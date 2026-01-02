Cod portocaliu de vânt în zona montană din județul Cluj. Rafale de până la 140 kilometri pe oră

Meteorologii au emis, vineri, un cod portocaliu de vânt pentru zona montană din județul Cluj, unde rafalele pot atinge viteze de până la 140 de kilometri pe oră.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), avertizarea este valabilă vineri, până la ora 10.00, și vizează zona de munte situată la altitudini de peste 1.800 de metri.

„Se vor semnala intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 120–140 km/h”, a transmis ANM.