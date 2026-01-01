search
„Și-au pierdut ambele fetițe, de 16 și 18 ani". Mărturia cutremurătoare a unei românce din Elveția, după incendiul din Crans-Montana

Publicat:

„Sunt oameni care își plâng copiii și oameni care încă îi caută.” Așa descrie Ana Maria, o româncă stabilită de ani buni în Elveția, atmosfera din Crans-Montana după incendiul devastator din barul Le Constellation, tragedie în care peste 40 de persoane și-au pierdut viața în noaptea de Revelion.

barul Le Constellation FOTO: captură x
barul Le Constellation FOTO: captură x

Ana Maria vorbește despre o atmosferă „foarte apăsătoare”, greu de descris în cuvinte.

„Imaginați-vă că sunt oameni care își plâng copiii, oameni care nu-și găsesc copiii și îi caută. Am prieteni care aveau copiii acolo, cunoștințe care și-au pierdut ambele fetițe. Aveau 16 și 18 ani. N-am cuvinte să vă spun ce se întâmplă aici”, a declarat femeia, profund marcată de cele întâmplate, potrivit stirileprotv.

Ana Maria spune că barul Le Constellation era extrem de cunoscut în zonă și frecventat în special de adolescenți. „Mergeam frecvent acolo cu băiețelul meu de 16 ani și cu fetița mea. Constellation este un loc foarte cunoscut. Este singurul bar care este frecventat de adolescenți, a mai povestit românca.

Incendiul a izbucnit în timpul petrecerii de Anul Nou, când localul era arhiplin.

Potrivit autorităților elvețiene, peste 40 de persoane au murit şi 115 au fost rănite în incendiul izbucnit într-un bar din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou. 

Din acest motiv, identificarea victimelor este extrem de dificilă și ar putea dura o perioadă îndelungată.

„Din păcate, identificarea corpurilor, inclusiv a celor răniți, poate dura ceva timp. Avem încredere totală în echipele care se ocupă de acest proces”, a declarat Mathias Reynard, șeful guvernului regional al cantonului Valais. Oficialul a confirmat că familiile victimelor trăiesc momente de așteptare chinuitoare.

Zona din jurul barului a fost complet izolată pentru anchetă și identificarea victimelor. Președintele Elveției, Guy Parmelin, a vizitat locul tragediei și a descris incendiul drept „una dintre cele mai mari tragedii din istoria țării”.

„Suntem devastați. Vor exista anchete pentru a afla cum s-a putut produce această tragedie. Le datorăm victimelor să aflăm cauzele”, a declarat șeful statului elvețian.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată cauza incendiului. 

Europa

