Când „nu a fost mare lucru” îți poate afecta cariera. De ce femeile își minimalizează succesul

Cum răspunzi când un coleg îți laudă munca? Un studiu recent arată că femeile aleg mai des decât bărbații răspunsuri modeste și se tem că, dacă vorbesc prea deschis despre propriile merite, ar putea fi considerate arogante. Această teamă apare mai ales în relația cu alte femei. La serviciu însă, tendința de a-ți minimaliza constant reușitele poate avea un cost. De ce fac unele femei acest lucru și cum le poate afecta cariera?

De ce unele femei își minimalizează succesul la serviciu Sursă foto: Pixabay Foto: https://pixabay.com/illustrations/ai-generated-office-team-work-8723287/

Cum sunt priviți oamenii atunci când își asumă deschis o reușită? Există diferențe între femei și bărbați? Cercetătorii au analizat aceste reacții în două experimente, în cadrul studiului „Strategic Modesty in Women’s Same-Gender Interactions: Response to Compliments and Anticipated Backlash”, publicat în Evolutionary Psychological Science.

În primul experiment, cei 838 de participanți își imaginau că oferă un compliment unei persoane de același sex. Apoi vedeau diferite răspunsuri ale acesteia și o evaluau în funcție de reacție: cât de arogantă, caldă sau prietenoasă li se părea.

Lauda a fost privită negativ atât de femei, cât și de bărbați. Femeile au fost însă mai critice atunci când cea care se lăuda era tot o femeie.

Nici minimalizarea reușitei nu a fost bine primită. Un răspuns precum „am avut noroc” a fost privit negativ, deși cercetătorii se așteptau să fie văzut ca un semn de modestie. Explicația lor este că, atunci când îți minimalizezi meritul, poți da impresia că respingi și complimentul primit.

În al doilea experiment, 505 studenți au fost puși în situația de a primi ei un compliment. Femeile au răspuns mai des cu un compliment la rândul lor, în timp ce bărbații au fost mai înclinați să accepte pur și simplu lauda sau să își evidențieze meritele. Femeile s-au temut și mai mult că, dacă se laudă, vor fi considerate arogante sau reci.

Studiul a stârnit și discuții pe Reddit. Un cititor a atras atenția că felul în care este privită o persoană care vorbește deschis despre propriile reușite depinde și de cultura echipei, nu doar de gen. Altcineva a pus sub semnul întrebării cât de bine pot surprinde niște situații imaginare ceea ce se întâmplă, de fapt, la serviciu.

Alți utilizatori au povestit însă că au avut de pierdut pentru că și-au minimalizat meritele. „Am văzut multe femei care au procedat așa și au rămas ani întregi prost plătite și fără promovări. Mă includ și pe mine. Este esențial să înveți să îți faci cunoscute meritele”, a scris o participantă la discuție.

Teama de judecată

„Cred că este important să facem o distincție între modestie și anularea propriului merit. Să fii modest nu înseamnă să negi ceea ce ai făcut bine. Poți să fii recunoscător pentru ajutorul primit, să apreciezi munca echipei și, în același timp, să spui: «Da, am avut un rol important în acest proiect și sunt mândră de rezultat»”, explică pentru „Adevărul” Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian.

Teama de judecata celorlalți apare uneori chiar și în momentul în care cineva le recunoaște meritele, mai spune ea.

„Aud destul de des femei care, atunci când sunt lăudate, răspund aproape automat: «Nu a fost mare lucru», «Am avut noroc», «M-a ajutat și colegul meu», «Oricine ar fi putut face asta». Uneori chiar cred ceea ce spun. Alteori, undeva în spatele acestei reacții, există teama: «Dacă spun că sunt bună, oare ce vor crede despre mine?»,” adaugă aceasta.

Problema nu se oprește însă la felul în care o femeie răspunde la un compliment. La serviciu, contează și cât de vizibile sunt rezultatele ei.

„Pentru a fi apreciată profesional, ai nevoie să fii vizibilă. Dar pentru unele femei, vizibilitatea vine cu sentimentul că trebuie să aleagă între a fi competentă și a fi plăcută”, este de părere Gabriela Răileanu.

