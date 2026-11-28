Reforma administrativă continuă să dea fiori angajaților din primăriile cu mai puțin de 1.500 de locutori, primele vizate, însă liniște nu este nici în cele sub 2.500-3.000 de locuitori. „Beneficii nu văd”, spune un primar care conduce instituția de la reînființarea localității, cu 22 de ani în urmă.

Comasare voluntară sau prin efectul legii, cu referendum sau fără, cu limită privind numărul de locuitori sau întinderea teritorială, o mulțime de scenarii sunt în continuare pe masă. Primarii care conduc localități mici, expuse, în oricare scenariu, riscului de comasare, se gândesc doar care dintre variante le-ar fi mai convenabilă. Și oricât caută, nu văd, spun mulți dintre ei, beneficii.

Scenarii pe masă

În dezbaterea publică din prezent se conturează trei scenarii principale de comasare a localităților mici.

În primul dintre acestea se are în vedere comasarea localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori, prag expus clar în proiectul oficial lansat în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării, condus de ministrul Marcel-Alexandru Stoica. Ar fi 429 de astfel de comune, iar acestora li se propune și varianta comasării voluntare, caz în care ar avea anumite beneficii, precum reducerea la jumătate a impozitelor pe clădiri și terenuri timp de cinci ani.

După etapa voluntară, comasarea ar urma să devină, oricum, obligatorie în perioada 2027-2028, înainte de viitoarele alegeri locale.

Într-un al doilea scenariu, pragul se dublează. Varianta presupune o reorganizare mai amplă, cu caracter obligatoriu. În acest scenariu, numărul localităților vizate ar fi aproximativ 1.600-1.700, adică peste jumătate dintre primăriile de comună din țară, iar comasarea ar duce la dispariția a peste 15.000 de aleși locali (primari, viceprimari și consilieri).

Un al treilea scenariu are în vedere un prag de 5.000 de locuitori și se extinde și asupra județelor, astfel că ar duce la o comasare masivă.

Viabile financiar ar deveni, în schimb, localitățile de la un număr și mai mare de locuitori, astfel că variante de tot felul se tot pun pe masă.

Prim-vicepreședintele PSD Marius Oprescu a declarat joi, 26 noiembrie 2026, că „se lucrează în grupul de lucru”, cu referire la proiectul care vizează, deocamdată, comasarea voluntară.

„Așa cum ați văzut, a fost prezentat public o primă etapă a proiectului de unire a localităților, care privește comasarea voluntară. Este vorba despre localitățile până în 1500 de locuitori, dar care însumat să dea 2.500 de locuitori. De ce este în dezbatere acest proiect și trebuie o limită? Pentru că există riscul ca, în a doua etapă, de comasare sub efectul legii, dacă nu coordonezi între cele două etape pragul foarte bine, localitatea comasată poate să mai intre o dată la comasare. Și atunci există un reglaj. Dacă rămâne proiectul prezentat public pentru comasarea voluntară așa, înseamnă că și la comasarea prin efectul legii pragul va fi tot de 2.500. Dacă acesta se va modifica, el cu siguranță trebuie corelat cu etapa a doua, prin efectul legii”, a precizat prim-vicepreședintele PSD.

„În ultimul Birou Permanent Național nu s-a discutat nimic despre scenariul comasării de județe”

Când vine vorba de comasarea județelor, orgoliile sunt și mai mari, pe măsura potențialelor câștiguri sau pierderi politice din tot acest proces. Și dacă pentru localitățile mici s-a și pus în dezbatere un proiect scris, alipirea județelor nu pare altceva decât un subiect aruncat pentru a stârni discuții.

Întrebat cu privire la varianta expusă de Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care vede comasarea județelor pe modelul regiunilor de dezvoltare, prim-vicepreședintele PSD (și președinte al Consiliului Județean Olt) a făcut referire la o expunere anterioară a opiniei sale (anterior a precizat că respinge ideea comasării județelor), refuzând să revină pe subiect, iar asta pentru că la partid nu s-ar fi discutat în mod oficial.

„Am spus public opinia mea, nu vreau să reiau, și vă spun și de ce nu vreau să reiau: pentru că în ultimul Birou Permanent Național nu s-a discutat nimic despre scenariul comasării de județe. Și atunci, dacă nu s-a discutat, nu vreau să cad în capcana să comentez public lucruri care nu există în momentul de față. (...) În momentul de față partidul nu a venit cu niciun scenariu, n-aș putea spune altceva în momentul de față decât că ar fi bine să le lăsăm să se-ntâmple și abia apoi (n. ed. – să comentăm)”, a declarat Oprescu.

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Cât despre localitățile mici din Olt, vizate direct de comasare, șeful CJ Olt spune că ar fi primari dispuși să facă pasul chiar în prima etapă. Câți? Doi-trei-patru din peste 20 care conduc localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori.

