Trucuri pentru sărbători memorabile, fără stres și cu mai mult sens. Psihoterapeut: „Ritualurile dau profunzime momentelor"

Publicat:

În luna decembrie, listele de cadouri, mesele în familie și obligațiile sociale se adună rapid și pot cauza experiențe mai puțin plăcute, dacă nu știm să le gestionăm. Pentru mulți dintre noi, sentimentul acela de conectare cu cei dragi poate rămâne doar o intenție. Casper ter Kuile, specialist în realizarea ritualurilor, spune, citat de The New York Times, că soluția nu constă în a face mai multe lucruri, ci în a le oferi semnificație.

craciun
Sursă foto: Shutterstock

El explică diferența dintre un obicei și un ritual: un obicei rezolvă o problemă, un ritual îi adaugă sens. De exemplu, obiceiul de ne da cu cremă pe față dimineața este util, dar dacă folosim acest moment pentru a ne aminti ce contează în viață, și de ce facem acest lucru, devine, de fapt  un ritual.

Ritualurile ca ancore emoționale în luna decembrie

Ritualurile fac vizibile sentimente mai puțin vizibile, cum sunt, de pildă, recunoștința sau uimirea. Acestea spun o poveste, marchează momente importante din viață și întrerup monotonia zilnică. Cercetările arată că activități precum mesele în familie sau cântatul împreună reduc stresul și întăresc legăturile sociale, în special în rândul tinerilor adulți.

Ritualurile nu elimină stresul, dar îl fac gestionabil. Transformă activități cotidiene în momente care dau sens, reduc tensiunea și permit oamenilor să fie prezenți unul pentru celălalt. În pragul Sărbătorilor, acest lucru poate fi diferența dintre tensiune și apropiere reală.

„Ritualurile sunt protectoare pentru sănătatea mintală și reziliență pentru că dau structură într-o perioadă care, paradoxal, devine haotică. Luna decembrie adună ce nu a încăput în restul anului. Oameni care trag tare să termine tot, care se supraresponsabilizează, care se luptă cu lista de cadouri, cu meniul, cu presiunea socială. Ritualurile funcționează ca pauze de reglare; sunt momente în care corpul simte că nu trebuie să fie în alertă continuă”, declară  pentru „Adevărul” Loredana Grigore, psihoterapeut sistemic centrat pe emoții.

Ea crede că luna decembrie aduce presiune și multe comparații, iar în această agitație devine greu să înțelegi ce îți este cu adevărat important, de ce ai nevoie. „Ritualurile pot opri ritmul alert și pot crea un spațiu în care lucrurile se așază. Ceea ce facem în mod repetat ne influențează. Un ritual este mai mult decât un gest frumos, este o alegere care spune ceva despre tine. Dacă îți protejezi un moment de liniște, începi să vezi că prețuiești spațiul și echilibrul. Dacă îți acorzi timp pentru un gest de recunoștință, valoarea pe care o întărești este aprecierea. Dacă repeți un gest de grijă față de cineva drag, îți consolidezi identitatea de persoană care construiește legături”, adaugă specialista.

Conform spuselor sale, ritualurile scot la suprafață priorități pe care poate nu le-ai pus niciodată în cuvinte, dar le-ai simțit. Ce alegi să păstrezi devine valoare. Ce alegi să repeți începe, treptat, să îți modeleze identitatea.

La rândul său, psihoterapeutul somatic Roxana Serghe spune că: „Dacă obiceiurile ne ajută să fim eficienți și să avem predictibilitate, ritualurile dau profunzime momentelor și contribuie la reglarea emoțională. Ele reduc anxietatea, creează siguranță internă și oferă ancore emoționale în perioade de incertitudine. În plus, cresc capacitatea de coping și reziliența, activând sistemul nervos parasimpatic, responsabil pentru starea de calm”, explică, pentru „Adevărul”.

În opinia sa, ritualurile colective (în familie, între prieteni sau în comunitate, transmit un mesaj puternic: „Aici e locul tău. Ești parte din noi.” Prin repetarea lor, spune ea, oamenii creează experiențe comune și o cultură familială, chiar și în familiile dezorganizate, care pot deveni mai unite în jurul unui ritual anual simplu.

„Crăciunul, cea mai iubită sărbătoare a anului, include o serie de obiceiuri bine cunoscute: împodobirea bradului, pregătirea mesei, cumpărarea cadourilor, vizitele la familie, aprinderea luminițelor, colindatul sau scrierea felicitărilor. Acestea pot deveni ritualuri autentice prin câteva elemente simple: adăugarea unei intenții („Ce vreau să simt sau să transmit în timp ce fac asta?”); încetinirea ritmului și prezență conștientă; introducerea unui simbol personal (un ornament cu semnificație); invitarea cuiva pentru a transforma momentul într-o experiență comună. Astfel, activitățile mărunte capătă greutate emoțională: împodobirea bradului devine un ritual de reflecție dacă fiecare ornament este însoțit de o dorință sau mulțumire; scrierea unei urări poate fi un ritual de conectare dacă ne gândim conștient la persoana respectivă; aprinderea lumânărilor se poate transforma într-un ritual de calmare, dacă îi atribuim această intenție și ne conectăm la flacără, lumină și miros”, completează Roxana Serghe.

