search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ghid de supraviețuire economică în 2026. Cum să „anulezi” inflația de 10% și să-ți protejezi portofelul

0
0
Publicat:

După un an 2025 marcat de o creștere a prețurilor de consum care a atins pragul psihologic de 10%, românii privesc spre 2026 cu o întrebare legitimă: cum mai putem menține același nivel de trai fără a ne epuiza economiile? Deși inflația este un fenomen macroeconomic pe care nu îl putem controla individual, există strategii punctuale prin care putem neutraliza efectele ei asupra bugetului personal.

FOTO: Inquam Photos / Alex Nicodim
FOTO: Inquam Photos / Alex Nicodim

1. Abonament anual pentru transportul public

În contextul în care marile orașe devin tot mai aglomerate din cauza numărului mare de autoturisme, transportul public în comun reprezintă cea mai bună opțiune de călătorie, atât din punctul de vedere al duratei, cât și al costurilor. Cu toate acestea, din cauza constrângerilor bugetare, companiile de transport aflate în subordinea instituțiilor publice au fost nevoite să majoreze tarifele. Și în 2026 este de așteptat ca această tendință să se mențină.

Pentru a ne asigura un preț bun al călătoriei, dar și faptul că acesta va rămâne același pe tot parcursul anului, o soluție o reprezintă abonamentele anuale. În București, un abonament anual la STB costă 700 de lei, iar unul la Metrorex are prețul de 900 de lei. Cel mai avantajos este un abonament combinat STB – Metrorex pe 12 luni, la prețul de 1.410 lei, ceea ce înseamnă o medie lunară de 117 lei.

Și CFR Călători oferă un card anual de călătorie intitulat „TrenPlus”, la prețul de 187 de lei. Deși acesta nu îți „îngheață” tarifele operatorului de stat, îți oferă reduceri de 25% la tariful de transport pentru trenurile Regio și InterRegio, la clasa 1 și clasa a 2-a, pe orice relație de transport. Prin urmare, dacă anul acesta intenționezi să cumperi bilete de tren în valoare totală de peste 750 de lei, „TrenPlus” te va ajuta să economisești.

2. Contracte pentru energie electrică și gaze

Piața de energie electrică s-a liberalizat anul trecut, aducând scumpiri pentru cetățenii care înregistrează, în general, un consum mic. Cu toate acestea, compania controlată de statul român, Hidroelectrica, a oferit și încă oferă prețuri foarte bune, între 1,05 și 1,15 lei/kWh. Prin urmare, dacă nu ai încheiat un contract de furnizare a energiei electrice pe 12 luni, ar trebui să o faci pentru a-ți asigura un preț bun și a preveni eventuale fluctuații.

Pe 31 martie 2026 urmează să fie liberalizată și piața de gaze, ceea ce ar putea genera scumpiri. În acest moment, un singur furnizor oferă un preț de 0,31 lei/kWh, plafonat de stat, însă este de așteptat ca și alții să vină cu oferte pe măsură ce termenul de liberalizare se apropie.

Comparator de prețuri între furnizorii de gaze naturale
Comparator de prețuri între furnizorii de gaze naturale

3. Achiziții de călătorii în avans

În 2025, tarifele aeriene au înregistrat o creștere medie de peste 25% față de 2024. Această explozie a fost cauzată de „taxele de mediu” impuse de Uniunea Europeană pe bilet, în cazul marilor operatori, dar și de criza de personal și de piese de schimb. De asemenea, sectorul hotelier a fost ceva mai prudent, însă nu a rămas imun. Pachetele turistice și cazările s-au scumpit, în medie, cu 10–12%. În România, impactul a fost resimțit mai ales prin creșterea TVA-ului în turism și prin majorarea costurilor cu utilitățile pentru hotelieri.

Citește și: Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: plata per serviciu medical crește de la 1 ianuarie 2026

Soluția pentru a preveni creșterea prețurilor este rezervarea din timp a biletelor de avion și a cazărilor. Dacă, în cazul transportului aerian, în cele mai multe situații este necesară plata pe loc, în cazul serviciilor hoteliere lucrurile stau diferit. Cei mai mulți hotelieri, dar și marile platforme de rezervări, acceptă rezervări anticipate, cu plata cu puțin timp înaintea călătoriei sau chiar la recepție. Pe de altă parte, chiar dacă marile platforme de rezervări, precum Booking, oferă tarife foarte bune, nu ar fi rău să verificați dacă nu cumva pe site-ul hotelului la care doriți să vă cazați acestea sunt ceva mai mici.

4. Portează-te cu abonamentul de telefonie mobilă

Deși România beneficiază de tarife foarte bune la telefonie în Uniunea Europeană, grație unei concurențe ridicate între operatori, acestea s-au majorat în ultimul an din cauza deprecierii leului în raport cu euro. Totodată, trebuie remarcată tendința operatorilor de a oferi tarife foarte bune pentru clienții noi și de a-i „taxa” suplimentar pe veteranii din rețea. Totuși, vă puteți folosi de aceste politici tarifare pentru a vă negocia un preț mai bun.

În acest moment, cei mai mari operatori din România, Orange și Vodafone, oferă pentru clienții noi, inclusiv cei veniți din alte rețele, abonamente cu minute și internet 5G nelimitat și trafic de date în roaming, la 4 euro/lună, cu contract pe 2 ani. La DIGI, prețurile pentru un abonament similar pornesc de la 5 euro, însă scad pe măsură ce mai mulți membri ai familiei se înscriu în rețea.

5. Abonamente anuale sau combinate pentru streaming

Operatorii de telefonie și internet din România oferă prețuri foarte bune și pentru serviciile de streaming. Prin urmare, dacă ești abonat separat la Netflix, HBO sau SkyShowtime, ar trebui să verifici dacă nu cumva un abonament prin intermediul operatorului este mai avantajos.

Citește și: Marile concerte ale anului 2026 în România: Metallica, The Cure, Iron Maiden, Nick Cave și zeci de artiști internaționali pe scenele din țară
image

6. Fă stocuri și cumpără cantități mai mari

O altă variantă care te poate ajuta să previi creșterea prețurilor o reprezintă achiziția în avans a anumitor produse. Prima regulă este ca produsele respective să nu fie perisabile, iar cea de-a doua este să ai nevoie de ele și să fii sigur că le vei folosi într-un interval rezonabil de timp. Altfel, riști să arunci produsele sau să îți blochezi banii în lucruri neesențiale.

Putem vorbi despre haine, produse de îngrijire personală și chiar alimente sau băuturi neperisabile. Pe aceeași logică, putem cumpăra inclusiv parfumuri de 100 ml, al căror preț nu este departe de cel al ambalajelor de 50 ml.

Știri Interne

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
mediafax.ro
image
Dinamo, primul transfer în 2026! Fundașul stânga adus de Kopic: nu e Andres Dumitrescu, nici Vătăjelu! Exclusiv
fanatik.ro
image
Tragedia de la Crans-Montana: Elveția în stare de șoc, 5 zile de doliu național. Asemănări cu tragedia de la Colectiv
libertatea.ro
image
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Val de scumpiri în noul an. Cu cât au crescut impozitele şi preţul carburanţilor
observatornews.ro
image
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
cancan.ro
image
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
prosport.ro
image
Când se fac nunţi în 2026: calendarul zilelor permise de Biserică UTILE
playtech.ro
image
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: campioana îl vrea pe Radu Drăgușin și românul a spus “DA”!
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
HALUCINANT, se schimbă formula de calcul la pensii, ministrul MUNCII dă detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Pensii ianuarie 2026. Românii primesc banii mai târziu de la CNPP
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Prăjitura magică pe care e bine să o ai pe masă de Sfântul Vasile. Ce e bine să faci pe 1 ianuarie

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate