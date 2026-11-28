Invidiați pentru salariile mari și beneficiile de care se bucurau, mulți angajați din IT susțin că au început să reducă cheltuielile, pe fondul nesiguranței locurilor de muncă, iar efectele s-ar resimți și în alte sectoare ale economiei românești.

IT se numără printre domeniile cu angajați bine plătiți. Foto: Magnific.com

IT-iștii strâng cureaua, iar alte meserii resimt tot mai mult acest lucru, afirmă unii dintre aceștia într-o dezbatere pe rețelele de socializare.

Ei povestesc cum tarifele exagerate ale meseriașilor i-au făcut să învețe să își facă singuri lucrările prin casă, dar și cum au renunțat la servicii și obiceiuri de consum, chiar și atunci când veniturile lor nu au scăzut.

„Cum e viața voastră de când a murit și capra vecinului?”, a fost întrebarea adresată românilor de un utilizator al platformei Reddit, care a stârnit o dezbatere aprinsă.

Mulți români au vorbit despre dificultățile cu care se confruntă industria IT și despre efectele acestora asupra altor categorii profesionale.

„Întreb asta deoarece acum 4-5 ani toată lumea invidia persoanele din acest domeniu din cauza salariilor mari și a beneficiilor adiacente. Unii chiar s-au reprofilat în acest domeniu pentru aceste oportunități. Dar acum, după toate știrile și situația din piață, e mai bună sau rea viața voastră? Întreb exclusiv persoanele din alte domenii”, a scris inițiatorul dezbaterii.

Unii români au criticat atitudinea celor care se bucură de dificultățile întâmpinate de angajații dintr-unul dintre cele mai bine plătite domenii de activitate din România.

„În loc să câștigăm mai bine, ne bucurăm când câștigă unii mai puțin. Ne mai facem bine?”, a răspuns unul dintre ei.

Meseriile care resimt dificultățile industriei IT

Constructorii, instalatorii, electricienii, mecanicii auto și patronii de restaurante ar fi printre cei care resimt schimbarea comportamentului de consum al angajaților din IT.

„Fost instalator, în prezent salahor aici. S-a prăbușit tot de când nu mai au IT-iștii bani. Nu mai mișcă nimic nici în construcții”, a comentat un român.

Un tânăr care activează în industria software susține că a observat problemele altor antreprenori în domeniile lor de activitate, pe care le asociază și schimbărilor din IT.

„Din ce am înțeles de la alți antreprenori au simțit foarte puternic declinul puterii de cumpărare. Aici vorbim de topografi, constructori, arhitecți, mecanici, avocați și tot felul de alte servicii pe care cei din IT considerau că le pot plăti fără probleme la orice preț”, a relatat acesta.

Alți români cred că efectele reducerii cheltuielilor sunt vizibile și în industria ospitalității.

„Ce am observat, în schimb, e că de când nu mai merge IT-ul atât de bine s-au cam dus în cap multe alte domenii care oferă servicii. Se poate vedea asta în primul rând în numărul de restaurante care se închid”, a afirmat un român care spune că lucrează în IT de aproape 15 ani.

Altcineva a atras la rândul lui atenția asupra interdependenței dintre diferitele sectoare ale economiei.

„Mulți nu înțeleg că este un butterfly effect (efectul fluturelui – n.r.), oamenii relaxați cumpără diverse servicii, din asta trăiesc bine toți cei care prestează servicii”, a arătat acesta.

IT-iștii spun că au început să renunțe la meseriași

Mai mulți români s-au plâns că tarifele practicate de instalatori, electricieni și zugravi au devenit exagerate, iar acest lucru i-a determinat să învețe să își facă singuri lucrările de întreținere și renovare a locuințelor.

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„Mi-a luat un instalator 500 de lei manopera plus vreo 200 deplasarea, fiindcă mi-a schimbat o garnitură la un sifon la cadă. Treabă de cinci minute. Am avut de zugrăvit o garsonieră de 40 de metri pătrați și îmi cereau toți 8.000 de lei manopera. Treabă probabil pe care o faci în două-trei zile”, a povestit un român.

