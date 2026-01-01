Video Decizia de ultim moment care l-a ținut pe un tânăr departe de incendiul de Revelion de la Crans-Montana

Un tânăr și-a salvat viața într-un mod incredibil în noaptea de Revelion la Crans-Montana: a renunțat la o masă de 1.000 de euro la barul Le Constellation. Câteva minute mai târziu, localul a fost cuprins de o explozie urmată de un incendiu devastator.

„Oamenii spărgeau geamurile cu scaunele, totul era topit. Era ca într-un film de groază.” Așa au descris martorii scenele din barul Le Constellation din Crans-Montana, mistuit de flăcări în noaptea de Revelion.

Tragedia a avut loc în jurul orei 01:30, ora locală (02:30 ora României), în timpul petrecerii de Anul Nou. În urma unei explozii, flăcările s-au extins rapid de la subsolul barului către etajul superior, afectând structura din lemn și blocând ieșirile. În total, aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite.

Adrien Pascal a povestit că inițial intenționa să rezerve o masă, care costa 1.000 de euro, însă a renunțat – o alegere care i-a salvat viața. După izbucnirea incendiului, el și prietenii săi au trecut prin zonă și au descris scenele drept „ca într-un film de groază”, potrivit Antena3.

„Oamenii spărgeau geamurile cu scaunele. Erau oameni panicați, oameni triști. Am văzut doi oameni carbonizați, arși. Nicio haină nu mai era, totul era ars. Totul era topit. Era o scenă dintr-un film de groază, dacă îmi permiteți să spun așa... Oameni răniți, oameni cu părul pârlit, gura și ochii căzuți, o femeie într-o rochie arsă. Grupuri de tineri plângând, așteptând ca prietenii lor să iasă, sperând că o vor face. Am văzut și părinți sosind cu mașinile în viteză maximă pentru a încerca să-și salveze copiii. A fost haos total în Crans-Montana”, a spus tânărul.

Martorii și supraviețuitorii au declarat că ușa de ieșire era prea mică pentru numărul mare de persoane – aproximativ 200, inclusiv minori între 15 și 20 de ani.

Emma și Albane, două tinere din Franța, au spus că flăcările erau la un metru distanță de ei și că mulțimea i-a aruncat pe scări.

Echipele de intervenție au sosit rapid, iar victimele au fost transportate cu elicopterul către spitalele din Lausanne și Zurich, singurele centre specializate în arsuri din Elveția.

Tradiționalul spectacol de artificii de Revelion din Lucerna a fost anulat în semn de respect pentru victime și familiile acestora.

Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului, care pare să fi fost declanșat de neglijența în manipularea lumânărilor și artificiilor în spații aglomerate și cu materiale inflamabile.

Identificarea victimelor tragediei produse în stațiunea elvețiană Crans-Montana ar putea dura săptămâni întregi, au avertizat oficialii italieni și elvețieni, în contextul în care multe dintre persoane au suferit arsuri extrem de grave.