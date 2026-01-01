Alimentul care nu ar trebui să lipsească din alimentație: bogat în fibre, protejează inima, scade colesterolul și susține digestia

Fiecare dimineață poate începe mai sănătos cu un bol de ovăz. Specialiștii nutriționiști atrag atenția că această cereală integrală ajută la scăderea colesterolului, menținerea greutății și protejarea inimii, fiind recomandată inclusiv persoanelor cu risc de diabet de tip 2.

Ovăzul este unul dintre cele mai consumate cereale integrale din lume și câștigă popularitate și în România, datorită valorii sale nutriționale ridicate. Spre deosebirea multora, fulgii de ovăz instant nu sunt inferiori celor rulați. Diferențele dintre ele se reduc la textură, formă și timpul de gătire, iar ambele variante oferă aceleași beneficii pentru sănătate, potrivit eathingwell.

De ce ovăzul ar trebui să fie nelipsit din alimentația ta

Această cereală conține beta-glucan, o fibră solubilă care formează un strat gelatinos în intestin, împiedicând reabsorbția colesterolului și contribuind la reducerea nivelului acestuia. În plus, beta-glucanul sprijină activitatea bacteriilor benefice din intestin, având efecte antiinflamatorii și influențând pozitiv producția de colesterol de către organism.

Colesterolul ridicat și tensiunea arterială sunt doi dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare, iar studiile arată că beta-glucanii din ovăz pot scădea atât colesterolul, cât și tensiunea arterială, reducând astfel riscul de boli de inimă.

Ovăzul ajută, de asemenea, la controlul greutății, influențând senzația de sațietate și întârziind golirea gastrică, ceea ce contribuie la reducerea poftei de mâncare.

Totodată, consumul de ovăz sprijină sănătatea digestivă prin dezvoltarea bacteriilor benefice în intestin, care cresc producția de acizi grași cu lanț scurt, cu efecte antiinflamatorii.

Fibrele și compușii bioactivi din ovăz ajută și la menținerea unui nivel stabil al glicemiei și la creșterea sensibilității la insulină.

Un studiu a arătat că persoanele care consumă în medie 5,7 grame de ovăz pe zi au un risc cu 28% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2 comparativ cu cei care consumă doar 1,3 grame.

Fulgi de ovăz, fie ei instant sau rulați, pot fi preparați rapid la microunde sau în lapte fierbinte, dar există și numeroase modalități creative de a-l include în dietă.

Ovăzul poate fi consumat cu legume și ou, cu iaurt și fructe, în biluțe energizante, smoothie-uri sau chiar ca înlocuitor parțial al făinii în produse de patiserie.

De asemenea, poate fi adăugat în chiftele, burgeri sau carne la cuptor, sporind sațietatea și valoarea nutritivă a preparatelor.

„Ovăzul, fie el instant sau rulat, rămâne un aliment esențial pentru sănătatea zilnică. Fibrele solubile, beta-glucanii și compușii bioactivi contribuie la reducerea colesterolului, protejarea inimii și menținerea unei digestii sănătoase”, spun experții.