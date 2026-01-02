search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cât ar fi valorat cei mai mari fotbaliști români, dacă ar fi jucat în prezent. Cifre impresionante avansate de Inteligența Artificială

0
0
Publicat:

Fotbalul românesc nu a mai dat un jucător mare de la Chivu și Mutu, considerați ultimele două superstaruri ale țării. De la retragerea celor doi, fotbalul nostru nu a mai scos capul în lume multă vreme, până la apariția recentă a lui Radu Drăgușin și Andrei Rațiu. Însă cei mai valoroși jucători români la ora actuală mai au de urcat un munte până să se ridice la nivelul predecesorilor lor.

Balaci, Dobrin și Hagi, marii fotbaliști ai României. Foto Adevarul/Wikimedia/Facebook
Balaci, Dobrin și Hagi, marii fotbaliști ai României. Foto Adevarul/Wikimedia/Facebook

Așa cum o întâlnire cu Brazilia în semifinalele World Cup 1994 face parte din categoria ”ce-ar fi fost dacă”, s-a născut și ideea de a aduce în actualitate marii jucători ai României. Așadar, ”ce-ar fi fost dacă” Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și alți fotbaliști exponențiali ai țării ar fi jucat în prezent? Ce valoare de piață ar fi avut și ce sume de transfer s-ar fi plătit pentru ei? Inteligența Artificială a dat răspunsul, iar cifrele sunt de-a dreptul amețitoare.

Gică Hagi, 

În topul valorilor ipotetice avansate de AI se află Gheorghe Hagi, care ar fi valorat între 90 și 110 milioane de euro dacă ar fi evoluat în zilele noastre. Playmaker total, lider de echipă, autorul unor goluri și pase geniale, cu bonus major pentru creativitate și influență, Gică Hagi este comparat cu Kevin De Bruyne și Luka Modrić în perioadele lor de glorie.

Pe poziția secundă, AI îl vede pe Nicolae Dobrin, un geniu pur, talent rar, care dacă ar fi disciplinat și protejat ”modern”, la nivelul actual al cerințelor fotbalului, ar fi un superstar internațional. Valoarea sa în prezent: 85-95 milioane de euro. Pe locul 3, Inteligența Artificială l-a plasat pe Adrian Mutu, cotat la 65 - 80 milioane €, văzut ca un atacant complet, tehnic, decisiv, cu instinct de ”killer”, comparat din fotbalul actual cu Antoine Griezmann sau Lautaro Martínez.

În aceeași zonă cu Mutu se situează alți doi jucători legendari ai României: Ilie Balaci, care ar fi valorat 60-70 de milioane de euro dacă ar fi jucat în prezent, și Gică Popescu, evaluat la 65 de milioane de euro. Primul este văzut drept un motor ofensiv, cu pase decisive și inteligență nativă, care în fotbalul modern ar fi superstar, în timp ce al doilea este caracterizat drept un lider ale cărui specialități sunt siguranța și ieșirile excelente cu mingea din defensivă.

România all-time, valori ipotetice în prezent (sistem 4-3-3)

Portar

Helmuth Duckadam

💰 30 mil €

- Portar de meci mare, mentalitate uriașă

Fundași

Dan Petrescu

💰 40 mil €

- Fundaș complet, disciplinat, modern, foarte potrivit pressingului actual

Miodrag Belodedici

💰 55 mil €

- Elegant, calm, ieșire curată cu mingea, profil extrem de căutat azi

Gică Popescu (c)

💰 65 mil €

Lider absolut, forță, inteligență, ar fi fundaș central al unei echipe top din Champions League

