search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Un an de luptă pentru o inimă”. Mesajul puternic al unui cardiolog care a salvat un pacient cu infarct chiar la trecerea în 2026

0
0
Publicat:

Medicul cardiolog Ștefan Busnatu a prezentat, în prima zi a lui 2026, experiența sa la trecerea dintre ani: trei ore de luptă pentru a salva viața unui pacient care a suferit un infarct. „Adevărul dur? Mi-a luat «un an» să repar niște artere distruse de fumat”.

Consumul de tutun crește enorm risculde boli cardiovasculare FOTO: PixabayNobelPrime
Consumul de tutun crește enorm risculde boli cardiovasculare FOTO: PixabayNobelPrime

Dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog, prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și membru al secțiunii de prevenție secundară și recuperare din cadrul Asociației Europene de Cardiologie Preventivă, a dezvăluit, într-o postare pe contul său de pe o rețea de socializare, că a trecut în 2026 alături de un pacient care a suferit un infarct și căruia i-a salvat viața.

„STOP FUMAT. Nu „mai puțin”. Nu „după sărbători”. Doar Stop”

Ora 00:00-anul 2026 m-a prins în sala de angiografie, de gardă, cu un infarct pe masă.

După 3 ore de luptă, am reușit să desfundăm un vas critic. Un om trăiește. Și da, i-am spus pacientului, cu un zâmbet obosit sub mască: «Am început cu dumneavoastră în 2025 și am terminat în 2026. Am muncit un an la inima dumneavoastră»”, a dezvăluit medicul.

Cardiologul a mai menționat că pacientul căruia i-a salvat viața a ajuns în acel punct din cauza fumatului. „Adevărul dur? Mi-a luat „un an” să repar niște artere distruse de fumat. Și tot fumatul l-a adus aici”, a precizat dr. Busnatu.

În finalul mesajului, medicul a lăsat un sfat pentru fumători: „Ce pot să vă zic pentru 2026, ca medic cardiolog: STOP FUMAT. Nu „mai puțin”. Nu „după sărbători”. Doar Stop. Fumatul nu negociază. Nu iartă. Și nu ține cont de artificii, urări sau planuri de viitor. Dacă fumezi, fă-ți cel mai important cadou posibil: o inimă care să mai apuce multe revelioane. La mulți ani cu viață. La mulți ani cu inimă. Din grijă pentru inima ta!”, a mai scris dr. Ștefan Busnatu.

Aproape 30.000 decese, în România, atribuibile fumatului

Cifrele privind consumul de tutun în România indică faptul că 18,7% din populația de peste 15 ani fumează zilnic. Conform datelor menționate într-un raport al Campaniei naționale „România respiră curat” de pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Olt, 29.482 de decese pot fi atribuite consumului de tutun în România. Dintre acestea, aproape 13.000 (12.990) s-au produs prin boli cardiovasculare determinate de fumat, 11.734 au fost cauzate de cancere, iar 2.690 au fost cauzate de afecțiuni respiratorii cronice care au avut ca principal factor determinant fumatul.

În România, 1 din 3 bărbați fumează zilnic, cifra fiind peste media UE (care este 22,3%). În cazul femeilor cifrele arată invers, media UE fiind de 14,8%, pe când în România doar 7,5% dintre femei fumează.

Efectul nociv al fumatului se constată atât la fumătorii activi, cât și la fumătorii pasivi.

Citește și: Încă o țară decide să interzică fumatul pentru generațiile tinere. Ce prevede legea

Pe glob, peste 8,7 milioane de oameni mor anual din cauza consumului produselor din tutun. Majoritatea acestor decese (7,4 milioane) sunt atribuite consumului direct de tutun, în timp ce restul de peste 1,3 milioane decese sunt atribuite expunerii la fumatul pasiv. Tutunul a rămas un important factor de risc responsabil de povara cancerului la nivelul UE, cauzând peste un sfert din decesele provocate de această boală”, se arată în documentul citat.

Europa ocupă locul al doilea între regiunile OMS în ceea ce privește prevalența consumului de tutun. 25,3% dintre adulții europeni și 10,8% dintre adolescenți fumează, România, cu 18,7% din populație consumatoare de tutun, situându-se pe locul 15 între țările OECD, ușor peste media UE 27 (de 18,4%).

La nivel global, arată specialiștii în sănătate publică, tutunul este responsabil de 20% dintre decesele prin cancer și de 70% dintre decesele prin cancer pulmonar.

Țigările electronice sunt utilizate în România cu o frecvență regulată mai scăzută decât media europeană. „Proporția adulților care utilizează regulat produse de vapat în România este de 1,7% (0,3% utilizatori zilnici și 1,4% utilizatori ocazionali), comparativ cu media UE de aproximativ 2,1%. În rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, prevalența utilizării regulate a țigărilor electronice (1,7%) este sub media UE de 2,7%”, arată datele prezentate în cadrul campaniei „România respiră curat”. Când vorbim în schimb de tutunul convențional, cifrele indică un consum în rândul populației de 15 ani și peste de 26,81%, cei mai mulți fiind fumători zilnici. 19,9% dintre persoanele din mediul urban fumează zilnic, cu 2,7 puncte procentuale mai mult decât în mediul rural (17,21%).

Consum de tutun peste media UE în rândul adolescenților

Sunt date deosebit de îngrijorătoare în ceea ce-i privește pe tinerii din țara noastră, consumul în rândul acestora fiind peste media UE. Diferit este și comportamentul fetelor, care în România sunt mai numeroase, când vorbim de consumul de tutun, decât băieții. „Prevalența fumatului în rândul adolescenților de 15 ani din România, de 23% în anul 2022, deși s-a menținut la un nivel aproape constant în perioada 2014 – 2022, este semnificativ mai mare decât media țărilor UE, de 17%. Istoric, în țările UE, băieții au raportat niveluri mai ridicate de consum al produselor din tutun față de fete. Cele mai recente sondaje despre comportamentele de risc ale adolescenților arată însă că diferențele de gen se reduc în multe țări și regiuni. În România se înregistrează o inversare în ceea ce privește genul, prevalența fumatului și consumului de țigări electronice fiind mai mare în rândul fetelor”, mai menționează sursa citată.

Citește și: Țigara, prezentă în viața copiilor încă din școala primară. 1 din 4 adolescenți fumează la 14 ani

Studiul Health Behaviour in School-age Children 2021/2022 (HBSC 2021/2022) a indicat, în ceea ce privește consumul de substanțe în rândul copiilor și adolescenților cu vârste de 11, 13 și 15 ani în țările UE și în alte câteva țări, că 13% dintre băieți și fete au raportat că au fumat țigări în timpul vieții lor și 8% în ultimele 30 de zile. Prevalența consumului atât pe parcursul vieții, cât și în ultimele 30 de zile a crescut semnificativ odată cu vârsta pentru băieți și fete în aproape toate țările și regiunile.

Mai mult de unul din șase adolescenți (18%) au raportat că au folosit o țigară electronică cel puțin o dată în viață, iar 10% au făcut acest lucru în ultimele 30 de zile.

România înregistrează valori superioare mediei țărilor HBSC, cu diferențe mai accentuate la vârstele mai mari (la 13 ani și la 15 ani) și în rândul fetelor.

Țigările electronice sunt populare printre adolescenții români, 28% dintre fete și 23% dintre băieți declarând că au utilizat astfel de dispozitive în ultimele 30 de zile.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
mediafax.ro
image
Dinamo, primul transfer în 2026! Fundașul stânga adus de Kopic: nu e Andres Dumitrescu, nici Vătăjelu! Exclusiv
fanatik.ro
image
Tragedia de la Crans-Montana: Elveția în stare de șoc, 5 zile de doliu național. Asemănări cu tragedia de la Colectiv
libertatea.ro
image
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Val de scumpiri în noul an. Cu cât au crescut impozitele şi preţul carburanţilor
observatornews.ro
image
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
cancan.ro
image
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
prosport.ro
image
Când se fac nunţi în 2026: calendarul zilelor permise de Biserică UTILE
playtech.ro
image
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: campioana îl vrea pe Radu Drăgușin și românul a spus “DA”!
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
HALUCINANT, se schimbă formula de calcul la pensii, ministrul MUNCII dă detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Pensii ianuarie 2026. Românii primesc banii mai târziu de la CNPP
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Prăjitura magică pe care e bine să o ai pe masă de Sfântul Vasile. Ce e bine să faci pe 1 ianuarie

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate