fără efort conștient, subliniază cercetătorii.

„Psihologia actuală arată că mintea umană funcționează în două moduri complementare. Primul este atenția focalizată, care ne permite să executăm sarcini cu precizie, să inhibăm distragerile și să ne menținem pe direcția propusă. Al doilea mod este atenția decuplată și orientată intern, cunoscută în literatura de specialitate drept mind-wandering sau decoupled, internally-oriented attention”, explică pentru „Adevărul” Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Cel de-al doilea apare atunci când mintea se desprinde spontan de stimulul extern și intră într-un proces intern, non-liniar, de explorare.

Cele două moduri nu sunt în conflict, ci reprezintă două fațete ale aceluiași mecanism cognitiv, spune ea. „Atunci când atenția se decuplează, anumite regiuni ale creierului intră în micro-episoade de „somn local”, o pauză neuronală care permite procesarea implicită a informației. Creierul poate surprinde astfel tipare, secvențe probabilistice și regularități pe care atenția hiperconcentrată le-ar trece cu vederea. Aceasta este una dintre modalitățile naturale prin care se activează neuroplasticitatea: creierul folosește aceste micro-pauze pentru a reorganiza informațiile și a întări conexiunile utile”, declară specialista.

Terenul fertil al creativității

În aceste stări are loc învățarea implicită: absorbim structura lumii din jur fără efort, la fel cum copiii învață limba maternă înainte de a înțelege regulile ei. „Este și terenul fertil al creativității acolo unde informațiile se rearanjează liber. Dacă atenția focalizată funcționează ca o lumină direcțională, atenția orientată intern este ca o lampă care permite întregii încăperi să apară în câmpul percepției. Doar alternanța dintre ele construiește o înțelegere completă a informațiilor”, adaugă aceasta.

Atenția decuplată sănătoasă este fluidă, flexibilă, exploratorie, spune Gabriela Marc. Gândurile circulă liber, asocierile sunt bogate, apar insighturi neașteptate. „Este o stare adaptativă, care lărgește perspectiva și facilitează integrarea. Neuropsihologic, aceasta este starea în care creierul trece de la execuție la integrare: rețelele emoționale, cognitive și somatice încep să colaboreze, exact ceea ce numim un creier „armonizat”. Însă nu trebuie confundată cu ruminarea”, atrage ea atenția.

În decuplare sănătoasă, mintea se mișcă, se deschide, revine cu claritate, după cum clarifică psihologul. „În ruminare, mintea se blochează în același gând, într-o buclă alimentată de anxietate sau traumă. Neuropsihologic, rețelele sunt diferite, iar efectele distincte: una generează insight, cealaltă menține blocajul”.

Citește și: Talentul e supraestimat. Cum ajung oamenii să aibă succes

Există și situații clinice în care decuplarea apare prea des: anxietate, ADHD, burnout sau suprasolicitare cognitivă. „Aici, problema nu este decuplarea în sine, ci incapacitatea de a reveni la focus. Un sistem nervos echilibrat alternează natural între cele două moduri; un sistem suprasolicitat pierde ritmul. Acest pattern este vizibil și în dezvoltarea creierului adolescent: perioade intense de activare sunt urmate de momente de decuplare, tocmai pentru a permite reorganizarea rețelelor și consolidarea identității. Nu este haos este remodelare”, lămurește Gabriela Marc.

De altfel, această perspectivă este și una somatică: corpul ne arată când decuplarea este un spațiu de integrare și când este o formă de protecție. „Dacă apare împreună cu tensiune, agitație sau îngheț, nu vorbim despre flexibilitate cognitivă, ci despre supraviețuire”.

Atenția decuplată poate fi cultivată ca resursă, nu ca evitare. Și apare natural în: pauze scurte în care renunțăm la presiunea performanței, plimbări, ritm, activități repetitive, momente de „gândire permisivă”, fără efort. „Neuroplasticitatea are nevoie exact de aceste alternanțe: creierul nu se transformă în timpul efortului intens, ci în spațiile dintre eforturi. Integrarea are loc în pauze, nu în tensiune. În psihoterapie, tocmai aceste intervale când controlul se relaxează devin spații fertile pentru insight. Mulți clienți ajung la înțelegeri profunde nu în analiza intensă, ci în momentele în care mintea se reorientează intern, iar corpul se așază. Aceste descoperiri ne obligă să regândim mitul productivității continue”, mai spune ea.

„Creierul nu funcționează într-o linie dreaptă; funcționează în oscilații: focus, decuplare, revenire. Focusul ajută la execuție; decuplarea ajută la integrare și creativitate și împreună formează eficiența reală. Este dinamica naturală a unui creier matur: capacitatea de a comuta, nu de a rămâne blocat într-un singur mod. În medii complexe, capacitatea de a comuta între cele două este crucială. Atenția focalizată vede detaliile. Atenția orientată intern vede tiparele. Deciziile bune apar la intersecția dintre ele”, este de părere psuhologul.

Poate că mintea nu este făcută să fie ținută strâns între limitele unui singur mod de funcționare. „Este mai degrabă ca o respirație: se adună și se deschide, se concentrează și se eliberează. Când o forțăm să rămână doar într-o stare, îi răpim capacitatea naturală de a se reorganiza.”

În momentele în care atenția se decuplează, nu ne pierdem, ci ne întoarcem. Ne întoarcem către spațiul interior unde corpul își poate regla tensiunea, unde gândurile își pot lua distanța, unde înțelepciunea poate apărea fără grabă. Acolo, în acel mic interval dintre efort și renunțare, creierul devine plastic, viu, receptiv. „Acolo se organizează ceea ce nu a avut timp să se așeze în mijlocul sarcinilor, acolo se nasc conexiunile noi. Uneori, mintea are nevoie să se îndepărteze puțin ca după o furtună: nu ca să renunțe, ci ca să poată vedea țărmul mai limpede”.

Așadar, „claritatea nu apare în timpul furtunii, ci în momentele în care valurile se retrag și lasă în urmă urmele pe care nu le vedeam înainte. Mintea se luminează nu doar când o strângem în focus, ci și când îi dăm voie să se retragă în interiorul ei, să se liniștească, să respire. În acel loc tăcut, de după furtună, mintea descoperă ceea ce era invizibil în zgomotul efortului”, conchide Gabriela Marc.

Mindset

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
gandul.ro
image
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de judecătorul care a adus ”turul 2 înapoi”. Alexandru Vasile era propus pentru cercetare disciplinară după ce a anulat decizia CCR
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
"Cutremur" la FCSB! Ce le-a spus Siyabonga Ngezana jurnaliștilor, imediat după 4-3 cu Feyenoord
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Târgul de Crăciun unde o felie cu untură e 10 lei. Şoriciul, la fel de scump ca vita Angus
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cine este Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, și ce avere dețin
playtech.ro
image
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League! Oltenii pot merge mai departe și cu o înfrângere la Atena. Update
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum se transmite lepra și cum îți dai seama că ai intrat în contact cu boala. Este alertă epidemiologică după confirmarea unui caz la Cluj-Napoca
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Nimeni nu scapă. Toate informațiile vor fi transmise în timp real către autorități
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Munţii Apuseni (Roşia Montană) – Alesul aurului cu şaitrocul. Fotografie din perioada interbelică realizată de Bazil Roman (© iMAGO Romaniae)
Producția de aur a României Mari, în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Cea mai subestimată resursă a adolescenților: oferă protecție reală împotriva depresiei
Presiune social media asupra adolescentilor - telefon - adolescent - depresie FOTO Shutterstock
Dezvoltare personală
Cum să faci pace în familie de Sărbători
targ de Craciun, foto Shutterstock jpg
Mindset
Talentul e supraestimat. Cum ajung oamenii să aibă succes
stangaci arta pictura desen scriere mana stanga foto shutterstock
Mindset
De ce muzica ta preferată te poate face să te simți mai bătrân decât ești
Femeie casa muzica FOTO Shutterstock jpg
Mindset
Video Cum îți ajuți copilul să nu devină victima perfectă pentru bullying în școală. „Este efectul de șoc. Nu se așteaptă”
bullying copil scoala foto pixabay geralt jpg
Dezvoltare personală
Ce pierde un cuplu când apar copiii: E greu să-ți mai dorești viață sexuală cu un bărbat care nu te ajută deloc în casă
Parinti care se cearta - copil - divort FOTO Shutterstock
Dezvoltare personală

Știrile adevarul.ro

Ordin controversat semnat de Donald Trump. El cere guvernului să dea în judecată statele care încearcă să reglementeze inteligenţa artificială
Donald Trump FOTO Profimedia
SUA 06:11
China a testat primul zbor al celui mai mare „avion-dronă” din lume. Un portavion aerian fără pilot, capabil să lanseze roiuri de UAV-uri
mega drona chinezeasca Jiutian SS UAV/FOTO:X
China 06:03
Video Mărturia tulburătoare a unei paciente care a aflat că are cancer de la medicii veniți în sat pentru screening. „Întotdeauna spunem: nu am bani să merg la doctor!”
caravana screening cancer FABC foto FABC jpg
Sănătate 05:06
Adevăratele băuturi autentice ale românilor. Cum a ajuns poporul nostru frate cu vinul și țuica și ce soiuri tradiționale avea poporul nostru
vinuri pixabay jpg
Magazin 04:02
Cea mai subestimată resursă a adolescenților: oferă protecție reală împotriva depresiei
Presiune social media asupra adolescentilor - telefon - adolescent - depresie FOTO Shutterstock
Dezvoltare personală
Primul baschetbalist din NBA care a recunoscut că este gay, lovit de o boală cruntă: „Mai am de trăit câteva luni”
jason collins jpg
Sport
Trei pași importanți prin care putem scăpa de diabet. Ce este prediabetul și cum ne putem da seama că există un risc iminent pentru sănătate
Ce măsuri se impun când ai prediabet
Viață sănătoasă
Descoperire remarcabilă: Un tratament experimental oferă speranță pacienților cu leucemie
Laborator FOTO Pexels jpeg
Sănătate
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și acasă, pentru consolidarea relațiilor”
Elevi la școală Foto Freepik (2) jpg
Societate
Cum investești corect când totul se scumpește
Economii Foto Freepik com jpg
Economie
12 decembrie, ziua în care România a rupt relațiile cu SUA și a intrat oficial în război alături de Germania nazistă
Fotografii document: 1941 România intră în război jpeg
Istoria zilei