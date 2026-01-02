Quadrantidele deschid spectaculos cerul lui 2026: prima ploaie de stele a anului, în noaptea de 2 spre 3 ianuarie

Primul eveniment astronomic remarcabil al anului 2026 va avea loc în noaptea de 2 spre 3 ianuarie. Este vorba de Quadrantidele, una dintre cele mai spectaculoase ploi de stele căzătoare.

Anul începe cu Quadrantidele, un curent de meteori ce are radiantul în constelația Bootes, lângă Carul Mare. Maximul curentului se produce în ziua de 3 sau 4 ianuarie. Este unul din cei mai puternici curenți de meteori, producând, în timpul maximului între 100 şi 140 de meteori pe oră. Meteorii acestui curenți sunt strălucitori și foarte rapizi.

Quadrantidele, prima ploaie de meteori din an, se formează când Pământul traversează o dâră de praf și roci lăsată de cometa 2003 EH1 (sau asteroidul 1995 QM1), meteoriții (micile particule) intrând cu viteză mare în atmosfera noastră, arzând și creând dungi luminoase pe cer, vizibile cel mai bine pe 3-4 ianuarie 2026, cu un maxim de până la 140 meteori/oră, spre dimineață.

Pentru pasionații de astronomie și fotografie, Quadrantidele sunt cunoscute drept un fenomen spectaculos, dar dificil de surprins. Până acum, fotografierea stelelor căzătoare a presupus echipament profesional, setări complexe și multă experiență tehnică. Pentru majoritatea oamenilor, magia a rămas un moment de admirat, nu de capturat.

Quadrantidele se numără printre cele mai intense, dar și cele mai dificil de surprins ploi de meteori ale anului. Vârful lor de activitate este scurt și extrem de concentrat, iar observațiile reușite depind de un cer senin și întunecat, precum și de reacții rapide. Contrastele puternice, mișcările imprevizibile și durata de doar fracțiuni de secundă a fiecărui meteor au transformat acest fenomen într-o provocare majoră pentru fotografia de noapte, mult timp accesibilă doar camerelor profesionale.

Stelele căzătoare se văd cu ochiul liber şi nu este nevoie de instrumente astronomice pentru a le observa.

Cele mai importante ploi de stele căzătoare se produc în aprilie, august, noiembrie şi decembrie. Lunile februarie şi martie nu sunt foarte bune pentru observarea meteorilor, pentru că nu sunt curenţi bogaţi.

Pe 2 ianuarie 2026, Pământul se află la cea mai mică distanţă de Soare, adică la periheliu. Se va întâmpla la ora 15:51, când Tera va fi la „numai” 147.093.166 km depărtare de Soare.