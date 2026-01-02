search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
Elicopterele rusești au devenit „ținte ușoare” pentru dronele navale ucrainene, spune un comandant

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia încearcă să evite o confruntare între elicopterele sale și dronele navale ucrainene, după ce acestea din urmă au fost echipate cu rachete sol-aer, a declarat recent un comandant ucrainean, citat de Business Insider.

Magura V7 foto captură x
Magura V7 foto captură x

Informația a fost dezvăluită de comandantul unității forțelor speciale „Grupul 13”, aparținând agenției de informații informații militare GUR, care e dotată cu drone navale. Ofițerul cu indicativul „Treisprezece” a declarat că elicopterele rusești „au reprezentat inițial o amenințare critică și ne-au îngreunat munca”.

Între timp, dronele navale ucrainene au fost îmbunătățite tocmai pentru a combate acest tip de amenințare. 

După ce Ucraina a înarmat dronele cu rachete, „inamicul a încetat cu totul să mai folosească elicoptere împotriva noastră, realizând că acestea deveniseră ținte ușoare pentru rachetele noastre”, a spus Treisprezece la o prezentare GUR referitoare la dronele navale ale Ucrainei, care a avut loc în decembrie, comentariile sale fiind preluate de publicația ucraineană Pravda.

Comandantul nu a specificat când a observat această evoluție, dar actualizarea sa indică un rol din ce în ce mai important al dronelor navale rezultate în urma eforturilor de pionerat ale Ucrainei. Cu ajutorul acestor drone, Ucraina a au obținut victorii spectaculoase împotriva navelor de război rusești, silind Rusia să își mute vasele de război cât mai departe de Ucraina și să își intensifice patrulele aeriene de luptă. Iar acum, ucrainenii merg mai departe: din câte se pare, noile drone navale înarmate cu rachete înregistrează succese și în alungarea patrulelor aeriene.

Ucraina a revendicat prima distrugere a unui elicopter rusesc cu o dronă navală în decembrie anul trecut, catalogând reușita o premieră la nivel mondial - atacul a avut loc cu ajutorul unei drone navale Magura V5, iar în urma operațiunii a fost distrus un elicopter rusesc Mi-8. Ucraina a revendicat de atunci și alte lovituri asupra unor elicoptere cu dronele sale navale.

Controlul cerului a devenit dificil

Utilitatea elicopterelor a cuoscut o evoluție pe parcursul războiului. Elicopterele de atac Ka-52 ale Rusiei au învins blindajul ucrainean, dar Rusia a suferit și pierderi în apărarea aeriană, a cărei proliferare a făcut extrem de dificilă pentru ambele părți preluarea controlului asupra cerului .

Elicopterele rusești, la fel ca cele ale Ucrainei, au fost în general vulnerabile la interceptori și drone, atât drone de tip FPV, cât și acum drone navale. Acestea sunt utilizate acum cu mai multă precauție, dar sunt încă folosite pentru transportul trupelor, sprijin logistic, evacuări, sprijin armat, misiuni de asalt aerian și vânătoare de drone .

Ucraina, de pildă, are noi unități de elicoptere dedicate doborârii dronelor rusești. Este de remarcat, însă, că acestea au drept țintă mai degrabă drone de atac kamikaze cu rază lungă de acțiune de tip Shahed, pe care Rusia le folosește pentru a ataca orașele, și nu drone de atac din prima linie.

Capacitatea dronelor navale de a doborî elicoptere reflectă cât de rapid au evoluat acestea pentru a ajunge să poată lua în vizor o gamă mai largă de ținte. La începutul războiului, dronele au fost folosite în principal ca mijloace de atac încărcate cu explozibili, lovind nave de război rusești și alte nave.

Laolaltă cu dronele aeriene, acestea au ajutat Ucraina să contracareze puterea navală a Rusiei, în ciuda faptului că Ucraina nu dispune de o marină, inclusiv prin silirea unei mari părți a flotei ruse din Marea Neagră să se retragă în porturi mai îndepărtate de Ucraina. Flota care avea cartieru lîn Sevastopol, este acum este poziționată în principal în portul Novorossisk.

De-a lungul timpului, Ucraina a extins capacitățile dronelor prin adăugarea de lansatoare de rachete și rachete, mitraliere și chiar drone ce pot fi lansate de pe nave. Au urmat noi variante și misiuni, inclusiv drone care au doborât avioane de vânătoare rusești, precum și modele proiectate special pentru a lovi obiective rusești pe râuri.

Ucraina își produce propriile drone navașe, din care fac parte acum celebrele Magura și Sea Baby. Rusia a început la rândul său să producă drone navale, în tomp ce Occidentul acordă o atenție din ce în ce mai mare impactului pe care aceste mijloace îl pot avea în război.