Recunoștința activează circuite neuronale asociate cu starea de bine. conform spuselor sale,  creierul nostru tinde să se concentreze asupra lucrurilor negative, de aceea avem nevoie să ne reamintim în mod conștient ceea ce merge bine.

„Reflecția, la rândul ei, ne ajută să integrăm experiențele anului și să ne clarificăm poveștile interioare. Ritualurile de Crăciun sunt un context ideal pentru astfel de practici: jurnalul de reflecție, listele de recunoștință, intențiile pentru noul an sau momentele de tăcere și introspecție. Ele scot în evidență ce este important pentru fiecare, ce alegem să repetăm și ce cultivăm în familie sau individual. În acest fel, ritualurile funcționează ca mici oglinzi ale identității: „Dacă fac asta în fiecare an, e pentru că reprezintă ceva pentru mine.” Implicarea copiilor și adolescenților în ritualuri are un impact puternic asupra dezvoltării lor emoționale”, continuă psihoterapeutul.

Pentru cei mici, ritualurile oferă predictibilitate, apartenență, sentimentul de „magie” și oportunități de a învăța recunoștința și empatia. „Pentru adolescenți, ritualurile creează punți cu adulții, oferă continuitate într-o perioadă de schimbări intense și întăresc identitatea familială”.

De altfel, potrivit declarațiilor sale, ritualurile pot fi și individuale, iar aceasta le face adesea și mai autentice. O plimbare într-un loc drag în fiecare an, gătirea unui preparat preferat, o scrisoare către sinele viitor, o rutină de îngrijire sau un moment de contemplare cu lumânări și muzică pot transforma Crăciunul într-un timp cu adevărat personal și semnificativ.

„Pentru a crea ritualuri autentice, merită să ne întrebăm: „Ce vreau să simt de Crăciun?”, „Ce simbol al acestui sezon rezonează cu mine?”, „Ce îmi lipsește și pot crea printr-un ritual?” Apoi, alegerea unei activități mici și repetarea ei cu intenție poate duce la apariția unei tradiții personale. Când ritualurile devin stresante Ca orice lucru făcut din obligație, și ritualurile își pot pierde sensul dacă devin prea elaborate, transformate într-o performanță sau dacă sunt îndeplinite doar „pentru că trebuie”. Pentru a evita acest lucru, este recomandat să păstrăm ritualurile simple, să onorăm intenția lor, nu perfecțiunea, și să renunțăm la ceea ce nu mai este relevant”, adaugă Roxana Serghe. 

Efectele pozitive ale ritualurilor sunt ușor de observat, susține specialista: mai mult calm, coerență emoțională, sentiment de apartenență, nivel redus de stres, mai mult sens în activitățile zilnice și o relație mai blândă cu propria viață.

„Cercetările realizate de Michael Norton și Francesca Gino (Harvard) arată că ritualurile reduc durerea emoțională, cresc controlul perceput, reduc anxietatea și sporesc reziliența. În psihologia pozitivă, ritualurile de recunoștință sunt asociate cu niveluri mai mari de fericire, iar ritualurile colective cu o coeziune socială mai puternică”.

De altfel, schimbările pozitive sunt vizibile în viața multor oameni:  „O femeie divorțată care scrie anual o scrisoare către sine a câștigat mai multă claritate emoțională și auto-compasiune;  o familie cu copii mici, prin ritualul „5 minute de recunoștință lângă brad”, a observat mai puține conflicte și mai multă cooperare; un bărbat singur care face o plimbare în parc cu un termos de ceai în Ajun se simte mai puțin singur și mai conectat cu sine; o mamă epuizată care a ales un ornament pentru fiecare lecție a anului a recâștigat sens și organizare internă”, completează Roxana Serghe.

Recomandările Loredanei Grigore, psihoterapeut sistemic centrat pe emoții

Mini-practică de introspecție:

Înainte de orice listă sau obligație, fă-ți puțin loc pentru tine. Ia-ți agenda, un pix și găsește un spațiu liniștit. Inspiră pe patru timpi, expiră pe șase și repetă de trei ori. Întreabă-te, fără presiune: Ce îmi ofer eu anul acesta?, Ce am nevoie să protejez?, La ce pot renunța, ca să-mi fie mai ușor? Notează răspunsurile exact așa cum vin.

Alege apoi un singur gest mic, un ritual care să încapă în viața ta fără să o încarce. Poate fi un altfel de început, în acord cu nevoile tale.

