Calendarul vacanțelor școlare din 2026 - datele importante de reținut

Doar câteva zile au mai rămas din vacanța de iarnă a elevilor. Aceștia se vor bucura însă în curând de alte zile libere. Între 9 februarie și 1 martie, vor intra pentru o săptămână în așa-numita vacanță de schi. Va urma apoi vacanța de Paște, în aprilie. Și, după încă două luni de școală, vacanța mare, care anul acesta va debuta pe 20 iunie.

Vacanța de schi în funcție de județ

Pentru vacanța ,,de schi" inspectoratele au putut alege orice săptămână din perioada 9 februarie - 1 martie.

Primii care se vor bucura de o săptămână liberă sunt elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș, în perioada 9-15 februarie 2026. Pentru că este vorba despre un număr mic de județe, asta înseamnă și că pârtiile vor fi mai puțin aglomerate.

Urmează apoi perioada de vacanță pentru elevii din județele Ilfov, Bihor, Sălaj, Cluj, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila, Vaslui, dar și cei din București, între 16 și 22 februarie.

Ultimii care vor lua această vacanță sunt cei din județele Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj, între 23 februarie și 1 martie.

Când este vacanța de Paște

Vacanța de Paște va începe anul acesta pe 4 aprilie și va dura până pe 14. Paștele ortodox pică pe 12 aprilie, iar cel catolic cu o săptămână mai înainte, pe 5 aprilie.

Până la vacanța de vară, elevii vor mai avea liber în următoarele zile:

Pe 1 mai, care pică într-o zi de vineri

Pe 1 iunie, care pică lunea

Pe 5 iunie, de Ziua Învățătorului, care vine pică vinerea

Vacanța de vară începe pe 20 iunie

Vacanța de vară va începe și în acest an școlar la final de iunie și va dura mai puțin ca anul trecut: până pe 6 septembrie.

Mai devreme vor termina școala elevii care au examene importante:

Elevii de clasa a XII-a - 5 iunie

Elevii de clasa a VIII-a - 12 iunie

Când sunt examenele naționale în 2026

Evaluarea Națională va începe pe 22 iunie și va avea următorul calendar:

22 iunie - proba de Limba și Literatura Română

24 iunie - proba de Matematică

26 iunie - proba de Limba și Literatura Maternă (acolo unde este cazul)

1 iulie - afișarea rezultatelor

2-3 iulie - depunerea contestațiilor

8 iulie - afișarea rezultatelor finale

Examenul de Bacalaureat va începe mai întâi cu probele de evaluare a competențelor, care sunt programate între 8 și 17 iunie. Probele scrise vor începe pe 29 iunie și vor avea următoarea structură: