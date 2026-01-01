search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Operațiune uluitoare a Ucrainei: a înscenat moartea unui comandant rus și a încasat recompensa de jumătate de milion de euro oferită de Moscova

Război în Ucraina
Publicat:

Kievul anunță că a dejucat un plan al serviciilor secrete rusești de asasinare a comandantului rus Denis Kapustin, cunoscut sub pseudonimul White Rex. Suma de 500.000 de dolari pusă pe capul său a fost încasată de Ucraina și folosită pentru consolidarea unităților de informații ucrainene.

Denis Kapustin este în viață FOTO: captura youtube
Denis Kapustin este în viață FOTO: captura youtube

Pe 27 decembrie, Corpul Voluntarilor Ruși (RDK) informase că Denis Kapustin, liderul său, a fost ucis în timpul unui atac cu drone rusești în sectorul Zaporijjie, în sudul Ucrainei.

Serviciile de informaţii militare ucrainene (GUR) au clarificat că această informație era falsă și a difuzat un videoclip în care șeful agenției, Kirilo Budanov, îl felicita pe Kapustin pentru „revenirea la viață”.

 „În primul rând, domnule Denis, felicitări pentru revenirea dumneavoastră la viață. Este întotdeauna o plăcere. Mă bucur că fondurile alocate pentru asasinarea dumneavoastră au fost folosite pentru a ajuta lupta noastră. Îmi doresc tuturor, și dumneavoastră personal, succes”, a transmis Kirilo Budanov.

La rândul său, Denis Kapustin și-a exprimat disponibilitatea de a „se întoarce în zona de operațiuni” și de a continua să comande unitatea sa.

Potrivit unui responsabil anonim al GUR, simularea morții lui Kapustin a permis identificarea membrilor serviciilor speciale ruse care intenționau să-l asasineze și primirea sumei de 500.000 de euro, alocată de Rusia pentru această crimă.

„Am primit, de asemenea, suma de bani alocată de serviciile speciale ruse pentru a comite această crimă, şi anume 500.000 de euro”, a afirmat un responsabil anonim al GUR în acest videoclip.

Denis Kapustin este o figură cunoscută în cercurile extremei drepte din Rusia și a fost acuzat anterior de promovarea ideilor neonaziste.

Folosind diverse pseudonime, precum Nikitin sau White Rex, acesta s-a stabilit în Ucraina înainte de invazia rusă din februarie 2022, unde a organizat competiții MMA. 

După ce a luat armele pentru a lupta de partea Kievului, Kapustin a atras atenția în primăvara anului 2023, când unitatea sa a efectuat incursiuni în Rusia, traversând frontiera din Ucraina.

Aceasta nu este prima operațiune de acest tip desfășurată de serviciile ucrainene.

La sfârșitul lunii mai 2018, GUR a orchestrat moartea falsă a jurnalistului rus Arkadi Babtcenko, opozant al Kremlinului, pentru a preveni o tentativă de asasinat. Atunci, simularea uciderii jurnalistului a durat 24 de ore și a generat critici în presa internațională.

image
image
