Cum îți dai seama că evoluezi cu adevărat spiritual

De multe ori, când vorbim despre teme precum dezvoltarea personală, ne gândim, de fapt, la ce putem face pentru a avea mai mult succes profesional și familial. Creșterea spirituală e diferită: se petrece în interior, nu se vede cu ochiul liber, însă are un impact mare asupra modului în care alegem să trăim.

Deepak Chopra, unul dintre cei mai cunoscuți autori contemporani și promotor al medicinei alternative, a scris recent pe SFGate.com că dezvoltarea spirituală nu se poate măsura prin gesturi sau realizări exterioare. Așa cum spune și Bhagavad-Gita: „chiar și o persoană iluminată nu poate fi cunoscută prin semne externe.” Creșterea spirituală se simte, mai degrabă decât se vede.

Mintea noastră e mereu plină de gânduri, dorințe și vise. Chopra explică că acestea nu ne blochează creșterea spirituală, dar nici nu ne definesc cu adevărat. „Atât gândurile pozitive, cât și cele negative joacă un rol important în modul în care ne trăim viața, dar nu afectează starea de conștiință, care este singura asupra căreia trebuie să te concentrezi dacă vrei să crești din punct de vedere spiritual” scrie el. Creșterea spirituală începe atunci când învățăm să ne îndreptăm atenția spre propria conștiință.

În opinia sa, putem urmări aceste cinci semne pentru a ști dacă am început să ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual:

1. Conștiința, temelia tuturor lucrurilor

Primul dintre acestea este conștientizarea faptului că „Conștiința este temelia tuturor lucrurilor, sursa creației”. Indiferent de numele pe care i-l dau marile tradiții ale lumii, cu toții recunosc că „sursa” e conștientă, iar fiecare dintre noi face parte din ea. Practic, să te dezvolți spiritual înseamnă să acorzi atenție conștiinței tale și să explorezi ceea ce se află în interiorul tău, scrie Chopra.

2. Depășirea gândurilor

Un alt semn că te dezvolți spiritual e atunci când îți dai seama că ai reușit să nu mai fii prizonierul propriilor tale gânduri. „Pentru a te conecta cu sursa, nu contează gândurile sau emoțiile, ci simpla conștientizare a momentului”, spune Chopra. Asta înseamnă că e ideal să ai momente de liniște interioară, la care poți ajunge prin meditație. Sau, pur și simplu prin câteva minute în care te centrezi, îți urmărești respirația și trăiești în aici și acum.

3. Conectarea cu sinele autentic

Capacitatea de a observa experiențele care te apropie de sinele tău autentic este un alt semn că te dezvolți spiritual. „Scânteile de conștiință superioară vin tuturor oamenilor, dar pentru a crea creștere spirituală reală, trebuie să le acorzi timp și atenție”, scrie Chopra. Momentele de iubire, compasiune, frumusețe sau creativitate sunt expresii ale acestei conștiințe superioare, iar atunci când le recunoști și le trăiești cu atenție, te apropii de adevăratul tău sine, crede el.

4. Valorile personale

Alt semn al creșterii spirituale constă în felul în care valorile tale personale te influențează zi de zi. Chopra explică că ele „fie extind, fie contractă conștiința”. Atunci când te oprești să analizezi care sunt momentele care contează pentru tine, ce îți aduce bucurie, inspirație, frumusețe, și le trăiești cu atenție, te apropii de adevăratul tău sine. E nevoie să acorzi un spațiu interior acestor momente, să te poți bucura de ele fără grabă și fără distrageri.

5. Inteligența creativă a sinelui

Ultimul semn al creșterii spirituale e modul în care lăsăm inteligența creativă a sinelui nostru, cum o numește Chopra, să ne ghideze viața. Atunci când ne urmăm chemarea interioară și când activitățile zilnice pe care le întreprindem ne aduc satisfacție, iar lucrurile funcționează în mod firesc, creșterea spirituală devine o experiență plină de bucurie și împlinire.

Astfel, creșterea spirituală nu se măsoară prin realizări exterioare, ci prin capacitatea de a observa, valorifica și urma experiențele care ne apropie mai mult de sinele nostru autentic. Este un proces care implică atenție conștientă, recunoștință și armonizare cu propriile dorințe. Practicile recomandate de Chopra, de la meditație la observarea atentă a momentelor de inspirație și bucurie, devin instrumente pentru a cultiva o viață mai plină de sens și echilibru interior.