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Conform spuselor sale, fetele sunt mai des învățate, direct sau indirect, să fie atente la ceilalți, „să nu fie «prea» ceva, să fie politicoase, modeste, agreabile”. Sunt mesaje care devin problematice atunci când sunt transferate în lumea profesională.

Aceste reguli învățate devreme pot intra în conflict cu ceea ce se cere mai târziu într-un mediu profesional, crede psihoterapeutul.

„Pentru că la serviciu nu este întotdeauna suficient să fii bună. Uneori trebuie și să poți spune ce ai făcut, ce ai obținut, ce știi să faci și ce îți dorești în continuare. Iar dacă ai învățat că a vorbi despre propriile calități este echivalent cu a te lăuda, este posibil să ajungi adultul care muncește foarte bine, dar despre care nu știe aproape nimeni cât de bine muncește”, adaugă specialista.

Când „fii competentă” intră în conflict cu „nu fi prea dominantă”

„Există încă o așteptare socială destul de puternică potrivit căreia femeile ar trebui să fie calde, empatice, cooperante și atente la ceilalți. În același timp, succesul profesional presupune adesea exact comportamentele care pot intra în conflict cu această imagine: să fii competitivă, să negociezi, să îți susții ideile, să ceri mai mult, să îți asumi meritele și să ocupi spațiu”, punctează Gabriela Răileanu.

Asta nu înseamnă, însă, că o femeie care vorbește despre propriile merite va fi automat judecată negativ, precizează specialista.

„Nu înseamnă că orice femeie care se afirmă va fi penalizată sau că bărbații nu pot fi judecați pentru aroganță. Evident că și bărbații pot fi percepuți negativ atunci când se laudă excesiv. Dar pentru femei există uneori o tensiune suplimentară între două așteptări: «fii competentă» și «nu deveni prea dominantă»”, crede ea.

Cum vorbești despre propriile reușite fără să pară că te lauzi

„Autopromovarea sănătoasă nu înseamnă: «Sunt cea mai bună». Înseamnă: «Acesta este rezultatul meu, acestea sunt lucrurile la care am contribuit și acestea sunt competențele pe care le-am folosit». Este o prezentare factuală a propriei contribuții, nu o competiție”, explică psihoterapeutul.

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Pe Reddit, discuția s-a mutat și spre felul în care sunt luate, în realitate, deciziile de promovare. Unii utilizatori au susținut că rezultatele ar trebui să vorbească de la sine. Alții au remarcat că, atunci când mai mulți oameni sunt la fel de bine pregătiți, contează și cine reușește să își facă munca vizibilă.

„Cineva spune: «Ai făcut o treabă extraordinară». Un răspuns foarte simplu poate fi: «Mulțumesc. M-am bucurat mult de rezultatul acesta». Atât. Nu trebuie să explici de ce nu meriți complimentul. Nu trebuie să îl returnezi imediat. Nu trebuie să îl micșorezi. Poți pur și simplu să îl primești”, spune Gabriela Răileanu.

În opinia sa, oamenii trebuie să știe ce ai făcut pentru a te putea recomanda, promova sau include într-un proiect important. „Așadar, dacă ne este foarte greu să vorbim despre propriile rezultate, putem ajunge într-o situație nedreaptă: munca noastră există, dar nu este suficient de vizibilă pentru cei care iau decizii”, adaugă specialista.

Responsabilitatea pentru schimbarea acestor comportamente nu le revine însă doar femeilor. „Dacă o femeie spune «am făcut o treabă foarte bună», nu trebuie să ne grăbim să verificăm dacă nu cumva «se crede prea bună». Putem să o credem. Putem să îi recunoaștem meritul. Putem să nu transformăm succesul ei într-o amenințare. Cred că mediile profesionale sănătoase sunt cele în care oamenii pot vorbi despre ceea ce fac bine fără să fie obligați să aleagă între competență și apartenență”, conchide Gabriela Răileanu.