Cât ar fi valorat cei mai mari fotbaliști români, dacă ar fi jucat în prezent. Cifre impresionante avansate de Inteligența Artificială

Fotbalul românesc nu a mai dat un jucător mare de la Chivu și Mutu, considerați ultimele două superstaruri ale țării. De la retragerea celor doi, fotbalul nostru nu a mai scos capul în lume multă vreme, până la apariția recentă a lui Radu Drăgușin și Andrei Rațiu. Însă cei mai valoroși jucători români la ora actuală mai au de urcat un munte până să se ridice la nivelul predecesorilor lor.

Așa cum o întâlnire cu Brazilia în semifinalele World Cup 1994 face parte din categoria ”ce-ar fi fost dacă”, s-a născut și ideea de a aduce în actualitate marii jucători ai României. Așadar, ”ce-ar fi fost dacă” Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și alți fotbaliști exponențiali ai țării ar fi jucat în prezent? Ce valoare de piață ar fi avut și ce sume de transfer s-ar fi plătit pentru ei? Inteligența Artificială a dat răspunsul, iar cifrele sunt de-a dreptul amețitoare.

Gică Hagi,

În topul valorilor ipotetice avansate de AI se află Gheorghe Hagi, care ar fi valorat între 90 și 110 milioane de euro dacă ar fi evoluat în zilele noastre. Playmaker total, lider de echipă, autorul unor goluri și pase geniale, cu bonus major pentru creativitate și influență, Gică Hagi este comparat cu Kevin De Bruyne și Luka Modrić în perioadele lor de glorie.

Pe poziția secundă, AI îl vede pe Nicolae Dobrin, un geniu pur, talent rar, care dacă ar fi disciplinat și protejat ”modern”, la nivelul actual al cerințelor fotbalului, ar fi un superstar internațional. Valoarea sa în prezent: 85-95 milioane de euro. Pe locul 3, Inteligența Artificială l-a plasat pe Adrian Mutu, cotat la 65 - 80 milioane €, văzut ca un atacant complet, tehnic, decisiv, cu instinct de ”killer”, comparat din fotbalul actual cu Antoine Griezmann sau Lautaro Martínez.

În aceeași zonă cu Mutu se situează alți doi jucători legendari ai României: Ilie Balaci, care ar fi valorat 60-70 de milioane de euro dacă ar fi jucat în prezent, și Gică Popescu, evaluat la 65 de milioane de euro. Primul este văzut drept un motor ofensiv, cu pase decisive și inteligență nativă, care în fotbalul modern ar fi superstar, în timp ce al doilea este caracterizat drept un lider ale cărui specialități sunt siguranța și ieșirile excelente cu mingea din defensivă.

România all-time, valori ipotetice în prezent (sistem 4-3-3)

Portar

Helmuth Duckadam

💰 30 mil €

- Portar de meci mare, mentalitate uriașă

Fundași

Dan Petrescu

💰 40 mil €

- Fundaș complet, disciplinat, modern, foarte potrivit pressingului actual

Miodrag Belodedici

💰 55 mil €

- Elegant, calm, ieșire curată cu mingea, profil extrem de căutat azi

Gică Popescu (c)

💰 65 mil €

Lider absolut, forță, inteligență, ar fi fundaș central al unei echipe top din Champions League

Cristi Chivu

💰 50 mil €

Versatil, tehnic, tactician, ideal pentru construcție din spate

Mijlocași

Cornel Dinu

💰 45 - 50 mil €

Creier defensiv, poziționare excelentă

Ilie Balaci

💰 60 - 70 mil €

Motor ofensiv, pase decisive, inteligență

Gheorghe Hagi

💰 100 - 110 mil €

Lider total, creativitate, execuții unice

Atacanți

Ilie Dumitrescu

💰 45 mil €

Extremă de impact, decisiv la turnee, periculos în spații largi

Adrian Mutu

💰 70 - 80 mil €

Atacant complet, tehnică, instinct

Nicolae Dobrin

💰 85 - 95 mil €

Geniu pur, talent rar

Rezerve de lux

Dorinel Munteanu - 30 mil €

Gabi Balint - 35 mil €

Anghel Iordănescu - 40 mil €

Emerich Jenei - 30 mil €

Cine ar fi starul viral pe social media în prezent: Dobrin vs Hagi.

Nicolae Dobrin - Geniul viral

Impact social media: uriaș, grație driblingurilor sale imposibile, „fără sens” tactic, umiliri 1 vs 3, 1 vs 4, paselor din instinct pur, dar și stilului său rebel și nonconformist. Conform AI, fiecare atingere a mingii ar fi devenit un clip viral. Ar fi comparat constant cu Ronaldinho sau Neymar în zilele lor de glorie.

Estimare popularitate

TikTok: 50-70 mil followers

Instagram: 40+ mil

Clipuri cu 100M+ views frecvent

Gică Hagi - Regele global

Impact social media: mare, pentru golurile sale spectaculoase, pasele decisive „de manual”, carisma, momentelor decisive din meciurile mari. AI apreciază că Hagi ar fi avut mai mai puține clipuri „de circ”, dar mai multe momente iconice.

Estimare popularitate:

Instagram: 35-45 mil

YouTube highlights: extrem de distribuite

Cei mai valoroși fotbaliști români la ora actuală

1. Radu Drăguşin (Tottenham) – 22.000.000 euro

2. Andrei Raţiu (Rayo Vallecano) – 18.000.000 euro

3. Dennis Man (PSV) – 13.000.000 euro

4. Darius Olaru (FCSB) – 6.500.000 euro

5. Ionuț Radu (Celta Vigo) – 5.000.000 euro

6. Florinel Coman (Al Gharafa) – 5.000.000 euro

7. Daniel Bîrligea (FCSB) – 4.500.000 euro

8. Louis Munteanu (CFR Cluj) – 4.500.000 euro

9. Ştefan Târnovanu (FCSB) – 4.500.000 euro

10. Ștefan Baiaram (U Craiova) – 4.500.000 euro

*conform Transfermarkt