„Sunt primari care-și doresc acest lucru. Am nume, dar nu vreau să le fac publice, pentru că nu am în momentul de față acordul lor. Cred că cel mai bine e să vină natural, ei să stea de vorbă cu cetățenii din localitate, să vadă dacă cetățenii își doresc acest lucru, și abia atunci putem să le facem publice. Să le fac publice în momentul de față ar fi incorect față de acei oameni, dacă n-au reușit să vorbească cu echipele, cu consilierii, cu cetățenii”, a mai spus Oprescu.

„Dacă iese o lege, până la urmă legea e lege”

Sârbii Măgura este o comună tânără. S-a reînființat în 2004, iar de atunci este condusă neîntrerupt de primarul Lucian Tănase. Are peste 1.500 de locuitori, nu cu mult însă. S-a desprins din Optași-Măgura, localitate cunoscută grație totemului de la intrare - cei opt ași - și a satului Paris în care tronează o copie în miniatură a turnului Eiffel. Optași are doar aproximativ 1.000 de locuitori, așa că realipirea celor două comune ar fi aproape firească.

Îl întrebăm pe primarul din Sârbii-Măgura cu cine și-ar dori alipirea. „Deocamdată nu avem opțiuni, ca să zic așa. Dar, în principiu, cu vecinii de la Optași. Dar împreună nu facem 3.000”, spune Lucian Tănase. Ar mai fi relativ aproape Tătulești (care la recensământul din 2021 avea aproape 1.000 de locuitori) și Colonești (cu aproape 1.700 de locuitori la ultimul recensământ). Primarul din Colonești chiar s-a exprimat, recent, pe marginea subiectului și a lansat ideea unei super-comune formate prin unirea localităților vecine.

Localitatea Sârbii Măgura a fost reînființată în 2024 Foto: Site Primăria Sârbii-Măgura

Primarul localității Sârbii-Măgura nu s-a gândit prea mult la varianta super-comunei, dar „dacă iese o lege, până la urmă legea e lege”. „Așa, o părere personală, nu e ok. Nu e ok. Sunt zeci de kilometri. Distanțe uriașe”, a precizat primarul, pentru „Adevărul”.

Tot în apropiere, în Olt, ar mai fi localitatea Corbu. Deși artizanul proiectului de reformă administrativă, Dragoș Benea, a precizat la un moment dat că nu ar trebui să fie o piedică faptul că o localitate este într-un județ, iar o alta de care o leagă o istorie comună în alt județ, „nu prea e cazul”. Îi desparte de vecinii din Argeș un deal, adică „o graniță-graniță”.

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Are unirea comunelor și vreun avantaj? Unul, două, trei? „Nu văd nici un avantaj. Că se fac economii? Păi, dacă ne-ar impune să facem economiile, eu cred că le-am putea face și acum”, mai spune primarul.

Ar fi un avantaj faptul că, de exemplu, copiii ar putea învăța în clase de sine stătătoare, și nu în regim de simultan, cum se întâmplă astăzi în multe localități mici?

„De acord, dar s-ar putea face o reformă pe școli. De ce să le lege neapărat de noi, de localități? Să o facă pe școli, prima dată, să vezi cum dă, cum merge, cum decurge. (...) E simplu de decis. Cine are mai mulți și are școală încăpătoare, poate să facă, de exemplu, gimnaziu. Nu? E o variantă plauzibilă. Mijloace de transport toată lumea are”, mai spune primarul.

Pe de altă parte, dacă se va decide comasarea, primarii va fi nevoie să se înțeleagă și în privința candidaturilor. Lucian Tănase conduce comuna de la reînființare, din 2004, primarul comunei din care s-a desprins are un mandat în plus. Ambii sunt membri ai PSD. „Dacă suntem într-un partid, vă dați seama că negociem. (...) El mi-a dat comuna, eu i-o dau înapoi lui”, a mai spus primarul, mai în glumă, mai în serios.

Dincolo de discuția despre eventualele economii, cei care gândesc acest proces ar trebui să aibă în vedere și problema funcționarilor, crede primarul.

„Gândiți-vă că trebuie să dai niște oameni afară, da? Ce le faci? Îi lași în mijlocul, cum să zic, problemelor pe care le au și ei, personale? Adică ar trebui create niște pârghii. Dă-i niște salarii compensatorii și lui, dacă totul îl trimiți acasă! (...) Mai bine, spunem clar de la început: băi, voi aveți 1.000 și câți de locuitori, uite, ăsta vă e bugetul vostru calculat, învârtiți-vă în jurul lui. Nu îl faceți, la revedere, nu vă încadrați. Și ar trebui pus un accent mare pe digitalizare, să ne ajute careva cumva, că ne mișcăm greu”, a mai spus primarul localității Sârbii Măgura.