Alt IT-ist susține că meseriașii ajunseseră să îi ceară pentru o zi de lucru echivalentul a trei venituri zilnice ale sale.

„De atunci nu mai calcă niciun meșter pe la mine, doar să fie ceva teribil de complex sau mare. Țeapa asta vine cu recul… te bucuri azi, dar mâine nu mai ai lucrare”, a comentat acesta.

Un alt român a povestit cum a învățat să monteze singur gresia și faianța în timpul renovării locuinței.

„Cu sisteme de nivelare e chiar ușor. Șapte ani mai târziu nu s-a desprins nicio placă. Am dat găuri în ele ca să agăț suport de prosop, pentru periuțe etc. și nu a crăpat nicio placă. Mi-a luat patru după-amieze să-mi fac toată baia, cu tot cu chitul de rosturi, dar eu zic că a meritat”, a relatat acesta.

Nemulțumirile românilor privesc și calitatea lucrărilor.

„Nu aș avea vreo problemă să plătesc pe cineva la un preț corect. Problema e că prețurile sunt aberante, iar toți vin cu tot felul de ifose. Plus că stai după ei fiindcă sunt neserioși. Mai ales la o lucrare mai mare”, a adăugat unul dintre participanții la discuție.

Salariile au rămas mari, dar cheltuielile au scăzut

Unii angajați din IT susțin că, deși veniturile lor nu s-au diminuat, nesiguranța locurilor de muncă i-a determinat să renunțe la numeroase obiceiuri de consum. Preferă să își achite datoriile și să strângă bani pentru eventualitatea pierderii locului de muncă.

„Dacă nouă, IT-iștilor, nu ne mai merge bine, de ce crezi că altora o să le meargă mai bine? De când cu amenințarea jobului pe ziua de mâine, nu mă mai tund cu 100 de lei, mă tund cu 50 de lei. Nu mai mănânc în oraș așa des și nu mai las nici tips. Îmi strâng bani să-mi achit datoriile și să-mi fac economii, nu mai sunt așa mână spartă, deși venitul îmi e același, nu mi-a scăzut, dar nici crescut”, a povestit un IT-ist.

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Un alt român susține că și-a luat un al doilea loc de muncă și a reușit să economisească aproximativ 1.000 de euro lunar, renunțând la unele servicii.

„Nu mai merg la restaurante, nu mai cumpăr produse italiene din țară (le iau direct din Italia), nu mai merg la bărbier săptămânal, rectific acasă și la bărbier merg doar lunar, când merg și la frizerul de cartier. Nu mai duc mașina la detailing, nu mai plătesc pe cineva să tundă gazonul, mi-am reparat deja cam tot prin casă singur, inclusiv zugrăvit”, a relatat acesta.

Alții au renunțat la abonamentele medicale private, la sălile de fitness, la comenzile de mâncare și la cumpărăturile pe care le consideră inutile.

O femeie care spune că lucrează ca medic a mărturisit că, în trecut, era frustrată de diferența mare dintre salariul său și cel al soțului, angajat în IT. Acum, perspectiva diminuării veniturilor familiei o îngrijorează.

„El se ocupă de toate cheltuielile, toate ratele sunt garantate de salariul lui, asigurările de viață și de sănătate el le plătea. Eu, cu salariul meu de medic la țară, nu o să pot plăti nici măcar rata la apartament în ritmul ăsta”, a povestit femeia.

Unii angajați în domeniu spun însă că veniturile lor au continuat să crească, iar alții văd în dificultățile actuale o etapă de maturizare a pieței muncii, după angajările masive din perioada pandemiei.

„IT-ul nu moare, dar perioada în care cererea de personal masca lipsa de competență pare să se fi terminat. Cât despre capra vecinului, unele capre s-au adaptat, altele așteaptă să crească iar iarba ca în 2021”, a concluzionat un român care susține că are peste 25 de ani de experiență în domeniu.