Cristi Chivu

💰 50 mil €

Versatil, tehnic, tactician, ideal pentru construcție din spate

Mijlocași

Cornel Dinu

💰 45 - 50 mil €

Creier defensiv, poziționare excelentă

Ilie Balaci

💰 60 - 70 mil €

Motor ofensiv, pase decisive, inteligență

Gheorghe Hagi

💰 100 - 110 mil €

Lider total, creativitate, execuții unice

Atacanți

Ilie Dumitrescu

💰 45 mil €

Extremă de impact, decisiv la turnee, periculos în spații largi

Adrian Mutu

💰 70 - 80 mil €

Atacant complet, tehnică, instinct

Nicolae Dobrin

💰 85 - 95 mil €

Geniu pur, talent rar

Rezerve de lux

Dorinel Munteanu - 30 mil €

Gabi Balint - 35 mil €

Anghel Iordănescu - 40 mil €

Emerich Jenei - 30 mil €

Cine ar fi starul viral pe social media în prezent: Dobrin vs Hagi.

Nicolae Dobrin - Geniul viral

Impact social media: uriaș, grație driblingurilor sale imposibile, „fără sens” tactic, umiliri 1 vs 3, 1 vs 4, paselor din instinct pur, dar și stilului său rebel și nonconformist. Conform AI, fiecare atingere a mingii ar fi devenit un clip viral. Ar fi comparat constant cu Ronaldinho sau Neymar în zilele lor de glorie.

Citește și: „Hai să nu mai lungim”. După jumătate de secol, s-a aflat adevărul. De ce nu a evoluat Nicolae Dobrin la Mondialul din 1970

Estimare popularitate

TikTok: 50-70 mil followers

Instagram: 40+ mil

Clipuri cu 100M+ views frecvent

Gică Hagi -  Regele global

Impact social media: mare, pentru golurile sale spectaculoase, pasele decisive „de manual”, carisma, momentelor decisive din meciurile mari. AI apreciază că Hagi ar fi avut mai mai puține clipuri „de circ”, dar mai multe momente iconice.

Citește și: Pe cine așteaptă Gică Hagi la cotitură, ca să-i ia locul pe banca tehnică. Cumnatul său anunță că „Regele” nu s-a pensionat din antrenorat

Estimare popularitate:

Instagram: 35-45 mil

YouTube highlights: extrem de distribuite

image

Cei mai valoroși fotbaliști români la ora actuală

1. Radu Drăguşin (Tottenham) – 22.000.000 euro

2. Andrei Raţiu (Rayo Vallecano) – 18.000.000 euro

3. Dennis Man (PSV) – 13.000.000 euro

4. Darius Olaru (FCSB) – 6.500.000 euro

5. Ionuț Radu (Celta Vigo) – 5.000.000 euro

6. Florinel Coman (Al Gharafa) – 5.000.000 euro

7. Daniel Bîrligea (FCSB) – 4.500.000 euro

8. Louis Munteanu (CFR Cluj) – 4.500.000 euro

9. Ştefan Târnovanu (FCSB) – 4.500.000 euro

10. Ștefan Baiaram (U Craiova) – 4.500.000 euro

*conform Transfermarkt

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
mediafax.ro
image
Dinamo, primul transfer în 2026! Fundașul stânga adus de Kopic: nu e Andres Dumitrescu, nici Vătăjelu! Exclusiv
fanatik.ro
image
Tragedia de la Crans-Montana: Elveția în stare de șoc, 5 zile de doliu național. Asemănări cu tragedia de la Colectiv
libertatea.ro
image
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Val de scumpiri în noul an. Cu cât au crescut impozitele şi preţul carburanţilor
observatornews.ro
image
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
cancan.ro
image
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
prosport.ro
image
Când se fac nunţi în 2026: calendarul zilelor permise de Biserică UTILE
playtech.ro
image
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: campioana îl vrea pe Radu Drăgușin și românul a spus “DA”!
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
HALUCINANT, se schimbă formula de calcul la pensii, ministrul MUNCII dă detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Prognoza meteo ianuarie 2026. Urmează o vreme cum nu a mai fost niciodată
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Prăjitura magică pe care e bine să o ai pe masă de Sfântul Vasile. Ce e bine să faci pe 1 ianuarie

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate