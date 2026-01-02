Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: „Folosirea artificiilor în interior nu este deloc corectă”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu zeci de victime, readuce în atenție pericolul folosirii artificiilor în spații închise.

„Deschide amintiri și aduce amintiri triste. E o tragedie. Din păcate, trebuie să învețe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”, a afirmat Raed Arafat, într-o intervenție la Euronews România.

Acesta a precizat că, încă de dimineață, a discutat cu autoritățile elvețiene și cu reprezentanți ai Protecției Civile Europene, precum și cu Serviciul de aviație de salvare din Elveția, cu care România are o relație apropiată de colaborare.

Raed Arafat a explicat că mecanismul de protecție civilă europeană funcționează diferit față de anul 2015, când a avut loc incendiul de la clubul Colectiv, subliniind că tragedia de atunci a dus la modificări importante la nivel european în ceea ce privește reglementările și intervenția în astfel de situații.

Potrivit acestuia, „cel mai probabil” incendiul din Elveția a fost declanșat de folosirea focurilor de artificii în interiorul clădirii, însă autoritățile elvețiene nu fac speculații până la finalizarea anchetei. „Ei nu speculează, dar pare că aceasta este cauza”, a spus oficialul MAI.

Raed Arafat a remarcat, totodată, diferența de abordare dintre presa elvețiană și cea din România, amintind de reacțiile apărute imediat după incendiul de la Colectiv. „Prima speculație și atac asupra salvatorilor au fost la primele 30 de minute de la incendiul de la Colectiv. (…) Noi am învățat ceva de atunci, vezi intervenția de la Crevedia”, a mai declarat acesta.