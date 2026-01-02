Ghid de supraviețuire economică în 2026. Cum să „anulezi” inflația de 10% și să-ți protejezi portofelul

După un an 2025 marcat de o creștere a prețurilor de consum care a atins pragul psihologic de 10%, românii privesc spre 2026 cu o întrebare legitimă: cum mai putem menține același nivel de trai fără a ne epuiza economiile? Deși inflația este un fenomen macroeconomic pe care nu îl putem controla individual, există strategii punctuale prin care putem neutraliza efectele ei asupra bugetului personal.

1. Abonament anual pentru transportul public

În contextul în care marile orașe devin tot mai aglomerate din cauza numărului mare de autoturisme, transportul public în comun reprezintă cea mai bună opțiune de călătorie, atât din punctul de vedere al duratei, cât și al costurilor. Cu toate acestea, din cauza constrângerilor bugetare, companiile de transport aflate în subordinea instituțiilor publice au fost nevoite să majoreze tarifele. Și în 2026 este de așteptat ca această tendință să se mențină.

Pentru a ne asigura un preț bun al călătoriei, dar și faptul că acesta va rămâne același pe tot parcursul anului, o soluție o reprezintă abonamentele anuale. În București, un abonament anual la STB costă 700 de lei, iar unul la Metrorex are prețul de 900 de lei. Cel mai avantajos este un abonament combinat STB – Metrorex pe 12 luni, la prețul de 1.410 lei, ceea ce înseamnă o medie lunară de 117 lei.

Și CFR Călători oferă un card anual de călătorie intitulat „TrenPlus”, la prețul de 187 de lei. Deși acesta nu îți „îngheață” tarifele operatorului de stat, îți oferă reduceri de 25% la tariful de transport pentru trenurile Regio și InterRegio, la clasa 1 și clasa a 2-a, pe orice relație de transport. Prin urmare, dacă anul acesta intenționezi să cumperi bilete de tren în valoare totală de peste 750 de lei, „TrenPlus” te va ajuta să economisești.

2. Contracte pentru energie electrică și gaze

Piața de energie electrică s-a liberalizat anul trecut, aducând scumpiri pentru cetățenii care înregistrează, în general, un consum mic. Cu toate acestea, compania controlată de statul român, Hidroelectrica, a oferit și încă oferă prețuri foarte bune, între 1,05 și 1,15 lei/kWh. Prin urmare, dacă nu ai încheiat un contract de furnizare a energiei electrice pe 12 luni, ar trebui să o faci pentru a-ți asigura un preț bun și a preveni eventuale fluctuații.

Pe 31 martie 2026 urmează să fie liberalizată și piața de gaze, ceea ce ar putea genera scumpiri. În acest moment, un singur furnizor oferă un preț de 0,31 lei/kWh, plafonat de stat, însă este de așteptat ca și alții să vină cu oferte pe măsură ce termenul de liberalizare se apropie.

3. Achiziții de călătorii în avans

În 2025, tarifele aeriene au înregistrat o creștere medie de peste 25% față de 2024. Această explozie a fost cauzată de „taxele de mediu” impuse de Uniunea Europeană pe bilet, în cazul marilor operatori, dar și de criza de personal și de piese de schimb. De asemenea, sectorul hotelier a fost ceva mai prudent, însă nu a rămas imun. Pachetele turistice și cazările s-au scumpit, în medie, cu 10–12%. În România, impactul a fost resimțit mai ales prin creșterea TVA-ului în turism și prin majorarea costurilor cu utilitățile pentru hotelieri.

Soluția pentru a preveni creșterea prețurilor este rezervarea din timp a biletelor de avion și a cazărilor. Dacă, în cazul transportului aerian, în cele mai multe situații este necesară plata pe loc, în cazul serviciilor hoteliere lucrurile stau diferit. Cei mai mulți hotelieri, dar și marile platforme de rezervări, acceptă rezervări anticipate, cu plata cu puțin timp înaintea călătoriei sau chiar la recepție. Pe de altă parte, chiar dacă marile platforme de rezervări, precum Booking, oferă tarife foarte bune, nu ar fi rău să verificați dacă nu cumva pe site-ul hotelului la care doriți să vă cazați acestea sunt ceva mai mici.

4. Portează-te cu abonamentul de telefonie mobilă

Deși România beneficiază de tarife foarte bune la telefonie în Uniunea Europeană, grație unei concurențe ridicate între operatori, acestea s-au majorat în ultimul an din cauza deprecierii leului în raport cu euro. Totodată, trebuie remarcată tendința operatorilor de a oferi tarife foarte bune pentru clienții noi și de a-i „taxa” suplimentar pe veteranii din rețea. Totuși, vă puteți folosi de aceste politici tarifare pentru a vă negocia un preț mai bun.

În acest moment, cei mai mari operatori din România, Orange și Vodafone, oferă pentru clienții noi, inclusiv cei veniți din alte rețele, abonamente cu minute și internet 5G nelimitat și trafic de date în roaming, la 4 euro/lună, cu contract pe 2 ani. La DIGI, prețurile pentru un abonament similar pornesc de la 5 euro, însă scad pe măsură ce mai mulți membri ai familiei se înscriu în rețea.

5. Abonamente anuale sau combinate pentru streaming

Operatorii de telefonie și internet din România oferă prețuri foarte bune și pentru serviciile de streaming. Prin urmare, dacă ești abonat separat la Netflix, HBO sau SkyShowtime, ar trebui să verifici dacă nu cumva un abonament prin intermediul operatorului este mai avantajos.

6. Fă stocuri și cumpără cantități mai mari

O altă variantă care te poate ajuta să previi creșterea prețurilor o reprezintă achiziția în avans a anumitor produse. Prima regulă este ca produsele respective să nu fie perisabile, iar cea de-a doua este să ai nevoie de ele și să fii sigur că le vei folosi într-un interval rezonabil de timp. Altfel, riști să arunci produsele sau să îți blochezi banii în lucruri neesențiale.

Putem vorbi despre haine, produse de îngrijire personală și chiar alimente sau băuturi neperisabile. Pe aceeași logică, putem cumpăra inclusiv parfumuri de 100 ml, al căror preț nu este departe de cel al ambalajelor de 50 ml.