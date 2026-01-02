Alimentul de care Gică Hagi nu se atinge de 5 ani. L-a molipsit și pe Gică Popescu

Gică Hagi (60 de ani) nu mănâncă deloc carne de 5 ani, a dezvăluit într-un interviu cumnatul acestuia, Gică Popescu (58 de ani).

„De un an nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de 5 ani!”, a dezvăluit Popescu, pentru postul Pro TV.

„Baciul” este într-o formă fizică de invidiat. Merge des la sala de forță și are mai puține kilograme decât în perioada în care era jucător activ.

Hagi și Popescu conduc destinele clubului de fotbal Farul Constanța. Primul în calitate de patron, iar cel de-al doilea - ca președinte.