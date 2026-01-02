Consumul apei de la robinet, interzis în mai multe localități din Prahova. Care este motivul

Furnizorul de apă Hidro Prahova anunță interdicții privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în mai multe localități din județul Prahova, după ce analizele de laborator au indicat depășiri ale unor parametri chimici.

În localitatea Mănești a fost instituită interdicția totală de consum al apei, după ce probele analizate au relevat concentrații ridicate de arsen. Măsura a fost dispusă de Direcția de Sănătate Publică Prahova, iar apa nu poate fi utilizată pentru băut sau gătit până la remedierea completă a situației. Reprezentanții Hidro Prahova avertizează că arsenul nu poate fi eliminat prin fierberea apei.

Restricții sunt impuse și în comuna Albești-Paleologu, unde analizele efectuate în rețeaua de distribuție pentru sursele Albești și Cioceni au indicat depășiri ale parametrilor Amoniu (NH4+) și Fier (Fe). Potrivit companiei de apă, aceste depășiri sunt de natură telurică, fiind legate de compoziția naturală a solului și a apei subterane, și nu sunt rezultatul unei poluări accidentale recente. În acest caz, apa poate prezenta o colorare brun-roșiatică, fără a implica un risc major pentru sănătate. Hidro Prahova a dispus măsuri de remediere și monitorizare suplimentară, conform indicațiilor DSP Prahova.

De asemenea, în comuna Balta Doamnei, în zona Cişmea Peco din satul Lacul Turcului, au fost constatate cantități crescute de nitriți în apă. A fost instituită interdicția utilizării apei pentru băut, gătit, prepararea formulelor de lapte pentru bebeluși și a ceaiurilor, măsura aplicându-se în special copiilor sub 3 ani, femeilor care alăptează și vârstnicilor. Apa poate fi folosită pentru spălare și alte activități care nu presupun contactul cu alimentele.

În sprijinul consumatorilor afectați, Hidro Prahova va asigura distribuirea de apă potabilă pentru băut și gătit, prin amplasarea de containere în zonele afectate.