Fotografia care arată primele flăcări ale incendiului din Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit

O fotografie realizată în noaptea de Revelion în barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana surprinde momentul izbucnirii incendiului soldat cu peste 40 de morți și 115 răniți. Imaginea a fost transmisă postului francez BFMTV și arată primele flăcări apărând la nivelul spumei poliuretanice aplicate pe tavanul localului.

În fotografie pot fi observați clienți ai barului care ridică sticle de șampanie, pe care sunt fixate lumânări de tip artificii, aprinse. În fundal apare și o femeie așezată pe umerii unui bărbat, imagine surprinsă și într-o altă fotografie publicată de BFMTV.

Fotografia a fost realizată de o supraviețuitoare cu puțin timp înainte de izbucnirea incendiului și transmisă ulterior postului francez. În imagine se poate vedea cum lumânările de tip artificii, aprinse și fixate pe sticlele ridicate deasupra capetelor, ajung foarte aproape de tavanul acoperit cu material inflamabil.

Autoritățile elvețiene nu s-au pronunțat, deocamdată, asupra cauzelor exacte ale incendiului. Mai mulți martori ai tragediei au declarat însă că au văzut lumânări de tip artificii fixate pe sticle, fluturate de o persoană aflată pe umerii altei persoane, unii susținând că ar fi fost vorba despre angajați ai barului. Potrivit acestora, lumânările ar fi putut declanșa incendiul prin atingerea tavanului.